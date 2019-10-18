 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В сирийскую рулетку выигрывают русские, - Libеration
18:49 18.10.2019

18 октября 2019 г.
Вероника Дорман и Хала Кодмани | Libération

"Турецкая атака, вывод американских войск, альянс курдов с Дамаском... И, наконец, прекращение огня, объявленное в четверг вечером Вашингтоном. За несколько дней в Сирии были перетасованы все карты. Москва, как союзник Асада, сейчас находится в сильной позиции, как в военном, так и в дипломатическом отношении", - пишут журналистки французской Liberation Вероника Дорман и Хала Кодмани.
"(...) Вот уже целую неделю в Сирии на рычаги нажимает Россия, ведя переговоры со всеми противоборствующими сторонами. Из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, где Владимир Путин в понедельник удостоился грандиозного приема со стороны проамериканских бастионов Ближнего Востока, он смог насладиться очками, набранными его переговорщиками на театре военных действий на севере Сирии. Москва присоединилась к хору международных осуждений, назвав нападение Турции "неприемлемым", а затем добавила, что данная операция должна быть "ограниченной во времени и пространстве". И чтобы это осуществить, начала действовать очень быстро, множа число инициатив и переговоров. Курдские войска, оказавшиеся в полном замешательстве после предательства США, вынуждены были обратиться к режиму Башара Асада. В воскресенье курдских лидеров пригласили на российскую базу Хмеймим на побережье Сирии, чтобы договориться с офицерами сирийской армии. В обрамлении российских военных сирийская армия была развернута в нескольких стратегически важных точках региона, который в течение многих лет контролировался курдской автономной властью, так и не входя в "зону безопасности", определенную Эрдоганом (30 км южнее сирийско-турецкой границы), и наконец в среду вечером вошла в город Кобани на границе с Турцией", - говорится в статье.

"В то же время русские пообещали туркам, что курдские ополченцы из "Отрядов народной самообороны" (YPG) будут полностью эвакуированы из этой зоны. "Если Россия в сопровождении сирийской армии выведет силы YPG из региона, мы не будем против этого возражать", - заявил во вторник министр иностранных дел Турции. Таким образом, предлагая, с одной стороны, защиту брошенным и отчаявшимся курдам, а с другой - предоставляя туркам возможность достичь своей главной военной цели, при этом сокращая кровопролитные сражения и международные препирательства, Россия заставляет себя признать в качестве распорядителя игры", - отмечают авторы статьи.
"После того, как Путин установил партнерство с Эрдоганом, он стремился к тому, чтобы Турция примирилась с режимом Дамаска. И он близок к успеху, - отмечает Байрам Балджи, ученый из парижского Центра международных исследований, специализирующийся на Турции. - Его основная задача, направленная на то, чтобы заставить режим Башара Асада взять под контроль всю территорию Сирии, близитсякзавершению".

"В самом начале конфликта Москва вмешалась в сирийское досье скорее с целью бросить вызов Вашингтону, нежели ради того, чтобы защитить режим Башара Асада, но тем не менее, стала его покровителем", - считают Дорман и Кодмани.
"(...) На бьющемся в конвульсиях Ближнем Востоке, от которого постепенно отказываются Соединенные Штаты, вплоть до недавнего вывода войск, Москва, начиная со своего энергичного и вооруженного вмешательствам в 2015 году, сумела осуществить то, что она умеет лучше всего со стратегической точки зрения: это быстрое реагирование, способность к адаптации и к заполнению малейшей бреши. А главное, это умение разговаривать со всеми при любых обстоятельствах", - пишет Libération.

"С самого начала, в 2011-2012 годах, в отличие от других участников конфликта, Россия проводит последовательную и четкую политику, хотя зачастую и крайне непопулярную. Она решила поддержать Асада и твердо придерживалась своего решения. В отличие от других игроков, у которых не было стратегии и которые не знали, чего они хотят", - поясняет Федор Лукьянов, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", эксперт по данному региону.

"На территориях, отвоеванных режимом, российские эмиссары вели переговоры в мельчайших деталях, - говорится в публикации. "У русских нет единого рецепта, чтобы добиться капитуляции или мер безопасности", - указывает один лидер сирийских повстанцев, который участвовал в переговорах с россиянами на местах. "Они проходили шаг за шагом, регион за регионом. В Алеппо, Гуте или Хомсе сразу после интенсивных бомбардировок, когда были разрушены школы, рынки и больницы, они старались сломить дух людей и заставить их оказать давление на борцов против режима, требуя прекращения огня и предлагая обсудить российское предложение. Они часто выбирают своих собеседников, как гражданских, и военных, среди самых слабых личностей, - рассказывает этот бывший военнослужащий. - Все переговоры ведутся напрямую с российскими дипломатами или военными без присутствия представителей режима".

(...) По мнению Лукьянова, который просто передает официальный дискурс, единственная цель России - "восстановить жизнеспособное сирийское государство. И для этого она использует все средства - военные, политические, дипломатические, экономические... Но она не намерена занять место Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, не говоря уже о месте Советского Союза. Россия не стремится к региональной гегемонии".
"Тем не менее, Кремль усилил контроль над регионом, утвердившись в конце последней последовательности операций в качестве мировой державы, готовой занять место, опустевшее после ухода США", - резюмирует издание.
Источник: Libération

Источник - инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571413740
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