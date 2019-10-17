Тайник с мумиями: археологическая сенсация в Египте

15:30 18.10.2019 Тайник с мумиями: археологическая сенсация в Египте



ЛИДИЯ РЫЖЕНКО, ВИКТОР СОЛКИН



Мировые СМИ вновь потрясла сенсация из Египта: на юге страны, неподалеку от современного Луксора археологи обнаружили более двух десятков расписных саркофагов с мумиями знатных египтян. Многих находка удивила, так как саркофаги буквально вповалку лежали друг на друге. Поражает и невероятная сохранность предметов, найденных в странной "братской могиле". За комментарием ИА REGNUM обратился к известному российскому египтологу Виктору Солкину.



Лидия Рыженко: Виктор Викторович, скажите, что представляет из себя сенсационная находка?



Виктор Солкин: Действительно, это одна из самых значительных находок в Египте за последние десятилетия. В некрополе Асасиф, который, в свою очередь, является важной частью огромного некрополя древних Фив, расположенного на западном берегу Нила напротив современного Луксора, найдены 24 гроба с мумиями жрецов бога Амона - покровителя Фив и служителей других богов этого региона. Все погребения, судя по форме и декорировке гробов, датируются концом XI-IX вв. до новой эры. Они были помещены в тайник, вырубленный в скальном грунте, в два слоя, один поверх другого.



Лидия Рыженко: То есть речь идет о тайном погребении? Чем это можно объяснить?



Виктор Солкин: Да, это тайное погребение. Напомню, что в XI веке до н.э. в Египте фараонов закончилась блестящая эпоха Нового царства, длившаяся приблизительно пять столетий. Государство переживало тяжелый политический и экономический кризис, жречество огромного храма бога Амона в Карнаке обладало огромной властью и зачастую успешно конкурировало с самим царем. Некоторые верховные жрецы Амона вообще узурпировали власть и незаконно короновали себя. Египет, таким образом, разделился на две большие области: на севере, в городе Танисе, расположенном в дельте Нила, правил фараон, а на юге, в Фивах, правил верховный жрец бога Амона. Это было время смуты, войн, тяжелой междоусобицы. В великом фиванском некрополе хозяйничали грабители. Они и раньше - мы знаем это из юридических документов, сохранившихся на папирусах, - охотно разворовывали гробницы в Долине царей и не гнушались и гробницами вельмож. Однако теперь наступил кошмар. Ни сил, ни средств на сооружение индивидуальных гробниц у жрецов и жриц Амона уже не было. В итоге мумии помещали в богато расписанные гробы и прятали их, по нескольку десятков, в неприметных тайниках, спрятанных в скалах.



Лидия Рыженко: Все мумии из найденного тайника, как я понимаю, жреческие?



Виктор Солкин: Скорее всего, да. Сейчас только началась медленная и аккуратная разборка этого захоронения. Достаточно скоро мы узнаем имена и титулы погребенных. Однако уже сейчас по стилю, в котором выполнены саркофаги, можно сказать, что среди них много погребений жрецов, можно достаточно точно датировать находку.



Лидия Рыженко: Росписи на гробах сохранились превосходно. Они такие яркие, что кто-то в сети написал, что они кажутся подделкой.



Виктор Солкин: В сети, увы, много откровенного невежества. Это подлинные памятники. Они выполнены из дерева, по дереву покрыты клеевым грунтом на основе тонко просеянного гипса и смолы, а затем расписаны минеральными красками. Во многих музеях мира есть сходные памятники. Если же мы говорим о том, как превосходно сохраняется пигмент на произведениях египетского искусства, то я напомню: пигмент росписей сохраняется, если были благоприятные условия и, прежде всего, рядом отсутствовал источник влаги, даже на памятниках рубежа IV-III тыс. до н.э. Найденные в Асасифе гробы достаточно молоды с точки зрения хронологии Древнего Египта.



Лидия Рыженко: Я правильно понимаю, что эта находка уникальна?



