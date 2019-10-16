Эквадор обвинил Россию в причастности к протестам

07:59 18.10.2019

В Эквадоре заявили о причастности России к протестам



В Эквадоре считают, что к протестам в стране причастна Россия. Как заявила глава МВД страны Мария Паула Рома, для антиправительственных заявлений в социальных сетях могли использоваться российские IP-адреса, пишет перуанская газета El Comercio.



По словам министра, основные заявления против правительства делались в Венесуэле, и некоторые атаки происходили из России. Этим делом уже занимается генпрокуратура, она сообщит результаты расследования и расскажет о возможном сговоре местных и федеральных властей с зарубежными, добавила Рома.

По ее словам, произошедшее в стране было не политическим переворотом, а попыткой дестабилизировать правительство.



Напомним, протесты в Эквадоре начались после того, как 3 октября в стране были отменены субсидии на дизельное топливо и бензин, и цены на них выросли примерно на 120%. Президент Ленин Морено объявил в стране чрезвычайное положение.