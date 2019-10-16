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|Нацбанк Казахстана выпустит в обращение монету в 200 тенге (33 рубля)
02:02 18.10.2019
Национальный Банк Казахстана в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге. Одной из важных задач Национального Банка является обеспечение качества наличных денег, находящихся в наличном денежном обращении. Это вопрос эстетического восприятия, санитарной безопасности и защиты банкноты.
"Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет – 10-15 лет", - сказал директор Департамента наличного денежного обращения НБРК Жомарт Кажмуратов.
В целях эффективной организации наличного денежного обращения и увеличения срока службы низших номиналов, Национальный Банк принял решение о выпуске циркуляционной монеты номиналом 200 тенге.
"Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа", - добавил представитель Национального Банка.
Планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 26% от общей суммы циркуляционных монет в обращении.