Ташкент получил свой музей восковых фигур

15:41 18.10.2019

В Ташкенте появился свой музей восковых фигур. Он открылся новом парке Tashkent City.



Билеты стоят по 20 тысяч сумов (примерно два доллара) .



За них уже сечам можно посмотреть 13 знаменитостей. Их число будет расти.



Над точными копиями звезд работают мастера из Турции и Китая.