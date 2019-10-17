США готовят ловушки на Ближнем Востоке "для всех"?

15:37 18.10.2019 Сейчас уместно задать и такой вопрос – как быстро турки ретируются из городов Африн, Ааззаз, Джераблус и других, оккупированных относительно не так давно? Как мы видим, сирийские курды настроены беспрепятственно передавать Сирийской арабской армии и военной полиции России практически все территории, которые были подконтрольны отрядам структуры SDF.



СЕРГЕЙ ШАКАРЯНЦ



На днях президент США Дональд Трамп, как многие, должно быть, помнят, пообещал, что он решит, когда "уничтожать экономику Турции за неповиновение". И вот решил, видимо, - пора. Убрал своих солдат и офицеров от турецкого огня подальше и решил. Американский президент любит свои решения вначале распространить через Twitter. Что-то мне лично, например, подсказывает, что именно с Трампа берут пример некоторые армянские или украинские деятели "революций"… Если кто-то со мной не согласен - пожалуйста, просто напомню: дурной пример заразителен, а Армении, Украине и так далее сегодня не нужны дурные примеры, пусть даже из США… Но вернемся к Трампу, Турции и… Сирии, конечно.



"Любой, кто хочет помочь Сирии в защите курдов, меня устраивает, будь то Россия, Китай или Наполеон Бонапарт", - написал Трамп в Twitter. Обычно же, когда хотят показать безразличие, говорят: "…да пусть хоть сам Господь Бог". Но Трамп сообразил, что нарвется на нечто мало ожидающееся, если вдобавок ко всем подозрениям на свой счет напишет, что с ними Бог. Так сказать, "Готт Мит Унс". Сие выбивалось на бляхе и пряжке ремня солдат рейхсвера, вермахта, да и SS… А то и - легионеров Древнего Рима: "Nobiscum Deus!" - "С нами Бог"! И Трамп решил просто пожелать названым спасителям курдов удачи. Причем не только России с Китаем и Бонапарту, но еще и Башару аль-Асаду, признав в нем реальную историческую личность и силу. Читаем далее: "Пусть Сирия и Асад защищают курдов и сражаются с Турцией. Я сказал генералам: почему мы должны воевать за землю нашего врага?" Мысли, конечно, у Трампа путаются, что можно отнести на совесть его советников - не объяснили, что именно Сирия и аль-Асад делают с Турцией, и что "земля нашего врага" еще неделю назад считалась "землей нашего союзника", то есть сирийских курдов. Во всяком случае, курдов из проамериканской структуры-"времянки" SDF. Но вывод поражает ясностью и логичностью. Потому что это вывод американцев отсюда, из Сирии - делать им тут действительно нечего. Да еще - как подчеркнул сам Трамп, аж за 7 тысяч миль от Америки… И вправду - что там потеряли американцы?..



Да, тут элемент и предвыборной, преждевременной, правда, лихорадки в Америке. Выходящий из-под контроля Трампа Конгресс США, как известно, работает над своим пакетом ужесточения и санкций против Анкары. Вот Трамп и сыграл на опережение. Как бы и наказал турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, но так, чтобы не рвать с ним совсем. Для того и снаряжает 16 октября в Анкару высокопоставленную полномочную делегацию. В ней и госсекретарь Майкл Помпео, и вице-президент Майк Пенс. В частности, Помпео хочет встретиться с Эрдоганом "лицом к лицу". А в Госдепартаменте США между тем дают понять, что Турция еще может избежать осложнений, если прекратит "одностороннее наступление" в Сирии и вернется к диалогу с Вашингтоном. Трамп умеет "играть" и манипулировать - и вот в сирийский город Манбидж вступают сразу и Сирийская армия, и военная полиция России, сирийские военные беспрепятственно пропускают спешащих американских военных, оперативно покидающих Манбидж, демонстративно не обращая внимания на американцев. А ведь так мечтал о Манбидже турецкий генералитет, сам Эрдоган лично! Трамп явно хочет, чтобы президент Турции занервничал и разозлился. И вправду - уже известно, что Эрдоган снова засобирался в Россию, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признал публично 16 октября на встрече руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств - партнеров ФСБ в Сочи, что тема переговоров одна - Сирия. Мы это пишем для тех, кто сейчас начнет "мутить мозги" армянскому народу ложью - мол, "Армению и Арцах русские будут продавать" туркам! Заранее предупреждаем - ищите разгадку в словах Трампа.



