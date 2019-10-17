 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 18.10.2019
20:10  Узбекистан: власти все еще ограничивают свободу прессы, - Крис Риклтон
19:57  Туркменистан несет заоблачные траты, - Eurasianet.org
19:43  США вводят курдов в большую политику
19:09  В Казахстане создан новый госорган - Комитет госуслуг
18:49  В сирийскую рулетку выигрывают русские, - Libеration
18:43  Информация как оружие, - Suddeutsche Zeitung
18:09  "Китайского Горбачева" Чжао Цзыяна тихо похоронили через 14 лет после смерти

15:45  Президент Ирана предложил создать суверенный интернет
15:41  Ташкент получил свой музей восковых фигур
15:39  Ядерные бомбы США в "заложницах" Турции?
15:37  США готовят ловушки на Ближнем Востоке "для всех"?
15:35  Как в Германии относятся к немцам из Казахстана?
15:30  Тайник с мумиями: археологическая сенсация в Египте
15:28  Трамп показал миру язык новой дипломатии
15:27  Чингисхан: Китаец или Монгол?
15:24  Ничего не понял, ничему не научился, - интервью Горбачева
13:59  Трамп резко помирился с Эрдоганом. Спутав всем карты в Сирии, - Д.Седов
13:54  Первую партию мирового ядерного дерьма закачали в казахстанский "банк". Имени невада-елбасинского балабольства
13:35  Министерство плагиата и алхимии (КазМинобраз) анонсировал реорганизацию самого себя
13:31  Как технично размотать КазНацДостояние. Плюсы и минусы "Самрук-Казына", - Д.Ашимбаев
13:01  Трус и демагог экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии
12:58  Формалисты и бездельники. Елбасы дал взбучку каз-депутатам-нур-отановцам
11:22  Едва не захлебнулась. Американская порно-актриса Джесса Роудс рассказала о самой тяжелой сцене в карьере
10:40  "Национальный университет обороны" КазАрмии возглавил генерал Камалетдинов
09:27  Туркмен Абу Абдулла Кардаш назначен официальным преемником "халифа" аль-Багдади
09:24  За что таджикам подарили Худжанд? - vesti.uz
08:22  На юге Киргизии забастовал Джалал-Абадский завод ЖБИ
08:20  Мирзияев поручил в 5 раз увеличить экспорт плодоовощной продукции
08:18  Долларовая дубина: могут ли США уничтожить экономику Турции, - Дм.Мигунов
08:04  Нужна ли Грузии новая война. США держат Тбилиси на грани конфликта, - А.Широкорад
08:01  Станет ли Сирия вторым Афганистаном для России, - В.Мухин
07:59  Эквадор обвинил Россию в причастности к протестам
02:02  Нацбанк Казахстана выпустит в обращение монету в 200 тенге (33 рубля)
01:57  Север Сирии: конец сирийского Курдистана, - А.Ганжа
00:24  Создаст ли Анкара атомную бомбу? - Росбалт
Четверг, 17.10.2019
22:28  Турция и США договорились о приостановке операции "Источник мира"
22:20  В Казахстане решают, какой из президентов "настоящий", - И.Джорбенадзе
20:42  МинКазинформ Абаев: Токаев - это не второй Назарбаев
19:25  Путин - новый король Сирии, - Wall Street Journal
19:10  Турция вернула Сирии огромные территории, - "Взгляд"
19:02  В Узбе завершилось строительство Кандымского ГПК
18:56  У Ближнего Востока появились новые покровители, - П.Акопов
18:07  В Москве состоялась презентация антологии современной литературы Казахстана
18:04  За что турки благодарны Стране Советов, - Мира Гасанова
18:00  Актюбе. В Казахстане китайская компания увеличила зарплату рабочим после протестов
17:59  Разврат в "благородном семействе" алматинских иеговистов, - "Время"
17:58  Блестящая, бескровная победа Сирии и России. Новая геополитическая реальность, - А.Иванов
17:56  Инджирлик в кармане: Анкара ответит на санкции США, - Э.Байназаров
17:54  Странное угрожающее письмо Трампа Эрдогану: "Не будь дураком"
17:02  Эрдоган стал метаться между Путиным и Трампом, - С.Тарасов
13:47  "Криминальная семья Пелоси" и Украинагейт № 2, - В.Прохватилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США вводят курдов в большую политику
19:43 18.10.2019

Президент США Дональд Трамп поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана за решение приостановить операцию в Сирии, назвав его "чертовски хорошим лидером", которого "мы ценим и будем ценить это в будущем. Сам Эрдоган написал в Twitter, что "совместные усилия Турции и США будут способствовать укреплению мира и стабильности в регионе". Что это все значит?

СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ

Миссия в Турцию, возглавляемая вице-президентом США Майком Пенсом, в состав которой входили государственный секретарь США Майк Помпео, советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О"Брайен и ряд других высокопоставленных чиновников, оказалась во многих отношениях успешной.

Выступая на заключительной пресс-конференции, Пенс сообщил следующее: "США и Турция договорились прекратить огонь в Сирии. Турция прекратит огонь для того, чтобы предоставить силам "Отрядов народной самообороны" (YPG) выйти из зоны безопасности в течение 120 часов. Все военные операции под эгидой "Источник мира" будут остановлены немедленно после отвода сил YPG. Наша администрация находится в контакте с сирийскими военными, чтобы они поддержали вывод YPG в зону безопасности". Кроме того, Пенс подчеркнул, что США готовы отозвать экономические санкции, которые ввели против Турции, по мере реализации договоренностей о прекращении огня на северо-востоке Сирии. По его словам, "с реализацией этого соглашения США не будут вводить новые санкции против Турции, и когда наступит постоянное прекращение огня, президент согласился снять экономические санкции, которые были введены в минувший понедельник".

