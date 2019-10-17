Как в Германии относятся к немцам из Казахстана?

15:35 18.10.2019

Хоть некоторые немецкие поселения в Казахстане стали появляться еще во время Российской империи, большая часть немцев прибыла туда сразу после начала Великой Отечественной войны, в рамках всеобщей депортации. Их часто бросали в чистом поле посреди колоний для политических и уголовных заключенных. А многие и сами оказались в тюрьме, например, по обвинению в шпионаже в пользу Третьего Рейха.



В депортации. И не скажешь, что германцы



Тем не менее, когда политические репрессии ушли в прошлое, там они вполне прижились, ведь казахи гостеприимный народ. Но все же, с распадом Советского Союза, который сопровождался ухудшением экономической ситуации, многие решили отправиться на историческую родину. Тем более, что границы открылись.



Покинули они ее еще столетия назад, поэтому некоторые трения с коренными жителями Германии были неизбежны. Подавляющее большинство давно забыло и язык, и религию. Да и советскую ментальность никуда не денешь.



Немцев казахского происхождения обычно объединяют в одну группу с русскими немцами. Европейцы по-прежнему плохо знают реалии постсоветских стран и сваливают всех мигрантов германского происхождения оттуда в одну кучу со всеми остальными "руссланд дойче".



А те имеют достаточно неплохую репутацию, поскольку они в основном интегрированы довольно хорошо (за исключением некоторых очень религиозных групп).



Сейчас в Казахстане осталось примерно 180 тысяч немцев



После Второй мировой немцы бежали на родину со всех мест, где ранее были их меньшинства. На самом деле, это вообще вся Европа, но главным образом – Чехия, Польша, Хорватия, Прибалтика. Из России уезжали тоже, поэтому в народе установилось к таким переселенцам вполне терпимое отношение. Если у них нет акцента, они часто будут считаться своими, тем более, что большинство из них выглядит вполне по-европейски.



Пока они работают так же усердно, как и все остальные, пытаются иммигрировать и смешаться с местной культурой и обществом, каждый приезжающий в Германию приветствуется. Им даже сочувствуют, ведь все знают про сталинскую депортацию и тяжелую судьбу репрессированных.



Но есть и такие мигранты, которые пользовались советской дружбой народов и вступали в браки со всем пестрым населением Казахстана. Такие люди, согласно законодательству ФРГ, тоже имеют право на эмиграцию. Но к ним часто относятся настороже из-за фамилий вроде Оспанов или Жанбеков. Да и восточная внешность не вызывает особого доверия. К тому же, их семьи довольно многочисленны, и далеко не все их представители германской крови.



Немцы из бывшего СССР чувствуют свое единство и даже выступают с определенными политическими требованиями



Это в России и Казахстане все давно привыкли к полукровкам, а для европейцев такие люди пока еще в новинку и общество не успело выработать к ним определенного отношения.