Трус и демагог экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии

13:01 18.10.2019

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии



Карлес Пучдемон, бывший глава автономного правительства Каталонии, скрывавшийся в Бельгии после выдачи ордера на его арест в Испании, добровольно сдался бельгийским властям.

14 октября Верховный суд Испании выдал новый ордер на арест каталонского политика. В этой связи Пучдемон в пятницу явился в прокуратуру Брюсселя в сопровождении своих адвокатов, сообщает агентство ЭФЕ.

Он заявил, что не согласен с требованиями испанских властей и не намерен возвращаться в Испанию добровольно.

В Барселоне после приговора лидерам Каталонии вспыхнули массовые протесты

Сможет ли Каталония стать независимым государством?

В Испании Карлес Пучдемон обвиняется в мятеже и нецелевом расходовании средств.

С 2017 года испанские власти неоднократно требовали ареста и выдачи Пучдемона в различных странах Европы, но успехом эти попытки до сих пор не увенчались.

14 октября Верховный суд Испании приговорил девять других каталонских политиков-сторонников независимости региона к тюремному заключению на сроки от девяти до 13 лет.

Это спровоцировало массовые волнения, прежде всего в столице региона Барселоне.