Так американцы продемонстрировали искусство вести комбинационную игру через специфическую дипломатическую технологию. Выглядит она следующим образом. Перед визитом делегации во главе с Пенсом в Анкару американцы провели переговоры с сирийскими курдами и предложили туркам вступить в переговоры с последними, что придавало бы им статус определенной субъектности. Это была программа-максимум, выставленная Вашингтоном перед Турцией, которая "на данный момент" не готова вести диалог с "террористами". Президент США Дональд Трамп в письме своему турецкому коллеге Реджепу Тайипа Эрдогану сообщил, что получил письмо от командующего формированиями Сирийских демократических сил генерала Абди Мазлума. Трамп пишет: "Я усердно работал, чтобы разрешить некоторые из ваших проблем. Не разочаровывайте мир. Вы можете заключить прекрасную сделку. Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры и пойти на уступки, на которые никогда не пошел бы в прошлом. Я конфиденциально прилагаю к своему посланию копию только что полученного от него письма".

США не делали секрета из того, что уже работают с курдскими отрядами в зоне безопасности на границе с Турцией и пытаются вывести Турцию на прямой диалог, минуя Дамаск, с Демократическими силами Сирии. Одновременно Вашингтон навесил над Анкарой "меч сакций", которые, по мнению Трампа, "будут иметь разрушительные последствия для экономики Турции, если стороны не договорятся". Эрдоган почувствовал расставленную ему ловкую ловушку. Сначала он заявил, что будет разговаривать о Сирии только с Трампом, а с Пенсом и Помпео встретятся вице-президент Турции Фуат Октай и глава МИД Мевлют Чавушоглу. В окружении Эрдогана существует круг лиц, которые были уверены в том, что Пенс "не оказывает влияние на внешнюю политику и есть сомнения в том, что он способен достоверно выступать от имени президента". Но потом, видимо, под воздействием каких-то не озвученных обстоятельств, турецкий президент сдался. Поэтому когда Чавушоглу заявлял, что "США на переговорах по Сирии согласились с условиями Турции, в результате чего YPG должны остаться без тяжелых вооружений", это не совсем так. Просто американцы на данном им этапе сняли вопрос о прямых переговорах Анкары с сирийскими курдами и впервые за все время существования сирийского конфликта обозначили именно себя в качестве посредников между турками и курдами. Не случайно сирийские курды быстро согласились на объявленное США и Турцией прекращение огня. Но при выполнении ряда условий. Одно из них: возвращение беженцев в их дома и исключение демографических перемен в регионе. Поэтому те политики и эксперты, которые заявляет, что американцы "предали" курдов, несколько спешат с выводами.

Другая сторона вопроса. Анкара считает бойцов курдских формирований, находящихся на севере Сирии, "террористами". Трамп же к разряду "террористов" отнес только Рабочую партия Курдистана (РПК), а не курдов из отрядов народной самообороны, которые обозначаются как союзники США, внесшие "огромный вклад в борьбу против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но, как сообщил директор управления Службы общей разведки Сирии Хусам Лука, численность формирований РПК на севере арабской республики составляет не более нескольких тысяч человек. Интрига в том, что Трамп после соглашения с Турцией выразил благодарность как Анкаре, так и курдам, что придает складывающейся ситуации новое политическое качество. Как и то, что сирийские курды вступили в альянс с Дамаском на основе борьбы против турецкой оккупации. США считают, что боевики из Демократических сил Сирии, которые возглавляют курды, будут продолжать воевать с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который "может усилиться".

Так что Эрдогану не удалось нейтрализовать войска курдов и снять с повестки дня курдскую проблему. Более того, создаваемая Турцией на границе с Сирией и курдскими Демократическими силами так называемая зона безопасности сама по себе приобретает элементы геополитической нестабильности на фоне того, что впервые за последние пять лет подразделения сирийской армии вошли в Ракку, а также заняли Кобани, расположенный на границе с Турцией. Вместе с российским силами сирийские военнослужащие патрулируют улицы в Манбидже. В свою очередь иракские власти направили 10 тысяч военнослужащих в приграничные с Сирией районы для предупреждения возможного перехода границы террористов. Как промежуточный итог: курды введены в оборот большой политики. Трамп поблагодарил Эрдогана за решение приостановить операцию в Сирии, назвав его "чертовски хорошим лидером", которого "мы ценим и будем ценить это в будущем. Сам Эрдоган написал в Twitter, что "совместные усилия Турции и США будут способствовать укреплению мира и стабильности в регионе".

Вашингтон сообщил, что ждет турецкого президента с визитом во второй половине ноября. Анкара делает вид, что ее полностью устраивает именно такой ход событий. В то же время готовится встреча Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча президента России и Турции состоится в Сочи 22 октября. А пока Москва рассчитывает получить от Анкары более подробную информацию о переговорах Пенс - Эрдоган.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571416980
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по вопросам ЖКХ с поправками сенаторов направлен в Мажилис
- Нурлан Нигматулин высказался за укрепление казахстанско-чешского межпарламентского сотрудничества
- Плюсы и минусы "Самрук-Казына"
- В Мажилисе презентован проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения"
- Бердибек Сапарбаев обсудил с членами Нацсовета общественного доверия вопросы повышения качества образования и здравоохранения
- Кто из ближайших соседей Казахстана мешает построению "тюркского мира"
- Банк низкобогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане принял на хранение первую партию материала
- Аймагамбетов объявил о реорганизации Министерства образования и науки
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  