Виктор Солкин: Эта находка очень интересна и важна, но она не уникальная. В 1891 году неподалеку, в Дейр эль-Бахри - другом участке фиванского некрополя был также обнаружен тайник с мумиями жрецов и жриц Амона. Их там было очень много - 153 тела. Коллективную гробницу так и назвали - Баб эль-Газус, или "Врата жрецов". Среди находок были не просто гробы или иные предметы погребального инвентаря, но и подлинные шедевры египетского искусства. Мумий и произведений искусства было так много, что правитель Египта Аббас Хильми принял решение подарить часть находок дружественным странам, разделив гробы и другие памятники на "лоты". Шестой лот был подарком Египта России, его принимал лично император Александр III. К сожалению, он разделил памятники из подарка и раздал их разным университетским городам Российской империи. Таким образом, памятники из этого тайника оказались и в нашей стране.



Лидия Рыженко: Ими, наверное, может похвастаться Эрмитаж?



Виктор Солкин: Нет, история сложилась иначе. Гробы жрецов и жриц из Баб эль-Газус есть в Москве, в Музее изобразительных искусств, в Воронежском областном художественном музее им. И. Н. Крамского, в Казани и теперь уже за рубежом - в Одессе. Судьба печальная, на самом деле. Вдумайтесь: в Египте в богатых погребениях часто было несколько гробов, причем меньший из них вставлялся в больший. Так, невероятно красивый, богато расписанный внешний гроб певицы бога Амона Неситауджатахет оказался в Одессе, внутренний гроб этой жрицы - в Казани, а накладка - доска с маской умершей, которой покрывали непосредственно мумию, - в Воронеже. С воронежским и казанским памятниками я работал лично, это произведения очень высокого художественного уровня. К сожалению, роскошный гроб жрицы в Национальном музее Республики Татарстан не выставляется и нуждается в срочной реставрации, в отличие от воронежского шедевра, который прекрасно сохранился и экспонируется в замечательном египетском зале музея.



Лидия Рыженко: Тайники делали только для жрецов?



Виктор Солкин: Вовсе нет! В 1881 году там же, в Дейр эль-Бахри, был найден так называемый "царский тайник". Вернее, нашли его десятью годами раньше местные жители, торговавшие небольшими предметами, которые они поднимали из глубокой гробницы в скалах. Об этом стало известно великому египтологу Гастону Масперо, который возглавлял тогда Египетский музей в Каире и Службу древностей - организацию, контролировавшую все археологические работы в Египте. В итоге долгой и детективной истории европейским ученым все же удалось раскрыть тайну гробницы, в которой было найдено 37 мумий царей, цариц, принцев и принцесс, а среди них - мумии таких великих и знаменитых царей, как Рамсес II, Сети I, Тутмос III…



Лидия Рыженко: И, наверное, невероятные богатства?



Виктор Солкин: К сожалению, нет. Спасая тела своих царей, хранители царского некрополя и жрецы не просто вскрыли гробницы владык в Долине царей и перепрятали тела. Они еще и ограбили фараонов. Все золото и иные драгоценности, за редким исключением, были изъяты и расхищены. Мумии величайших царей оказались в простых деревянных гробах, на которых были написаны их имена, а порой и истории, как тело того или иного властителя прятали по разным другим гробницам, прежде чем оно попало в тайник. Он был, кстати, не единственным. В 1898 году археолог Виктор Лорэ нашел в Долине царей гробницу фараона Аменхотепа II, в которой также было обнаружено еще множество останов великих правителей, их жен и детей, которые спрятали в этом укромном месте. Там, например, нашли мумии матери и бабушки Тутанхамона. Все эти мумии сейчас хранятся в Каире.



Лидия Рыженко: Вернемся к сенсации наших дней. Что ждать от находки в Асасифе?



Виктор Солкин: Во-первых, не спешить, на консервацию и изучение этих гробов и мумий, которые покоятся внутри них, потребуются годы. Во-вторых, жреческие гробы такого типа всегда богато расписаны и снаружи, и внутри - я думаю, стоит ожидать появления на публике после необходимых реставрационных работ потрясающе красивых произведений искусства. Вся их внешняя поверхность - это словно свиток папируса, на котором сам умерший или умершая изображены перед богами иного мира, запечатлены молитвы, религиозные, а иногда и магические или биографические тексты. Наконец, мы многое узнаем благодаря неинвазивным технологиям изучения мумий о том, как жили эти люди, от чего страдали и умирали, каков был их жизненный срок. Впереди множество интересных деталей, однако, надо запастись терпением. Источник - REGNUM

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