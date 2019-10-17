Турция и США договорились о приостановке операции "Источник мира"

22:28 17.10.2019

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 дней. Об этом 17 октября сообщает телеканал Fox News.



Как пояснил политик на пресс-конференции по итогам переговоров, Анкара приостановит операцию "Источник мира", чтобы дать возможность курдским отрядам отойти в безопасную зону. Этому будут содействовать США: по словам вице-президента, американцы уже работают с курдскими отрядами, помогая их отводу.

Он подчеркнул, что Вашингтон получил от курдов гарантии об их организованном отходе от сирийско-турецкой границы. Пенс уточнил, что отвод будет производиться от демаркационной линии примерно в 20 милях (около 32 км) от границы.



Также Пенс отметил, что Вашингтон и Анкара условились о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Достижения Пенса и госсекретаря Майка Помпео прокомментировал в своем Twitter президент США Дональд Трамп. "Миллионы жизней будут спасены!" - написал он, выразив благодарность Эрдогану.



Встреча Эрдогана, Пенса и Помпео проходила 17 октября в Анкаре. В общей сложности переговоры продолжались 4 часа 20 минут: сначала политики поговорили с глазу на глаз, затем беседа шла в составе делегаций.

9 октября Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием "Источник мира". Ее цель - уничтожить террористический коридор на южных границах Турции и обеспечить мир в регионе. Операция направлена против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).



Лидеры европейских стран, в частности Франции, Германии и Великобритании, жестко осудили начавшуюся на территории Сирии военную операцию. США объявили о введении санкций в отношении Турции: 15 октября Трамп подписал указ о введении санкционных мер из-за проведения военной операции.



В то же время 9 октября американский лидер написал своему турецкому коллеге письмо, в котором предложил "хорошую сделку", поскольку Эрдоган не хочет нести ответственность за убийство тысяч людей, а Трамп не желает нести ответственность за уничтожение турецкой экономики. Глава Белого дома также призвал своего коллегу не быть "жестким парнем" и "дураком". По данным Би-би-си, Эрдоган это послание выбросил.



17 октября 2019,