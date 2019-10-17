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|Президент Ирана предложил создать суверенный интернет
15:45 18.10.2019
16 октября президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с представителями Национального центра развития киберпространства ИРИ заявил, что личные данные пользователей в сети интернет должны быть защищены, и этого можно добиться, создав иранский суверенный интернет. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.
Хасан Рухани заявил, что в нынешнее время невозможно обходить стороной развитие киберпространства, потому что от него во многом зависят жизни людей. Он подчеркнул, что предоставление интернет-услуг населению не должно быть нарушено или замедлено, в связи с чем киберпространство необходимо развивать и постоянно модернизировать.
Иранский президент предложил создать национальную информационную сеть для того, чтобы обезопасить данные пользователей, а также призвал ведущие иранские интернет-компании использовать программное обеспечение отечественного производства.