Итак, Трамп признался - передаем Сирию России, Китаю и "Наполеону Бонапарту". Президент США просто поостерегся от признания последней истины: "Наполеон Бонапарт" в ситуации с Сирией и Ближним Востоком - это Иран, третья держава из Великой Троицы Евразии, которая вместе с Россией и Китаем участвует в работе по "переформатированию" геополитики в Евразии. Все перечисленные заявления Трампа - это еще и неофициальное признание: 1) полной легитимности сирийского президента Башара аль-Асада и правительства Сирии; 2) провала американо-израильского плана по сколачиванию нового "Глобального Ближнего Востока", предусматривавшего демонтаж не только Анатолии, т. е. Западной Армении, Киликии и Мичагетка, но и убийственную фрагментацию и распад Сирии, Ирака и Ирана. Однако ближневосточный "Наполеон Бонапарт" - Иран с помощью России и Китая разрушил эти смертельно опасные планы, и Иран реально присутствует и в Сирии, и в Ираке. Так что никто не обойдется без согласия и содействия Ирана в той же Сирии и вообще на Ближнем Востоке. Чей союзник Иран - тому и повезет. А вот Турция - она представляет собой "свою игру" и для тандема США - Израиль, и для Великой Троицы Евразии (Россия - Китай - Иран). Убеждены, что государственные лидеры Турции к октябрю 2019-го это уже и самолично понимают и осознают. Например, сообщается, что якобы Эрдоган отказался говорить с отправленным в Турцию вице-президентом США Пенсом. "Я не буду с ним разговаривать", - сказал турецкий лидер. По словам Эрдогана, американская делегация будет вести переговоры со своими визави, а он будет говорить только с президентом США Трампом. "Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим", - подчеркнул он, сообщила служба новостей канала Sky News. А ведь утром 16 октября пресс-служба Белого дома в Вашингтоне распространила заявление о готовящейся встрече между Пенсом и Эрдоганом. Отказать в логике или в праве на "обиду" Эрдогану невозможно - в итоге же "маневров" Трампа в Сирии оказались "слитыми" не только курды, но и… Турция.



Ну, а чтобы Великая Троица Евразии не слишком бы торжествовала, США готовят для них ловушку. 15 октября старший иракский эксперт по безопасности Хафез аль-Башара сообщил новостному арабоязычному веб-сайту al-Ma"aloumeh, что США, создавшие и поддерживавшие террористов "Исламского государства" (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение последних нескольких лет, в настоящее время планируют создать для них безопасную зону в Ираке. Он добавил, что Вашингтон, выбравший три района в Ираке для передислокации членов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хочет перебросить боевиков сначала в регионы, подвергшиеся военным атакам Турции в Сирии, а затем в Ирак. "Первый регион, который США намереваются передать террористам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), - это район между Абу-Кемалем в Сирии и Каимом в Ираке; второй регион - это база Эйн-Асад, а третий район - одна из американских баз в Иракском Курдистане", - рассказал аль-Башара. Так что "передачей" дела защиты сирийских курдов в руки оппонентов война не закончится. Ведь, по данным Хафеза аль-Башара, США намереваются передислоцировать не менее трех тысяч террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



А теперь обратимся к июльским (2019 г.) сообщениям арабского веб-сайта информационного агентства "Спутник", который привел слова сирийского военного эксперта по террористическим организациям Хессама Шоаиба, о том, что в недавнем докладе Института военных исследований США (ISW) о возрождении террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке и Сирии этот тезис подтверждается - именно Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) создало ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и готовит почву для возвращения террористических группировок, особенно ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в регион. Шоаиб отметил, что доклад ISW о доминировании ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над несколькими регионами в Ираке и Сирии, такими как Мосул, показывает, что США не стремятся к установлению мира в регионе, и отступление ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из сирийской Эр-Ракки произошло по приказу ЦРУ и не является поражением в войне против проамериканской структуры "Сирийских демократических сил" (SDF). Он повторил, что SDF также является частью заговора ЦРУ для Сирии, и сказал: "США узнали, что они не могут проводить какие-либо военные операции против Ирана, и поэтому они прибегли к возрождению террористических группировок для терактов в качестве гораздо более дешевого сценария для региона". Шоаиб отметил, что Вашингтон использует террористические группировки в регионе в качестве рычага давления, и сказал, что целью возрождения террористических организаций является "беспокойство" армий стран региона, особенно Ирака, Сирии и Ирана. Другими словами, регион будет обречен на постоянное состояние "ни войны - ни мира", коль скоро армии и службы безопасности указанных трех государств будут вынуждены "беспокоиться". Но ведь, учитывая фразу Трампа "Россия, Китай или Наполеон Бонапарт", следует признать, что, возрождая ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ряде территорий Ирака, США надеются также и на сохранение "беспокойства" для Москвы и Пекина, а не только для ближневосточного "Наполеона Бонапарта" и Сирии с Ираком. Надеемся, что новая задумка Вашингтона теперь многим ясна. И концовка наших рассуждений по "данным из Америки" такова: видя, как артачится Эрдоган, Госдепартамент США 16 октября выступил с заявлением о том, что воздушное пространство на северо-востоке Сирии пока находится под контролем американских военных, сообщает Reuters. По словам представителя Госдепа, Вашингтон намерен добиться прекращения боевых действий на этой сирийской земле. При этом говорится о намерении попытаться уладить ситуацию дипломатически - воздействуя на Анкару. Так сказать, нюансовый щелчок - видимо, рассчитанный только на Турцию, так как ВКС России, ВВС Сирии и ВВС Ирана особо опасаться "контроля американских военных над воздушным пространством Сирии" нет нужды. В случае политического решения и военного приказа одни только ВКС России в состоянии ликвидировать в считаные минуты "американский военный контроль над воздушным пространством Сирии".



