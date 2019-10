Ядерные бомбы США в "заложницах" Турции?

15:39 18.10.2019 Хранить оружие массового поражения на авиабазе Инджирлик - все равно, что играть в лотерею.



Алла Ярошинская

Кандидат философских наук, политолог и беллетрист



На фоне резкого ухудшения американо-турецких отношений в связи с покупкой у России комплекса ПВО С-400 и вторжения Анкары в Сирию, у Вашингтона возникла еще одна горячая проблема. В Белом доме ломают голову (и копья), как теперь вывезти американские ядерные бомбы, размещающиеся на турецкой авиабазе близ городка Инджирлик, что в 130 километрах от сирийской границы и в 400-х - от мест боевых действий. По данным западных СМИ и неправительственных организаций, на базе хранятся порядка 50 атомных бомб В61. Их могут нести американские бомбардировщики, в частности, самолеты F-16 и новые F-35.



Замечу, однако, что проблемы "хозяина" и безопасности этих бомб, относящихся к тактическому ядерному оружию, возникла не сегодня. Впервые о ней заговорили в 1974 г., когда Турция вторглась на Кипр. Тогда американское ядерное оружие, как сообщает CNN, было вывезено из Греции, а размещенное в Турции, - намеренно выведено из рабочего состояния. Конгресс также ввел запрет на поставки в Турцию обычных вооружений. В ответ Анкара объявила, что все базы ВВС США в Турции - здесь в то время была их сеть - изменят статус и перейдут в пользование турецких ВВС. И это оказались не пустые слова - в соответствии с обязательствами перед НАТО, действующими остались две из них - в Измире и Инджирлике. В 1978 г. США эмбарго отменили, и был подписан американо-турецкий "Договор о военном и экономическом сотрудничестве". После этого на авиабазе Инджирлик была модернизирована инфраструктура, и объект использовался США в своих интересах. В частности, во время операции "Буря в пустыне" из Инджирлика американские бомбардировщики вылетали в Кувейт. Позже - для вылетов и бомбардировок Югославии.



Ядерные бомбы США в Европе - секрет Полишинеля



А в 2001 г., после загадочной атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, американцы использовали авиабазу для переброски и снабжения войск в Афганистане.



Второй раз тема хранения атомных бомб США в Турции всплыла в 2016 г. во время попытки государственного переворота - военного путча. Турецкий генерал Бекир Эркан Ван, возглавлявший тогда базу Инджирлик, был арестован и доставлен в столицу - его обвинили в участии в государственном перевороте. (США отказали тогда мятежному генералу в политическом убежище.) Интересно, что именно с этой базы с американским ядерным оружием взлетали турецкие самолеты F-16, которые бомбили президентский дворец и здание парламента в Анкаре. Тогда же, после подавления путча, турецкие войска, верные Эрдогану, взяли базу в кольцо - под охрану. И обесточили ее - от греха подальше.



Как писали на днях журналисты издания The Drive, "эти бомбы стали особенно серьезной проблемой для безопасности после того, как американо-турецкие отношения начали охлаждаться после попытки государственного переворота и смещения главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году. По-прежнему существуют совершенно необоснованные теории заговора о том, что американские военные принимали непосредственное участие в неудачном путче, в котором участвовали подразделения ВВС Турции в Инджирлике. С тех пор в Турции звучат призывы провести расследование в отношении американского военного персонала…"



В международной прессе после подавления в 2016 г. турецкого военного путча муссировался слух о том, что якобы американцы вывозят из базы Инджирлик свои атомные бомбы в Румынию на базу Девеселу (построена еще советскими специалистами). Однако, как это стало ясно на днях, ничего подобного тогда не произошло. Кроме того, по некоторым данным, в Турции сейчас находятся (на базе в том числе) от двух до пяти тысяч американских военнослужащих.



Иран и США на ядерных качелях



Сегодня, судя по массовым утечкам в американские СМИ из Белого дома и Пентагона, Америка сильно обеспокоена судьбой своего ядерного оружия на базе Инджирлик. Как пишут журналисты издания The Drive в статье "США рассматривают возможности вывоза ядерных бомб из Турции. Рассказываем, как они могли бы это сделать", "правительство США позиционирует несколько планов по выведению примерно 50 ядерных гравитационных бомб B61" из управляемой американцами части турецкой авиабазы Инджирлик. Пентагон решил, что пора найти им "более безопасное хранилище". Как утверждают СМИ, официальные лица США уверяют: угроза того, что ядерное оружие "попадет в плохие руки" и будет использовано, "минимальна". Оно, утверждается, надежно защищено от использования посторонними: для активации взрывателя нужно ввести секретный код из 12 цифр.



