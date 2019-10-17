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За что таджикам подарили Худжанд? - vesti.uz
09:24 18.10.2019

Ровно 90 лет назад на свет появилось первое таджикское государство. Как оно возникло?

От революции до автономии
До октябрьской революции земли современного Таджикистана находились сразу под двойным протекторатом. На протяжении четырех веков они были частью Бухарского эмирата, считались самыми мятежными. В 1873 году после англо-русского соглашения о разделе сфер влияния на Востоке, Памир попал под влияние Российской империи, став южной оконечностью Туркестанского генерал-губернаторства.

Революция быстро вошла в резонанс с сердцами таджикского народа. Уже в ноябре 1917 года там начали возникать ростки советской власти. К сентябрю 1920-го был свергнут эмир Бухары. Кстати, последний очаг сопротивления империи находился в Душанбе.
Но отвоевать земли – это одно. А вот управлять ими – совсем другое, притом гораздо более сложное, дело.
Владимир Ленин предпочел раздать народам по своей территории для жизни и развития. Каждый мог получить землю по принципу самоопределения. В Кремле решили просто провести границы по приблизительным местам проживания различных народов социалистических республик. В результате был образован Туркестан, который стал этаким конгломератом из самых разных этносов, в основном тюркоязычных. Все персоязычные граждане были названы таджиками и отнесены в отдельную АССР – фактически, всего лишь область в составе Туркестана.
Позже последний был реорганизован и поделен на Туркменистан и Узбекистан, в состав которого и вошли таджикские земли.

Во многом нежелание Москвы отделить таджиков было вызвано тем, что этот народ считался одним из самых своевольных. Не хотели персоязычные народы больше жить ни под началом Бухары, ни под предводительством коммунистов из Москвы. Многие становились басмачами или моджахедами, уходили партизанами в горы и пытались вести подрывную деятельность против советского правления. Любые светские реформы из столицы встречали резкую критику, указания на местах не выполнялись, традиционные ценности и верховенство ислама таджики считали более важными, чем любое светлое коммунистическое будущее, которое обещал Ленин.
Кроме того, так получилось, что в большевистской партии вообще не было ни одного таджика. В Москве свои интересы могли отстаивать русские, киргизы, узбеки, а вот таджики нет. У них не было доступа ни к Ленину, ни позже к Иосифу Сталину.

Своя республика

Что ж, если простым путем добиться независимости не удается, то придется пойти сложным. Это понимало все таджикское руководство. Поэтому было решено всеми силами доказывать свою лояльность Москве.
В первую очередь отрядам Красной армии помогли разбить отряды басмачей, которые прятались в ущельях Памира. Всего за несколько лет всех считавшихся в СССР преступниками людей удалось оттеснять за Пяндж – то есть в Афганистан. Пусть самые влиятельные и грозные банды продолжали время от времени привлекать на свою сторону таджиков и устраивать набеги на советские города (между прочим, басмачи еще спустя 20 лет помогали странам Оси в Афганистане и на южных окраинах СССР), но их стало куда меньше.

Кроме того, постепенно развивалась напрочь отсутствовавшая у персоязычных народов инфраструктура. Конечно, гораздо легче было управлять автономной республикой, когда дело касалось постройки городов, проведения железных дорог и даже банальных водопроводов. К концу 20-х годов основные проекты были практически завершены, поэтому и разговоры о независимости вновь начали появляться.

Наконец, помогла и интеллигенция. На протяжении всего времени существования Таджикской АССР о необходимости создания независимого государства говорили Нусратулло Масхум, Шириншо Шотемур, Садриддин Айни и другие. Они одновременно отстаивали таджикский народ и зарекомендовали себя как борцы за строительство коммунизма.
В Москве поняли, что на таких людей можно положиться, поэтому наконец-то дали добро на отделение Таджикской ССР.
Независимый Таджикистан

16 октября 1929 года III-й чрезвычайный съезд Советов СССР утвердил Декларацию о создании независимой республики Таджикистан. Спустя три дня Масхум зачитал документ в "Доме дехканина" в Душанбе, после чего уже все таджики узнали о том, что скоро у них будет собственное государство, пусть и в составе СССР. К 5 декабря того же года последние юридические формальности были урегулированы, и Таджикистан стал седьмой союзной республикой.

Несмотря на это, из Москвы сразу пришли несколько условий. Руководству необходимо было принять более миллиона персоязычного населения из Туркестана. Под эти цели в Кремле решили передать таджикам Худжанд – это был своеобразный подарок в честь обретения независимости.

Еще одно условие Москвы состояло в переименовании столицы республики Душанбе в Сталинабад. Кроме того, управлять ТССР прислали "варяга". Азербайджанец Мирза Гусейнов стал первым правителем независимого государства. Позже его снимут с должности за суровые репрессии, а затем и самого Гусейнова расстреляют за национализм.

Создание Таджикской ССР привело к мощному толчку в развитии. За счет Центра массово начали строиться университеты, театры, заводы. Фактически на пустом месте возводились города, к которым прокладывались дороги. Таджикистан из предгорного сельского района превратился в экономически развитый край, которым остается и до сих пор.

Преувеличить события 90-летней давности невозможно, это важнейший день в истории таджиков. Он заложил юридическую базу под события будущего. Ведь при роспуске СССР в 1991 году Таджикистан мог бы остаться только как часть другого государства…

17 окт. 2019

Источник - vesti.uz
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