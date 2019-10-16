Создаст ли Анкара атомную бомбу? - Росбалт

00:24 18.10.2019

Иран отказался от ядерного оружия, хотя может произвести. А вот Турция хочет его заполучить. Если Эрдоган не блефует, помощники у него найдутся.



Президент Турции недавно заявил, что его страна имеет "моральное право" на ядерное оружие.



Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи недавно прилюдно отказался от разработки своей страной ядерного оружия, подчеркнув при этом, что такие возможности у нее были. "Мы решительно и смело воздерживаемся от него, … изготовление и накопление атомных бомб является неправомерным, потому что их использование запрещено на основании религии", - цитирует Хаменеи Iran.ru. Он также отметил, что "Наука может быть опасной, если она не сочетается с честным мышлением и культурой. Вот почему мы считаем, что академические элиты должны серьезно следовать иранской исламской модели прогресса в науке".



Говоря о науке и связанном с ней производстве. Иран, разумеется, не сократит уровень обогащения урана, тем более после выхода США из ядерной сделки и их бесконечных угроз в адрес Исламской республики. Более того, представитель Организации по атомной энергии ИРИ Бехруз Камальванди заявил об увеличении количества центрифуг и запасов обогащенного урана. И как только ядерный объект в Фордо будет сдан в эксплуатацию, у Тегерана больше не будет обязательств перед СВПД - останутся только вопросы мониторинга. Он также проинформировал, что нынешняя тенденция позволит Ирану достичь производственной мощности в 172 тысячи единиц ЕРР.



В общем, несмотря на заверения не создавать атомную бомбу хотя бы из религиозных соображений, Иран все равно подозревают в том, что она у него наличествует. Или, как минимум, скоро может появиться. Впрочем, аналогичные подозрения распространяются также на Саудовскую Аравию и Израиль. Что касается последнего, с большими и давними на то основаниями. То есть арабский мир уверен, что ядерное оружие у Тель-Авива есть, и ему надо противопоставить аналогичный арсенал.

На фоне таких волнений президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял да заявил, а почему бы его стране не обзавестись атомной бомбой - ведь она имеет на это "моральное право". "У кого-то есть ядерные боеголовки, и не одна-две, а у нас пусть их не будет? Я этого не приемлю. Почти не существует развитых стран, у которых не было бы ядерного оружия, у всех есть. … А вот нам говорят - смотри, не делай!" - заявил Эрдоган. Как утверждает президент Турции, у Израиля ядерное оружие есть, а это - угроза его стране и региону в целом.



Турция вряд ли обладает ядерными технологиями даже в зачатке - достаточно сказать, что АЭС "Аккую" строит для нее российская компания. И если Эрдоган не блефует с заявлением о большой надобности для его страны ядерного оружия, то возникает вопрос: кто поделится им с Турцией? Реальных "соискателей" может быть четверо: Китай, Северная Корея, Пакистан и Россия. Так что теоретически Турция, при определенных усилиях и массе неприятностей, подобных тем, через которые прошел и продолжает проходить Иран, в перспективе может стать ядерной державой. Другой вопрос, а нужен ли такой статус Турции, и каковы его плюсы и минусы.



Если страна все же получит доступ к ядерным технологиям (тут не имеется в виду АЭС в ее чистом виде) или к ядерному оружию, так сказать, уже готовенькому "под ключ", ее неизбежно ждет большой скандал по меньшей мере с государствами НАТО и Евросоюзом, что крайне негативно отразится на турецкой экономике, прочно "повязанной" с европейским бизнесом.

С другой стороны, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ориентированного на ликвидацию угрозы ядерной войны; наращивание ядерной мощи Вашингтона, его последовательное ухудшение отношений не только с Россией, Китаем, Северной Кореей, но и с Турцией, вполне могут подтолкнуть последнюю ко всем возможным мерам для обладания ядерным оружием - хотя бы для установления известного баланса, в оборонительных целях и окончательного дрейфа от западного вектора. Собственно, к этому Анкару подтолкнули сами США и ЕС, продержав ее в "предбаннике" Евросоюза едва ли не полвека и так и не прияв ее в свою "семью". Все это означает, что Турция должна выживать самостоятельно, хотя она всегда стремилась проводить независимую политику с фрагментарными послаблениями, не отражающимися, однако, на ее национальной безопасности.

Теперь же она нашла "болевую точку" США, Евросоюза, части государств Ближнего Востока, чему сильно поспособствовали геополитические потрясения в регионе и мире. А "точка" эта - ядерное оружие. К заявлению Эрдогана прислушался, можно сказать, весь мир. Теперь ему предстоит гадать, а не началась ли в Турции "подпольная" подготовка к производству ядерного оружия, и кто ей в этом помогает. На уровне предположений, логично было бы уличить в "пособничестве" Пакистан - в прошлом году Эрдоган обсудил с президентом этой страны вопросы сотрудничества в области ядерных вооружений.



Впрочем, не исключено и "трио" с Китаем, с которым в указанной области взаимодействует Пакистан. По логике и опять же - теоретически, подсобить Турции проще всего России на уровне совместного производства ядерных ракет с вытекающими отсюда другими программами. Но насколько надежна Турция в качестве партнера, и чье ядерное оружие предпочтительнее для РФ вблизи ее границ - Анкары или Вашингтона?



Имея в виду ядерный потенциал Ирана, подозрения в наличии у Саудовской Аравии атомной бомбы или попытках ее создать; заявление Эрдогана о "моральном праве" и его возмущение - "почему бы и нет?"; полный "ажур" в этом плане у Пакистана и неопределенность, связанная с Израилем, грозят разгоранием в регионе качественно новой гонки вооружений. Сопровождаемой, разумеется, международными санкциями. Но захотят ли пройти санкционный путь Ирана Турция и помогающий ей, например, Пакистан или какая-нибудь другая страна? Все эти вопросы правомерны только в том случае, если Эрдоган не блефует, и его заявление не предназначено для внутренней аудитории, а также пустого предостережения имеющихся и потенциальных военно-политических антагонистов.



Словом, заявление Эрдогана можно интерпретировать как угодно - все зависит от угла зрения. Однако одно очевидно: в современном мире единственной реальной защитой государства, как это ни прискорбно, является наличие у него ядерного оружия. И если Турция твердо намерена его заполучить, помешать ей в этом будет сложно. Эрдоган уже не раз демонстрировал свою нечувствительность к мерам дипломатического и экономического воздействия, к попытке смены власти в Турции. Все они, в итоге, обернулись "вербовкой" Анкарой в союзники тех, кого Запад считает своими реальными или условными врагами.



Не случайно Эрдоган, и тут он явно не лукавил, заявив: те, кто пытались загнать Турцию в угол, лишить ее возможности полноценного развития, добились лишь того, что она стала искать "новые варианты взаимодействия от Африки до Южной Америки". Они сориентировали страну "на максимальное развитие своего потенциала во всех сферах - от промышленности до технологий, от сельского хозяйства до энергетики". Теперь к этому перечню, вероятно, можно добавить и ядерное оружие.

Ирина Джорбенадзе

16/10/19