Сейчас значительное (по Сирии) зависит от готовности Турции выполнить, наконец, приказ (совместный) России и Ирана - полный вывод всех турок из Северной Сирии, который Москва и Тегеран озвучивают для турецкого руководства, еще раз повторим, еще с декабря 2016 г. Скоро уже третья годовщина исполнится, а Эрдоган все по-прежнему "торгуется" с Россией и Ираном, аж специально для турок "Астанинский процесс" создали. И, если верить Sky News, отказавшись от встречи с вице-президентом США Пенсом, турецкий президент тут же предложил новые "торги" президенту России Владимиру Путину. Эрдоган заявил 16 октября, что готов вывести войска из Сирии, если российские или сирийские войска "очистят" север страны от курдских группировок, передает английское агентство Reuters. "Я сказал об этом Путину: если вы очищаете Манбидж от террористических организаций - продолжайте, вы или режим (президента Сирии Башара аль-Асада - прим.) можете обеспечить это", - заявил Эрдоган. При этом президент Турции продолжает настаивать на создании 30-км "безопасной зоны" на севере Сирии, от Манбиджа до границы с Ираком. В тот же день чуть позже, но, конечно, предварительно узнав, что американцы полностью сдали этот самый Манбидж российской военной полиции и авангарду Сирийской арабской армии, Эрдоган заявил журналистам в турецком парламенте, что, мол, у Анкары нет стремления захватить сирийский город Манбидж. "Мы не настаиваем на присутствии наших военных в Манбидже", - приводит слова Эрдогана турецкое агентство Anadolu Ajans?. Также турецкий лидер отметил, что Турция хотела бы вернуть город его истинным хозяевам - сирийцам, и для нее важно, чтобы тут не было террористов.



Но как быть, если не все будет по желанию Эрдогана? Как быть с тем, что армянские и ассирийские ополчения наравне с курдами сейчас встречают огнем турецкие войска и их прокси из числа "умеренных оппозиционеров"? Как быть с тем, что никто в мире, в том числе Россия и Иран, не признавали и не признают такие организации сирийских курдов, как "Партия демократического союза" (PYD), "Отряды народной самообороны" (YPG) и другие, "террористическими организациями"? А то, что сирийские курды - это совершенно такие же сирийцы, как арабы (сунниты, шииты, друзы и т.д.), армяне, ассирийцы, бедуины, это, надеемся, и Эрдогану ясно. И мы получили 16 октября косвенное подтверждение того, что в Москве отнюдь не намерены во всем потакать "другу Эрдогану". В Кремле пока нет планов по подготовке встречи лидеров России Владимира Путина, Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Сирии Башара аль-Асада, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Такой подготовки не ведется", - заявил представитель Кремля. При этом о возможности такой встречи ранее заявил обычно неплохо осведомленный (в ближневосточных делах) телеканал Al Mayadeen. В СМИ сообщили, что президенты Турции и Сирии могут при посредничестве России встретиться в Сочи. Песков это фактически опровергает. Видимо, Москва учитывает настроения в официальных кругах Сирии и Ирана, которые, безусловно, сейчас, как и в предыдущие годы, стоят единым фронтом.



