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Нацбанк Казахстана выпустит в обращение монету в 200 тенге (33 рубля)Нацбанк Казахстана выпустит в обращение монету в 200 тенге (33 рубля)
02:02 18.10.2019

Национальный Банк Казахстана в 2020 году выпустит в обращение монету номиналом 200 тенге. Одной из важных задач Национального Банка является обеспечение качества наличных денег, находящихся в наличном денежном обращении. Это вопрос эстетического восприятия, санитарной безопасности и защиты банкноты.

"Банкноты низких номиналов изнашиваются в течение 1-1,5 лет. Для сравнения, банкноты более высоких номиналов и монеты служат значительно дольше. Срок службы монет составляет – 10-15 лет", - сказал директор Департамента наличного денежного обращения НБРК Жомарт Кажмуратов.

В целях эффективной организации наличного денежного обращения и увеличения срока службы низших номиналов, Национальный Банк принял решение о выпуске циркуляционной монеты номиналом 200 тенге.

"Банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей. Из оборота они будут изыматься по мере естественного износа", - добавил представитель Национального Банка.

Планируемый объем выпуска в обращении циркуляционных монет номиналом 200 тенге составляет 26% от общей суммы циркуляционных монет в обращении.

Источник - Нацбанк Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571353320
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