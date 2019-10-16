Туркмен Абу Абдулла Кардаш назначен официальным преемником "халифа" аль-Багдади

09:27 18.10.2019

Иракский туркмен Абу Абдулла Кардаш назначен преемником главаря "Исламского государства" (запрещено в РФ). Об этом объявил сам Абу Бакр аль-Багдади.



Абу Абдулла Кардаш вместе с Багдади сидел в американской тюрьме, откуда они сбежали. Он всегда занимал высокие посты в организации, был верен вожаку. Он также известен под именем Хаджи Абдулла.

По данным арабских СМИ, Багдади болен и может умереть. Потому встал вопрос о преемнике. Многие в верхушке недовольны выбранной кандидатурой. Группировка всегда называла аль-Багдади "Курьяши" - так зовется клан, к которому принадлежал пророк Мухаммед. А значит Кардаш может быть неугоден своим "низким" происхождением.