К тому же Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана контр-адмирал и экс-министр обороны Али Шамхани и специальный посланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев на встрече в среду обсудили последние региональные и международные вопросы. На этой встрече стороны подчеркнули укрепление взаимных связей в политической сфере, сфере обороны, безопасности и экономики. Они также обсудили недавнюю напряженность в регионе, включая военные операции Турции в северных районах Сирии, сообщало иранское агентство Mehr News. Шамхани, со своей стороны, отметил сценарий США по возрождению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и "посеву небезопасной ситуации в Западной Азии", подчеркнув необходимость сотрудничества между странами региона для ослабления таких заговоров. "Разрешение напряженности в Идлибе должно быть одним из главных приоритетов в борьбе с терроризмом", - сказал он. Шамхани также подтвердил несогласие Ирана с операциями Турции в Сирии, добавив, что региональные волнения должны быть разрешены только путем дипломатии между сирийско-сирийской и йеменско-йеменской противостоящими сторонами. Обращаясь к недавнему инциденту, произошедшему с иранским нефтяным танкером в Красном море, он назвал отсутствие безопасности на международных водных путях одной из главных причин региональных кризисов, заявив, что "Иран будет жестко реагировать на тех, кто ищет нестабильности и волнений в регионе".



Российский посланник, в свою очередь, признал, что ирано-российское сотрудничество может предотвратить развитие и возрождение терроризма и обеспечить стабильность и безопасность в регионе. Мы считаем, что господин Лаврентьев также был более многословен, как и контр-адмирал Шамхани, чем та скромная информация о переговорах, которая была распространена иранскими СМИ. Но, в принципе, в плане ситуации по Северной Сирии, и конкретно по провинции Идлиб, у России нет ни единого разногласия с Тегераном и Дамаском, и Россия отлично знает, что Эрдоган в связи с Идлибом и террористами, оккупирующими эту провинцию, тупо "кидает" и Россию, и Иран. То есть, если повестка дня контр-адмирала Шамхани была принята российской стороной, то секретарь ВСНБ Ирана и господин Лаврентьев как раз и обсуждали, как же двум державам "мягко" заставить Турцию убраться со всей территории Сирии. С другой стороны, учитывая, что Шамхани заговорил и об "йеменско-йеменской противостоящих сторонах", следует признать, что г-н Лаврентьев предложил Ирану обсудить итоги недавних визитов президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Мы же понимаем, что целью Путина было убедить арабских монархов Персидского залива прекратить военные действия в Йемене, и в этом мы видим также просьбу Тегерана к Москве, которую, по всей вероятности, высшее руководство России решило уважить. Соединение (со стороны Шамхани) проблем сирийского и йеменского урегулирования в "один пакет" говорит о том, что Россия и Иран единообразно понимают суть проблемы о стабилизации и демилитаризации процессов на всем Ближнем Востоке, а не только в Северной Сирии. Но не станем "все яйца складывать в одну корзину" - турецкое вторжение в Сирию все-таки приоритетней сегодня.



И представляется, что все-таки г-н Лаврентьев был больше в роли слушателя, чем предлагающего. Обратим особое внимание на такой нюанс - "Шамхани отметил сценарий США по возрождению ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и посеву небезопасной ситуации в Западной Азии". Лаврентьев погостил в Тегеране ровно через двое суток после того, как глава судебной власти Ирана и, кстати, бывший кандидаты в президенты Ирана Сейед Эбрагим Раиси выразил глубокую обеспокоенность тем, что вторжение Турции в Сирию вернет террористическую группировку ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сцену в регионе. "Существует опасность, что ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданная американцами и сионистами, совершившая самые большие преступления в регионе, руки которой запятнаны кровью народов региона, будет дышать и снова совершать преступления, - сказал Раиси, обращаясь к судебным чиновникам в Тегеране, сообщило иранское агентство Fars News. - Хуже, чем это, является расправа над мусульманами в регионе, которую никто вообще не потерпит". Раиси выразил надежду, что турецкое правительство немедленно отступит за международные границы.



