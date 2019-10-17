Станет ли Сирия вторым Афганистаном для России, - В.Мухин

08:01 18.10.2019

Москва продолжает битву за нефтяные ресурсы воюющей страны, но победа в ней не очевидна



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

17 окт. 19



Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего плохого в том, что Сирия может получать какую-либо помощь от России. При этом он иронично пожелал Москве и ее партнерам удачи в этом процессе. В ответ на звучащую в Соединенных Штатах критику за якобы предательство интересов курдов и вывод американских военных из Сирии Трамп привел в пример действия Москвы в Афганистане. При этом он указал на отрицательный эффект для СССР от таких действий.



Американский президент заявил: "Россия была вовлечена (в войну. – "НГ") в Афганистане. Тогда она называлась Советским Союзом, теперь это Россия, и у этого есть причина, потому что они потеряли так много денег в Афганистане, что им пришлось уменьшиться в размерах, очень значительно. Так что, если Россия хочет быть вовлечена в Сирию, это их дело. У них проблемы с Турцией на границе, это не наша граница, мы не должны терять наших солдат там".

Любопытно, что вывод военнослужащих США из Сирии Трамп ранее объяснял тем, что американские солдаты нужны на границе с Мексикой для предотвращения незаконной миграции. Это выглядит логично. Тем более что США присутствуют в Сирии незаконно – Дамаск не давал на это разрешения. В то же время аналогии Трампа относительно участия Москвы в разрешении конфликтов в Афганистане и Сирии тоже актуальны.



Можно было бы поспорить о том, являлась ли афганская война главной причиной развала СССР. Но очевидно, что она была для Советского Союза обременительной.

В Афганистане находилась отдельная 40-я общевойсковая армия. Но подобные советские объединения, гораздо большей численности, располагались в ГДР, Венгрии, Польше, Чехословакии, Монголии и других странах. Сейчас у России за рубежом находится в десятки раз меньше войск. Группировка в Сирии не очень большая. Хотя в связи с ее отдаленностью от границ РФ и ведением масштабных боевых, полицейских и гуманитарных действий, ротацией личного состава и испытаниями новых видов вооружений эта группировка требует значительных материальных и людских затрат. Это отрицательно сказывается на экономике страны, о чем и говорил Трамп.



Цели руководства КПСС, решившего послать войска в Афганистан, до сих пор не слишком ясны. А сейчас эксперты задаются вопросом, зачем руководство РФ послало воинский контингент в Сирию. Такой вопрос между строк прозвучал и в рассуждениях Трампа о роли России в сирийском конфликте. В экспертном сообществе полагают, что речь идет о военно-экономических и геополитических целях РФ.



Пассажи Трампа о действиях РФ в Сирии больше похожи на элемент информационного противоборства, чем на "искреннее" признание американского президента, что Сирия якобы для США не представляет интереса, а Россия вольна там делать все что хочет. Этот миф уже подхвачен.

К сожалению, ситуация такова, что США по-прежнему не отказываются от своих стратегических планов в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Вашингтон действует не столько против режима президента Сирии Башара Асада, сколько препятствует военно-экономическим и геополитическим интересам Москвы, которая этот режим поддерживает. Удручает то, что пока предпосылок для удачной реализации своих планов в Сирии у России мало.

Во-первых, американцы из Сирии не уходят. Они, по заявлению командования Пентагона, по-прежнему будут находиться на своей базе в Ат-Танфе на границе с Иорданией. Значит, они станут и дальше поддерживать боевиков, враждебных Асаду, в ближайшем к этой базе лагере Эр-Рукбан. И с учетом такого положения будут контролировать не только нефтегазовые поля и объекты переработки углеводородов, расположенные к востоку от Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор, но и держать под прицелом установленный шиитскими формированиями погранпереход между Сирией и Ираком (то есть путь из Тегерана в Дамаск) в районе Абу-Кемаля.



Во-вторых, как сообщил на днях спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, "курды согласились запустить сирийские правительственные войска на определенные территории". В этих договоренностях нет политических и экономических тем. В территории, переданные Дамаску, как видно на карте, входит полоса безопасности вдоль сирийско-турецкой границы. Но почти все нефтяные месторождения, расположенные южнее этой полосы, будут вне контроля сирийского правительства.



По согласованию с американцами Россия взяла под контроль некоторые базы США, аэродром, плотины и ГЭС на Евфрате. Но это произошло, видимо, из-за боязни Пентагона того, что эти объекты могут захватить или взорвать боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). По тем же мотивам США передали России разрушенную ими же до основания столицу ИГ – Ракку. Мол, восстанавливайте на здоровье, тратьте свои ресурсы.



В то же время важные промышленные объекты в Сирии, которые могли бы отойти режиму Асада, американцы уничтожают. "Они реально проводят тактику выжженной земли", – отмечает аналитический интернет-портал free-news.su. В СМИ сейчас запущены мифы, что США после ухода с курдских территорий разбомбили свой штаб в Кобани. Между тем они не столько бомбили штаб, сколько цементный завод компании Lafarge, на территории которого этот штаб находился. Завод с 2014 года не работает, но его можно было восстановить. "Голос Америки", ссылаясь на источники в Пентагоне, утверждает, что перед авиационной атакой оборудование с завода вывезли.



После ухода США правительственным силам Сирии придется контролировать значительно большую территорию. Значит, возрастет и опасность боевых столкновений с турецкими войсками и бандами ИГ. И здесь наверняка потребуется поддержка со стороны российской группировки. И она уже осуществляется. Российская военная полиция впервые начала контролировать зону безопасности вокруг Манбиджа и ряд других территорий, чтобы предотвратить нападения на сирийские войска. В то же время руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин сообщил, что террористы из непримиримых группировок активизировали разведывательную и диверсионную деятельность в сирийской провинции Латакия. Как известно, в этой провинции находится главная авиабаза РФ Хмеймим, которую регулярно обстреливают боевики.

Таким образом, несмотря на заявление Москвы о завершении военной фазы операции в Сирии, говорить о переходе этой страны к мирной жизни рано. Дамаск при поддержке РФ одерживает только локальные победы. А решение политических проблем в стране еще не началось. Ситуация действительно напоминает Афганистан, когда, помогая Кабулу бороться с его противниками, Москва все больше втягивалась в разгорающуюся там войну.