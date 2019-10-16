Север Сирии: конец сирийского Курдистана

01:57 18.10.2019 Возникает вопрос – а кто будет платить за все эти удовольствия? И кажется, что Европа. ЕС дружно осудил турецкое вторжение и, очевидно, рассердил Эрдогана. А у Реджепа в руках могучее оружие – 3,6 миллиона сирийских беженцев, от которых уже устали в Турции и которых совсем не хотят видеть в Старом Свете. И Анкара сейчас может решить, что если европейцы протестуют против размещение сирийских беженцев в Сирии, то, значит, следует прикрыть глаза на их стремление в Европу.



АНДРЕЙ ГАНЖА



9 октября турецкий президент Эрдоган отдал министру национальной обороны Турции Хулуси Акару приказ о начале антитеррористической операции "Источник мира".



Заявленная цель операции - устранение террористической угрозы в отношении Турции, разрушение зоны у южных границ Турции, которая сейчас "под контролем террористов"и обеспечение мира и стабильности в Сирии.



Реальная цель - разгром курдских отрядов народной самообороны (мужских YPG и женских YPJ) в сирийско-турецкой приграничной полосе (глубиной в 32 километра), ликвидация курдского квази-государства Рожава и расселение на этой территории более, чем одного миллиона сирийских беженцев. На втором этапе - установление временного контроля над левобережьем Евфрата в треугольнике Ракка - Дэйр-эз-Зор - Яарубия с расселением в этом регионе трех миллионов беженцев.



На роль "террористов" Анкара волевым решением назначила курдов - древнейшее автохтонное население Ближнего Востока, чьи предки еще в VI-V веках до новой эры не без успеха воевали с ахеменидской Персией.



И Турцию можно понять… С курдами, у них хватает проблем на юго-востоке своей страны. Курды составляют от 15 (по данным турецкой "KONDA. Исследования и консалтинг") до 25 (по данным "Курдского института в Париже") процентов населения Турции, причем значительная его часть занимает юго-восток Анатолии. И с 1978 года по настоящее время между турками и курдами тлеет постоянный конфликт, часто уже описываемый в терминах гражданской войны. По данным "Международной кризисной группы" с июля 2015 года в результате этого конфликта погибли 2?758 курдских повстанцев, 1215 сотрудников турецких сил государственной безопасности и 713 неизвестных лиц и мирных жителей.



А юго-восток для Турции - это энергетическое будущее. На турецкой части Евфрата построено семь крупных гидроэлектростанций, на Тигре - еще четыре. В сумме в 2014 году это давало стране 64 гигаватта электроэнергии. И амбициозный план Анкары предполагает к 2023 году (к столетию республики) достичь 100-гигаваттного рубежа. А что может быть "удобнее" для хорошей диверсии, чем, например, 207-метровая плотина гидроэлектростанции Кебан?



Кроме того, перед Анкарой назойливо маячит прецедент. Еще в 1967 году Израиль оккупировал Голанские высоты (сирийская провинция Кунейтра), безмятежно игнорировал мировое негодование, а 25 марта 2019 года Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией Голанских высот. Для Израиля Голаны - это территория, которая прикрывает его главный питьевой "водный актив" - Тивериадское озеро (Кинерет). Если евреи могут так защищать свое водное богатство, то почему этого нельзя делать туркам?



Но и курдов надо понять… Это самая крупная "несуверенная национальность" в мире. Традиционно считается, что их в мире от 36-ти до сорока миллионов. По данным парижского Курдского института - до 46,5. Подавляющая часть из них живет в компактном регионе юго-востока Турции, севера Сирии, запада Ирана и севера Ирака. В таких условиях стремление национальности к суверенитету становится просто неизбежным, хотя бы из чувства исторической справедливости.



Но курды доказывали свои права еще и оружием. Когда государственные армии Ирака и Сирии, обгоняя собственный визг, бежали от бойцов ИГИЛовского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) "Халифата", курды были первые, кто остановил "черных бойцов" в битве при Кобани в октябре 2014 года. А после этого сумел изгнать "Халифат" с территории левобережья Евфрата: правда, в составе проамериканского альянса "Демократические силы Сирии" и при поддержке американской авиации, поставок оружия и, главное, боеприпасов. В результате на северо-востоке Сирии была создана Рожава, самопровоглашенное и самоуправляемое государственное образование со столицей в городе Камышлы.



И уж совершенно необходимо понять сирийцев… Потому что для сторонников когда-то "Умеренной оппозиции" (ССА, Свободная Сирийская Армия), ныне - турецких ауксиллариев, это единственная возможность вернуться в Сирию не с поникшей головой побежденных, а с перспективой даже вхождения во власть. А для легитимного режима Башара Асада это реальная возможность получить контроль над левым берегом Евфрата, утерянный Башаром во время войны с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "подобранный" курдами в конце 2017 года.