Кто-то может сказать - да Иран просто умышленно сгущает краски, чтобы держать Россию как бы "на привязи" и с помощью России добиваться своих целей в регионе! Скептикам предлагаем одну головоломку. Вдруг из США, на этой неделе, да еще экс-офицер американской армии Скотт Беннет, выступил с заявлениями, которые полностью отвергают лживые утверждения властей США и Израиля и о сути политики Ирана на Ближнем Востоке, и о характере деятельности непосредственно командующего спецназом "Кодс" КСИР Ирана генерал-майора Солеймани. "Военная стратегия главы иранского спецподразделения "Кодс" Кассема Солеймани срывает планы США и Израиля, - заявил Скотт Беннет, являющийся сейчас ведущим аналитиком в Сан-Франциско, в интервью ИА Tasnim News. - Благодаря своему дипломатическому и военному влиянию командующий спецподразделением КСИР Солеймани сумел сорвать заговоры и пропаганду Соединенных Штатов и Израиля". Далее Беннет, пожалуй, один из немногих американских военных, знающих правду об истоках терроризма на Ближнем Востоке, заявил: "США, Саудовская Аравия и Израиль создали террористическую группу ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и это принесло большие бедствия. В то же время, подобные действия объединили мировых лидеров для противостояния данному злу. Именно генералу Солеймани и удалось уничтожить безумных, жестоких, радикальных игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пытались поработить весь мир". Как указал Скотт Беннет, "стратегия К. Солеймани по победе над американо-израильскими военными заговорами, международными атаками и пропагандой была комбинацией тактических коммуникаций и военного и дипломатического влияния. Его спокойные и точные речи во многом повлияли на мнение стран, сочувствующих Ирану. Он активно противодействует западной пропаганде, которая неоднократно пыталась обвинить Иран в якобы поддержке терроризма".



Экс-офицер армии США отмечает, что "иранский генерал показал всему миру, что Иран не поддерживает радикальные группировки, а, напротив, останавливает их. Даже президент США упомянул о том, что "иранцы ненавидят ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) больше Америки", напомнил Беннет. Добровольная мобилизация сил в Сирии, Ираке и Ливане под командованием Солеймани сыграла важную роль в разгроме гегемонистских держав и связанных с ними. "Командующий "Кодс" осознал, что в противостоянии терроризму необходимо бороться с источником, а не со следствием, подчеркивает Беннет. - Действия Солеймани и его призывы открыли глаза лидерам Ирака, Иордании, Сирии, Пакистана, России, Китая и подвигли их на борьбу с "черной чумой" - террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). После его заявлений и призывов многие страны присоединились к боевым действиям против радикальных элементов. Так, на этот призывы откликнулись такие мощные государства, как Россия и Китай. Они начали активно бороться с боевиками, совместно с Ираном. Будущее принадлежит Ирану, и народы мира будут благодарны этой великой нации за помощь в уничтожении игиловцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и за защиту свободы во всем мире".



Интересно, что американские военные не в первый раз выдают правду миру об истинной роли Америки в делах того или иного региона. К сожалению, идут на раскрытие правды американские военные только после отставки из армии США. Иранский генерал Солеймани - конечно, патриот своей страны. Иранские СМИ неоднократно отмечали, что он всей своей жизнью и службой в спецназе "Кодс" вдохновляет десятки миллионов иранцев на любовь к своей стране, культуре, семье, родным и близким. Но вот что произошло с психическим состоянием отставного американского офицера Беннета, из-за чего и он стал понимать и пропагандировать рольличности генерал-майора Солеймани - сказать трудно. Быть может, срыв очередного заговора (ведь понятно, что инициаторами заговора выступали спецслужбы США и Израиля…) против командующего спецназа "Кодс" и стал катализатором ускорения работы головного мозга у отставного американского офицера, ведь до октября 2019 г. военные США предпочитали ничего не говорить о Солеймани? Ну, чем не головоломка - если учитывать, что цели России и Ирана совпадают на 100%: не дать распространиться террористической заразе из Ирака и Сирии к границам Ирана и России, т. е. в том числе и на Закавказье? И решать эту головоломку - хотя бы в той части, что нужен ответ на вопрос, врет ли американский отставной офицер Беннет или нет - предстоит всем "болельщикам"-руссоненавистникам и иранофобам уже сейчас, пока Россия и Иран "заняты" Северной Сирией и Турцией…



Пока же 16 октября Сирийская арабская армия вступила, наконец, в Эр-Ракку - впервые после 2014 г. Некий военно-полевой источник сообщил агентству РИА Новости, что передовые отряды сирийской армии подняли над городом государственный флаг Сирии, выставили в Эр-Ракке наблюдательные пункты и свои КПП. Сейчас уместно задать и такой вопрос - как быстро турки ретируются из городов Африн, Ааззаз, Джераблус и других, оккупированных относительно не так давно? Как мы видим, сирийские курды настроены беспрепятственно передавать Сирийской арабской армии и военной полиции России практически все территории, которые были подконтрольны отрядам структуры SDF. Источник - REGNUM

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