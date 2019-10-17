 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На юге Киргизии забастовал Джалал-Абадский завод ЖБИ
08:22 18.10.2019

На юге Кыргызстана сотрудники завода вышли на акцию протеста

Около 100 сотрудников ОсОО "Джалал-Абад завод ЖБИ", занимающегося производством железобетонных изделий, вышли на акцию протеста.
Они требуют подключить электричество и прекратить причинять неудобства сотрудникам завода. В предприятии "Элдик" при Фонде по управлению госимуществом отмечают, что электричество было отключено из-за отказа арендаторов освободить здание несмотря на то, что срок аренды уже истек.
Сотрудники завода вышли на пеший марш, они призывали прекратить чинить препятствия предпринимателям, вернуть заводу электричество и уволить руководителя предприятия "Элдик".

По мнению директора завода Бакыта Борошева, государственные органы препятствуют полноценной работе завода. "В 2017 году мы взяли в аренду этот завод. Он был в ужасном состоянии, внутри не было никакого оборудования. Мы потратили миллионы на оборудование. Если раньше здесь было всего 46 работников, то сейчас их число увеличилось до 103. Мы платим хорошие налоги, ежемесячно около одного миллиона сомов.

Предприятие "Элдик" под предлогом истечения срока соглашения пытается нас выселить из завода. 10 дней назад отключили электричество, мы не можем работать. Мы готовы освободить здание, но нам нужно время на завершение работы", - сказал Борошев.
Сотрудники с утра собрались в здании завода, с ними встретился первый вице-мэр Джалал-Абада Майрамбек Адылбеков. Он выслушал их требования и призвал решить все вопросы мирным путем.
"Они подали заявку в мэрию о том, что выйдут на пеший марш день назад. По закону, они должны были обратиться за 15 дней. Мы сообщили, что акция является незаконной и провели разъяснительную работу. Здесь идет спор между двумя предприятиями. Нужно было решить вопрос между собой, не доводя конфликт до такого уровня. Мы создали условия для встречи двух сторон, поскольку хотим, чтобы спор был решен", - отметил вице-мэр.
Предприятие "Элдик" при ФУГИ, под контролем которого находится завод, не может вернуть себе здание. Как сообщил директор предприятия Алексей Апиев, пришлось судиться с арендаторами.

"Сроки соглашения об аренде завода истекли еще год и три месяца назад. Несмотря на это, рабочие продолжают занимать здание. Долг за аренду на настоящий момент составляет больше 18 млн сомов (более 257 тысяч долларов). Мы обратились в суд. В июле этого года свое решение уже вынес Верховный суд. Прокуратура обратилась с межрайонный суд, который вынес решение о выплате заводом 16 млн сомов. В сентябре к ним пришли судебные исполнители, имущество арестовали и отключили электричество. Но несмотря на все это руководство самовольно подключило электроэнергию и продолжило работать. Мы обратились в "Джалал-Абад электро" и им снова отключили электричество. Они работают без соглашения, это незаконно", - пояснил Алексей Апиев.
Сотрудники завода остались без работы. Ежемесячно предприятие отчисляет налоги в бюджет государства. Алексей Апиев считает, что этой ситуации должны дать оценку правоохранительные органы. Он отметил, что не желает брать за себя ответственность за нарушение закона, позволив дальше заводу работать или дав отсрочку без соответствующего соглашения аренды.

После того, как требования о подключении электроэнергии не были выполнены, сотрудники завода направились к зданию областной администрации. Однако их остановили милиционеры и провели разъяснительную работу. Представители завода сообщили о том, что приостановят свою акцию протеста. Но они готовы снова выйти на улицы города, если их требования не будут выполнены.
Данный завод раньше принадлежал Кадыржану Батырову. Он был признан виновным по делу об июньских событиях 2010 года и заочно осужден на пожизненный срок. В 2011 году все его имущество по решению суда было конфисковано. На основании вердикта 28 объектов имущества Кадыржана Батырова и его супруги Карамат было арестовано, а потом решением суда передано государству. Право управлять этим имуществом было дано предприятию "Элдик", созданному при ФУГИ. В декабре 2018 года стало известно, что Кадыржан Батыров скончался на 62-м году жизни в Одесской области Украины и был похоронен в Узбекистане.

17 Октябрь, 2019

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571376120
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