На момент написания этого текста (17 октября) турецкая армия и ее сирийские прокси-"оппозиционеры" перерезали стратегическое сирийское шоссе №4 (Алеппо - Хасеке) и захватили два крупных региона в северной Сирии в районе городов Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн. В последнем городе еще сопротивляются курдские YPG, но, судя по оперативным картам он уже окружен.



Но главной своей цели - создания "зоны безопасности" - Анкара явно не достигла. Она не рискнула атаковать Камышлы, столицу Рожавы и похоже, втянулась в затяжные бои с курдами около Тель-Тампа (район Рас-эль-Айна) и деревни Жалба (около Тель-Абъяда).



Но без помощи курды, все равно, обречены. Они были великолепны в скоротечных огневых контактах против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и по праву заслужили название "лучшая пехота Ближнего Востока". Но против регулярной армии Турции у них шансов нет. Потому что у них нет своей авиации и дальнобойной артиллерии, а американцы предали своих союзников. 6 октября, после телефонного разговора с Эрдоганом, президент Трамп заявил, что США не будут принимать участия в военной операции Турции на севере Сирии "и даже находиться поблизости". И предложил защищать курдов хоть России, хоть Китаю, хоть Наполеону Бонапарту (намек на Макрона?). И американцы начали вывод своих войск из северной Сирии.



Тем самым сделал все, чтобы основным пользователем турецкого "Источника мира" стал Башар Асад. Курды очень хотели суверенности, но оставшись без боеприпасов у них не было другого выхода. Сами бойцы YPG мне рассказывали: "Американцы привозили нам много Джавелинов и ПЗРК. Но производства боеприпасов у нас они не создали. Поэтому сейчас снарядов и ракет у нас максимум на неделю активных боев. После этого мы голые".



Еще 10 октября заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что Сирия не будет вести переговоры с курдскими силами на севере Сирии. Но уже 12-го, на четвертый день турецкого вторжения на российской военной базе Хмеймим представители сирийского руководства, прибывшие из Дамаска, встретились и сели за стол переговоров с курдскими командирами и племенными вождями. Стороны договорились обсудить будущее управление территориями на севере Сирии в ближайшем будущем; однако сейчас важно помешать турецкой армии и ее союзникам взять под контроль территории к востоку от Евфрата. То есть, с этого момента можно говорить о появлении сиро-курдского военного альянса, при скромном участии российских ВКС.



И в результате Асад (и стоящие рядом русские), похоже, получит то, о чем не могли мечтать даже на пике своих военных успехов в 2018 году:



Сирийская правительственная армия вошла в покинутый американцами Манбидж, в недавнем прошлом - крупнейший курдо-американский опорный пункт на правом берегу Евфрата;

- вошла в Ракку и получила контроль над плотиной Табка - крупнейшим гидротехническим сооружением на сирийском Евфрате;

- заняла значительную часть Хасеке, столицы крупнейшей провинции Рожавы;

- впервые за несколько лет получила доступ к северо-восточному пограничному переходу из Сирии в Ирак в городе Аль-Малкия

- и, под журчание "Источника мира", российские ВКС осуществили самую крупную за последнее время атаку на провинцию Идлиб, стремясь уничтожить наступательные способности закрепившихся там джихадистов.



Возникает вопрос - а кто будет платить за все эти удовольствия? И кажется, что Европа. ЕС дружно осудил турецкое вторжение и, очевидно, рассердил Эрдогана. А у Реджепа в руках могучее оружие - 3,6 миллиона сирийских беженцев, от которых уже устали в Турции и которых совсем не хотят видеть в Старом Свете. И Анкара сейчас может решить, что если европейцы протестуют против размещение сирийских беженцев в Сирии, то, значит, следует прикрыть глаза на их стремление в Европу. А ведь Брюссель уже заплатил Анкаре за сдерживание этого потока семь миллиардов долларов.



Но это былое. А сейчас "если ЕС налепит ярлык оккупации на операцию "Источник мира", то Турция отворит двери для миллионов сирийских беженцев, чтобы они отправились в Европу" (Реджеп Эрдоган, 10 октября). И среди этих беженцев могут быть очень серьезные ребята. В тюрьмах Рожавы, под охраной курдов, находится более 12?000 бойцов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта проблема настолько беспокоит европейцев, что министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан даже прибыл, только почему-то в Ирак, ради обсуждения этой проблемы. Курдское ANF, Firat News Agency, в это время брызгает керосинчиком в костер опасений, публикуя кадры бегства боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из тюрьмы под Камышлы, после турецкого артобстрела. Источник - REGNUM

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