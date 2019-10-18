"Узбекконцерт" - такой же коррупционный институт, как и все остальные в Узбекистане, - Р.Саттаров

00:52 19.10.2019

РАФАЭЛЬ САТТАРОВ: "УЗБЕККОНЦЕРТ - ТАКОЙ ЖЕ КОРРУПЦИОННЫЙ

ИНСТИТУТ, КАК И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ УЗБЕКИСТАНА"



Среднестатистический житель Узбекистана вряд ли сможет вам внятно объяснить необходимость таких весьма странных и нафталиновых организаций как Узбекконцерт или Республиканский центр пропаганды "Маънавият ва Маърифат" ("Просветительство и духовность" – ред.). Не верите? То берите смело микрофон и камеру (благо сейчас нет проблем ни с камерой, ни для с собственным каналом в YouTube) и спросите у жителей, пройдя хотя бы по улицам Ташкента, "зачем нам нужны за счет госбюджета эти институты, чья необходимость заключается всего лишь в имитации бурной деятельности?".



Уверен, что каждый респондент ответит вам высокопатриотической белибердой, говоря пышно про какие-то высокие духовности, а вот конкретного ответа про конкретный результат функционирования этих организаций за все эти годы существования, вам не будет. Потому что ни власть, ни граждане страны, ни общественность, вообще не понимают зачем они нужны народу, государству и обществу. Узбекконцерт известен тем, что только запрещает и лишает лицензий тех или иных артистов. Вы думаете, что они заботятся о творчестве? Вам самим не смешно от такого глуповатого ответа в реалиях Узбекистана?



Если бы эта конторка так заботилась о ситуации с творчеством и о вкусах слушателей, то в первую очередь запретила бы исполнять песни под фонограмму. Но она же этого никогда не делала, и вы постоянно вновь и вновь идете слушать туфту во дворце "Туркестон" или Дружбы народов, смотря на бездарную картинку за свои же деньги.



Заботилась ли эта конторка о государственном бюджете? Конечно, нет. Иначе она заставила бы всех этих артистов выделять какой-то процент черного кэша из свадебных туров, в пользу бюджета в качестве налога. Поэтому глупость все это - считать маънавиятчиков и всяких узбекконцертов заботливыми институтами "духовных ценностей" Узбекистана. В эту ложь вы сами не верите, но боитесь до сих пор сказать вслух и найти в себе смелость признаться в этом.



Узбекконцерт - это такой же коррупционный институт, как и все остальные институты Узбекистана. И там крутятся большие налы, покупаются звания, происходит харрасмент (приставания – ред.) по отношению к женщинам, за взятки получают призы "Нихол", и тем или иным шантажом, с угрозой лишения лицензии, руководство получает взятки. Вы и без меня знаете все эти факты, и если провести нормальное расследование, то там выйдет столько грязи, что мама не горюй! И даже процедура g"usul в Исламе не поможет им избавится от своей внутренней нечистоты. Вот в этом и заключается мой цинизм и злость, когда люди с фейковой духовностью и мудростью гоняют вам откровенную туфту за ваш же счет, будучи являясь весьма нечистоплотными на деле.



Такие организации как "Маънавият ва Маърифат" и Узбекконцерт должны быть закрыты, и в этом не должно быть никакого компромисса. Не должен народ Узбекскистана содержать за свой счет этих имитаторов бурной деятельности бесконечно.



Рафаэль Саттаров, политолог

Пятница, 18 Октября 2019