Формалисты и бездельники. Елбасы дал взбучку каз-депутатам-нур-отановцам

12:58 18.10.2019

Назарбаев высказался о депутатах: Не выразили своей позиции



Стратегические программы осуществляются формально - Назарбаев Нурсултан Назарбаев оценил работу фракции Nur Otan в Мажилисе и маслихатах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Elbasy.kz.В столице прошло совещание под председательством Елбасы с участием членов правительства, партии Nur Otan и ее фракции в Мажилисе. Нурсултан Назарбаев поручил пересмотреть формат рабочих поездок депутатов в регионы и активизировать работу по проведению встреч первых руководителей с гражданами в общественных приемных партии."Анализ показал, что депутаты нашей партии не достаточно активно используют средства массовой информации. Кроме того, фракция Nur Otan не всегда проявляет инициативу по широкому спектру вопросов, волнующих общество.



За последние несколько месяцев члены фракции Nur Otan не выразили своей позиции практически ни по одному резонансному случаю", - сказал Первый Президент Казахстана.Кроме того, Елбасы подчеркнул необходимость исключения бюрократии и сложных процедур согласования в процессе работы фракции.Нурсултан Назарбаев также поручил активизировать работу партийных органов – Комитета партийного контроля и Республиканского общественного совета по противодействию коррупции."Депутаты, входящие в эти органы, должны активно участвовать в их работе. Вам следует задавать актуальные вопросы в конструктивном русле, предлагать конкретные пути решений, вовлекая нашу общественность", - сказал Председатель партии.Вместе с тем Первый Президент Казахстана отметил, что депутаты фракции практически не пользуются законодательной инициативой, возложенной на них Конституцией страны."Депутаты – это костяк партии, основа активного электората. Народ делегировал вам через партию соответствующие полномочия. Вы должны работать над решением проблем наших граждан", - сказал Елбасы.В завершение выступления Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность сохранения политического лидерства партии."Наша главная задача – стабильность, процветание Казахстана и повышение благополучия простых граждан. Поэтому важно приложить все усилия для выполнения наших обещаний", - заключил Председатель партии.