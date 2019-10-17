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|Мирзияев поручил в 5 раз увеличить экспорт плодоовощной продукции
08:20 18.10.2019
Президент Шавкат Мирзияев поставил задачу увеличить экспорт овощей и фруктов до $ 5 млрд в год. Об этом шла речь на состоявшемся 16 октября совещании, посвященном приоритетным задачам развития животноводческой и садоводческой отраслей.
По словам Мирзияева, экспорт фруктов и овощей за первые 9 месяцев этого года достиг почти 1 миллиарда долларов, но работа по эффективному использованию свободных земель и выращиванию высокоурожайных сортов по-прежнему не отвечает требованиям.
В связи с этим во всех 55 районах республики, которые специализируются на выращивании овощей и фруктов, внедрят совершенно новую систему работы. Там планируется организовать кооперативы с участием перерабатывающих предприятий и экспортеров, отправляющих свою продукцию за границу под своим товарным знаком.
На совещании обсуждались недостатки животноводства, актуальной проблемой которого Мирзияев назвал налаживание бесперебойного снабжения кормом. Соответствующим органам поручено в 2019-2021 годах создать 270 животноводческих комплексов и 260 молочных предприятий, каждое из которых должно быть рассчитано на содержание 300-500 голов скота.
17 Октябрь, 2019