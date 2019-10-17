Айсултан Назарбаев получил от Лондонского суда 1 год условно и принудительное лечение от наркоты

00:05 19.10.2019

Назарбаева будут лечить от наркомании

30-летний Айсултан Назарбаев, внук первого казахского президента и сын главы Сената, получил год условно в Лондоне, сообщает "Русская служба Би-Би-Си".



5 июня он устроил дебош в одной из квартир в центре города, угрожал покончить с собой, покусал констебля Росса Самбрука. Полицейский трижды применил электрошокер. Но задержать выпускника Королевской военной академии в Сандхерсте удалось только с помощью подмоги.



Назарбаев был отправлен на лечение в частную клинику для наркоманов.

Приговор предполагает продолжение лечения от наркозависимости, 140 часов общественных работ, штраф в 1 тыс. фунтов. Он также должен будет возместить ущерб в 5 тыс. фунтов за разгром в квартире девушки, где он оказался.