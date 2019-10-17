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|Трус и демагог экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии
13:01 18.10.2019
Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии
Карлес Пучдемон, бывший глава автономного правительства Каталонии, скрывавшийся в Бельгии после выдачи ордера на его арест в Испании, добровольно сдался бельгийским властям.
14 октября Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест каталонского политика. В этой связи Пучдемон в пятницу явился в прокуратуру Брюсселя в сопровождении своих адвокатов, сообщает агентство ЭФЕ.
Он заявил, что не согласен с требованиями испанских властей и не намерен возвращаться в Испанию добровольно.
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В Испании Карлес Пучдемон обвиняется в мятеже и нецелевом расходовании средств.
С 2017 года испанские власти неоднократно требовали ареста и выдачи Пучдемона в различных странах Европы, но успехом эти попытки до сих пор не увенчались.
14 октября Верховный суд Испании приговорил девять других каталонских политиков-сторонников независимости региона к тюремному заключению на сроки от девяти до 13 лет.
Это спровоцировало массовые волнения, прежде всего в столице региона Барселоне.