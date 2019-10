Едва не захлебнулась. Американская порно-актриса Джесса Роудс рассказала о самой тяжелой сцене в карьере

11:22 18.10.2019

Порнозвезда Джесса Роудс рассказала о самой тяжелой сцене в карьере

"Думала, что потеряю сознание"



Американская актриса фильмов для взрослых Джесса Роудс описала сцену, сниматься в которой ей было труднее всего. Об этом она рассказала на социальном новостном сайте Reddit, приняв участие в сессии вопросов и ответов AMA (Ask Me Anything).



фото: кадр из видео

https://www.mk.ru/social/2019/10/18/pornozvezda-dzhessa-rouds-rasskazala-o-samoy-tyazheloy-scene-v-karere.html



По словам порнозвезды, когда она снималась для порностудии Brazzers, ей пришлось



неоднократно плыть от одного конца бассейна к другому под водой. Плюс ко всему на Роудс было надето платье, которое тянуло ее на дно.

Из-за трудностей технического характера актрисе пришлось сняться в нескольких дублях этой сцены. "Каждый раз, когда я задерживала дыхание, а потом всплывала на поверхность, я думала, что потеряю сознание", - поделилась воспоминаниями Роудс.

Порнозвезда также сообщила о том, что как-то раз ей пришлось провести на съемочной площадке целые сутки. "Было не очень весело", - призналась она.

Отвечая на вопросы других интернет-пользователей, Роудс призналась, что не стыдится того, что работает в порноиндустрии, а 90% времени на съемочной площадке наслаждается качественным сексом. Она заверила юзеров, что карьера актрисы фильмов для взрослых - не конечная цель в ее жизни. Она рассказала о том, что серьезно пополнила свой багаж знаний о сексуальном здоровье и намерена в будущем применить эти познания во благо людям.

Работа американской актрисы норвежского происхождения Джессы Роудс в порноиндустрии была отмечена многочисленными наградами. Согласно данным на текущий год, она снялась в 430 фильмах для взрослых.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен: самые яркие новости дня.

Артем Кошеленко