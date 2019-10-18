Трамп резко помирился с Эрдоганом. Спутав всем карты в Сирии, - Д.Седов

13:59 18.10.2019

Дмитрий СЕДОВ | 18.10.2019 |



Турецко-американское соглашение о перемирии меняет ситуацию в Сирии

Решающий шаг к мирному завершению конфликта может быть сделан на встрече Путина и Эрдогана в Сочи

17 октября на переговорах вице-президента США Майка Пенса с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом было достигнуто соглашение о прекращении Турцией военной операции "Источник мира" на 120 часов. По заявлению сторон, за это время курдские Сирийские демократические силы (SDF) должны вывести свои отряды, в первую очередь отряды народной самообороны (YPG), из обозначенной Анкарой "зоны безопасности" шириной 30 и длиной 100 км.



В случае успешного выполнения этой части соглашения турецкая операция будет окончательно завершена, а США снимут с Турции экономические санкции. Между США и Турцией продолжатся переговоры о мирном урегулировании в "зоне безопасности" и дальнейшей совместной работе с центрами содержания боевиков ИГ. Стороны также согласились об уважении прав человека, религиозных и этнических групп в регионе.



Эта новость широко комментируется в мировых СМИ. Обращается внимание на то, что Майк Пенс называет соглашение "прекращением огня", а министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу – "паузой". В целом такое развитие событий соответствует интересам Дамаска, для которого укрепляются перспективы установления полного контроля в освобождаемой турецкими войсками и курдами зоне.



Для курдов соглашение является вторым ударом после решения Трампа вывести свои войска из Сирии. Их надежды на формирование независимого курдского государства Рожава и последующий раскол Сирии рушатся окончательно. Понимая, что ситуация не в их пользу, курды идут на уступки. Утром 18 октября командующий SDF Маслум Кобани заявил телеканалу Ronahi TV, что курды принимают соглашение и сделают все необходимое для его реализации. По его словам, это "не позволит Турции достичь целей, которые она ставила перед собой своим вторжением в Сирию на последней неделе". Он добавил, что соглашение ограничивается пограничными районами между городами Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд.

Заявление М. Кобани не лишено противоречивости, но главное заключается в том, что курды согласны прекратить вооруженную борьбу в "зоне безопасности" и будут вести дело к тому, чтобы их отряды ушли оттуда. Пока же информационные агентства сообщают, что спорадические перестрелки на севере Сирии продолжаются.



Трамп помог Эрдогану сохранить лицо в неблагоприятной для последнего ситуации. По мировым СМИ разлетелось обращение Трампа к Эрдогану довольно пикантного свойства: "Не будь упрямым парнем, не будь дураком!" Не только международная общественность, но и союзники по НАТО в большинстве своем осудили операцию "Источник мира". Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил, что турецкое вторжение в Сирию "может возродить [запрещенную в России террористическую группировку. - Ред.] ИГ". С резкими заявлениями неоднократно выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Из Европы в Турцию прекращен экспорт вооружений, приостановлены крупные европейские экономические проекты. Действия Турции осудила также Лига арабских государств. А президент Сирии Башар Асад выразил готовность Дамаска решительно ответить на "преступную агрессию". Сирийская армия уже ведет бои с протурецкими отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Курдские отряды самообороны оправились после неожиданного нападения и тоже оказывают ССА сопротивление.

Ситуация все больше складывается в пользу мирного завершения военного конфликта в Сирии. Если не случится новых неожиданных поворотов со стороны Вашингтона и Анкары, то на встрече Путина и Эрдогана в Сочи на следующей неделе могут быть достигнуты договоренности об условиях окончательного ухода турецких войск из "зоны безопасности". В таком случае гарантии соблюдения мирной ситуации в зоне возьмут на себя сирийская правительственная армия и российские военные советники. Россия прилагает сейчас также усилия к подготовке созыва в Женеве в конце октября Конституционного комитета по Сирии.