"Национальный университет обороны" КазАрмии возглавил генерал Камалетдинов

10:40 18.10.2019

Касым-Жомарт Токаев назначил начальника Национального университета обороны имени Елбасы



Им стал Камалетдинов Султан.



Касым-Жомарт Токаев назначил начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, сообщает Zakon.kz.

- Распоряжением главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен начальником Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, - говорится в официальном сообщении.

Генерал-майор Камалетдинов Султан Буркутбаевич родился 12 февраля 1965 года.



В 1986 году закончил Ташкентское высшее танковое командное училище; 1994-1997 -Военная академия бронетанковых войск; 2008-2010 - Военная академия Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.