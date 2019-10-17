Чингисхан: Китаец или Монгол?

15:27 18.10.2019

Предшественником династии Юань является монгольская империя. Когда речь заходит о Монгольской Империи все сразу начинают думать о Чингисхане и железном всаднике. Он был умным и талантливым полководцем. Из-за появления железной дороги, династия Сун стала уязвимой для атак врагов, а также спровоцировало сильный упадок национальной силы. Первоначально династия Сун находилась в Чонгвене.



Хоть династия Сун и подверглась негативным изменениям и столкнулась со многими сильными врагами, она все еще оставалась сильной. Но в таких адских условиях, мало кто мог выдержать это, и в связи с этим у Монгольской Империи появился шанс. Неважно насколько сильна династия, если она сталкивается со множеством могущественных противников, она непременно будет разрушена, такова природа войны. После создания Монгольской Империи, распад династии Сун заложил основу великого объединения династии Юань.



Причина, по которой Монгольская империя может стать предшественницей династии Юань, связана с Чингисханом. Настоящее имя Чингисхана - Тэмуджин, Темучин, Темучжин. Родился 16 апреля 1162 года в Делюн-Болдоке.



Отца Чингисхана убили в совсем ранние годы, а его племя было разбито. В то время различные части южной и северной пустынь не были никак связаны между собой и были независимы друг от друга. В один момент после того как его племя было разбито, Чингисхану выпала возможность объединить пустыни между собой. Экспедиция в южную часть пустыни во время правления Чингисхана была самая успешная в его истории.



Имя Тэмуджин согласно переводу языка, означает "океан имеет четыре стороны". В будущих поколениях шла и идет по сей день дискуссия, действительно ли Чингисхан принадлежал китайскому роду или все-таки нет? Спор между китайцами и монголами имеет давнюю историю. В международной истории Чингисхан не относится к китайцам.



Первая причина заключается в том, что Чингисхан родился в Делюн-Болдоке в монгольской степи, а это сейчас Монголия. Во-вторых, место жительства Чингисхана находится не на центральных равнинах, а в Делюн-Болдоке. В то же время Чингисхан проводил большую часть своего времени за пределами Китая. Поэтому основное место жизни Чингисхана - Монголия.



После распада династии Хань люди стали называть династию Центральных равнин "Китаем". Условно говоря, "древний Китай" - слово "древний" используется в роли прилагательного, а не существительного. Династии ранее существовавшие не считали Китай официальным названием страны. Возможно, с современной точки зрения Чингисхан не является китайцем, но история доказывает нам обратное.



Дед и отец Чингисхана были официальными представителями и государственными служащими династии Цзинь. Отсюда понятно, почему Темучин был таким потрясающим полководцем и мастером своего дела. В то время династия цзинь принадлежала Китайскому государству, отсюда следует вывод, что Чингисхан был китайцем. Это не совсем правильно. Чингисхан был принят на должность рекрута в Ким-Ким.



Чингисхан в этот период был древним "китайцем", но позже Чингисхан не стал преемником династии Цзинь и вместо этого основал Монгольскую империю. После того, как Тэмуджин основал Монгольскую империю, он принадлежал к национальности "Монгольской империи" и больше не принадлежал национальности "золотой династии". С момента основания Монгольской империи Чингисхан был великим ханом Монгольской империи.



После создания Монгольской империи, у Чингисхана не было монгольских ханов. В то это время Чингисхан больше не принадлежал золотой династии Цзинь, но это только в древнем смысле. Так Чингисхан действительно китаец или нет? Этот вопрос несложен. Когда Темучин пребывал свое существование в Китае, в династии Цзинь, назовем это так, он все-таки принадлежал золотой династии и был выдающимся человеком со способностями, но когда он основал Монгольскую Империю, то его принадлежность к Китаю сошла на нет.



Это принадлежит хану Монгольской империи. В настоящее время Чингисхан больше не является "китайцем". Позже возникла еще одна дискуссия на тему: почему Чингисхан вообще относился к древней китайской истории? А здесь все просто. Это все потому, что место политического основания Чингисхана, район пастбищ Делюн-Болдока, где он жил в течение некоторого времени, являлась древней землей Китая.



В современном понимании Чингисхан - это фигура древней истории Китая. Однако на тот момент его не было в природе, и в связи с этим у людей возникли споры, относится ли он к Китаю или нет. В настоящее время Чингисхан не является китайцем, никаких сомнений в этом нет. Но какой делать вывод всей этой истории, решать вам.