Однако, по мнению авторов недавнего отчета вашингтонской некоммерческой организации Стимсон центра (Stimson Center) об атомных бомбах на турецкой базе, с точки зрения безопасности и дальше хранить это оружие на авиабазе Инджирлик - все равно, что "играть в лотерею".. Это ядерное оружие США, утверждают авторы, может попасть в руки к террористам и "другим вражеским войскам". Не поможет, утверждают неправительственные эксперты, и "надежная защита" в виде секретного кода, когда любая ошибочная комбинация цифр выводит бомбу из строя, уничтожая управляющую термоядерным зарядом электронику. Ведь даже в таком случае бомба может превратиться в "грязный" радиоактивный боеприпас, способный вызвать заражение всего живого.



Как утверждают американские СМИ со ссылками на свои источники во власти, вывоз ядерного оружия из Турции связан с большими трудностями. И главная - американские инструкции военным. Согласно им, воздушная переброска ядерных боеприпасов должна сопровождаться усиленными мерами безопасности. Военно-транспортным самолетам C-17 Globemaster из специальной эскадрильи ВВС США, занимающейся перевозками ядерных материалов, запрещено выполнять полеты над районами "с нестабильной ситуацией". Именно таким районом сейчас является путь с Инджирлика на восток и юг. Кроме того, подобные операции по перевозке воздухом атомных боеприпасов чреваты даже и без боевого антуража. Известно немало случаев, когда ВВС США банально теряли атомные бомбы, перемещая их транспортными самолетами из пункта А в пункт Б.



Американская правда на весах Чернобыля



В недавно рассекреченном докладе Министерства обороны США под заголовком "Отчет об авариях, связанных с ядерным оружием США" ("Narrative Summaries of Accidents Involving U.S. Nuclear Weapons"), эти аварии определяются как "непредвиденные события, связанные с ядерным оружием или компонентами ядерного оружия".



Такие дважды произошли над Тихим и Атлантическим океанами и над Средиземным морем. На территории союзников США - в Испании, Гренландии, Англии, Марокко, и на еще одной неназванной заморской базе. А также - в штатах Арканзас, Калифорния (дважды), Южная Каролина, Северная Каролина, Флорида, Джорджия, Индиана, Кентукки, Луизиана (дважды), Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Мексико (дважды), Огайо (дважды), Южная Дакота, Техас (дважды) и Вашингтон. (Я писала об этом в подробно в статье "Судный день" наступит случайно?")



Казалось бы, самое простое решение в опасной ситуации с полусотней ядерных бомб рядом с войной - это попытка переместить их (как промежуточный вариант) на другие европейские базы США, где тоже хранится их ядерное оружие. Например, в Бельгию, Германию или Нидерланды. Однако, во-первых, судя по расследованиям бельгийских и нидерландских журналистов, эти базы с бомбами (по крайне мере - несколько лет назад) охранялись от постороннего проникновения из рук вон плохо. Так что еще неизвестно, где удобнее подобраться к ним террористам. Во-вторых, общественность этих стран, особенно Бельгии и ФРГ, перманентно выступает против американских ядерных баз на своей территории. Там даже были приняты обращения депутатов с призывами к властям убрать их. Впрочем, после путча в Турции в 2016 г. возле базы Инджирлик тоже время от времени митингует народ, требуя от своих властей и от американцев закрыть ее.



Однако есть еще и другие варианты, которые не вписываются в планы Белого дома. В свете недавних сетований Эрдогана по поводу возможного создания турецкой атомной бомбы вполне возможно, что Анкара выставит США свои "санкции". Как заявил недавно глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу местному телеканалу, Турция может ответить на санкции США из-за покупки комплекса С-400: "Если США будет применять санкции, мы дадим необходимый ответ. Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы "Инджирлик". Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях". Как писали на днях в The New York Times, "Эти бомбы теперь, по сути, заложники Эрдогана".



Атомное оружие Израиля снова "выстрелило" в ООН



Хотя и здесь США подстелили себе (и, видимо, миру) соломку. Турция - единственная принимающая ядерное оружие страна, которая не является частью соглашения Североатлантического альянса по ядерному обмену, дающему другим вовлеченным странам НАТО доступ к этому оружию в тесной координации со Штатами во время кризиса. (Хотя, отмечу, все это противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия, который подписали европейские страны и США.) Так что у Турции, как отмечают одни эксперты, нет самолетов, которые могли бы доставлять атомные бомбы в условиях кризиса. Однако другие приводят факт, что Анкара в 2015 г. модернизировала 117 боевых самолетов F-16 ВВС Турции именно для того, чтобы они могли переносить, в том числе, и ракеты с ядерными боеголовками. Однако США уже исключили ее из программы производства новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Отлучение Анкары из программы будет завершено до конца марта 2020 г.



И последний вариант, который пока не озвучивает Вашингтон. Хотя наверняка догадывается о нем. Если так пойдет и дальше, то Турция может оказаться первой и единственной страной НАТО, на базе Инджирлик которой будут базироваться российские ВВС. Источник - rosbalt.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571402340

