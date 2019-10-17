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Протесты, беспорядки и забастовка парализовали Барселону
02:07 19.10.2019

Пятый день протестов в Каталонии перерос в беспорядки, насилие и столкновения демонстрантов с полицией в столице автономии Барселоне. В пятницу в Барселоне собрались участники протестов со всей Каталонии, и на улицы города вышли сотни тысяч человек.

Люди протестуют против решения Верховного суда Испании, приговорившего девятерых лидеров движения за независимость Каталонии к длительным срокам заключения.

В Каталонии объявлена всеобщая забастовка. Пять демонстраций, прошедшие по улицам города, соединились в его центре, полностью парализовав жизнь столицы этой испанской автономии.

Протестующие заблокировали около 20 основных транспортных магистралей, а также шоссе АР-7, ведущее в соседнюю Францию.

В течения дня протесты носили мирный характер, однако к вечеру ситуация накалилась, и начались столкновения с полицией, безуспешно пытавшейся разогнать демонстрантов.

Демонстранты в масках, в основном молодежь, сражались с полицией в центре города, закидывая полицейских камнями, яйцами и бутылками, вытаскивали на проезжую часть и поджигали мусорные баки.

В результате продолжающихся массовых демонстраций, назначенный на 26 октября футбольный матч между "Барселоной" и мадридским "Реалом" был перенесен, так как власти опасаются беспорядков на стадионе.

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что тем из демонстрантов, которые прибегают к насилию во время протестов в Каталонии, может грозить срок заключения до шести лет.

По его словам, в пятницу вечером вокруг штаб-квартиры полиции в Барселоне произошли стычки между около 400 хорошо организованными демонстрантами и полицейскими.

Местные наблюдатели отмечают, что в беспорядках принимает участие лишь небольшая часть демонстрантов, вышедших в пятницу на акцию протеста.

Барселонский храм Саграда-Фамилия, чрезвычайно популярный среди туристов, закрыт, так как демонстранты блокируют вход в здание.

Администрация церкви написала в "Твиттере", что не может гарантировать свободного входа в церковь, но надеется, что все скоро успокоится.

Тем временем в Барселоне прошла и акция каталонцев - сторонников единства с Испанией. Они выступают против независимости Каталонии и заявляют, что сторонники ее выхода из состава Испании не представляют большинство населения автономии.

Менее недели назад протестующие взяли в осаду аэропорт Барселоны, а два дня назад столкновения между демонстрантами привели к поджогам автомобилей на улицах города.

Люди недовольны тем, что лидеры движения за независимость провинции приговорены к тюремным срокам от девяти до 13 лет.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года, он был организован тогдашними властями провинции, несмотря на запрет подобных действий Мадридом.

За независимость проголосовало более 90% принявших участие в референдуме, но явка была менее 50%, так как противники независимости бойкотировали плебисцит.

С тех пор Конституционный суд Испании постановил, что референдум был незаконным. Тогдашний глава каталонской администрации Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, где он на этой неделе сдался местной полиции, но по-прежнему настаивает, что не намерен возвращаться в Испанию.

Точно неизвестно, кто именно организует протесты, и организует ли их кто бы то ни было.

Профсоюзы CSC и IAC, которые поддерживают идею независимости Каталонии, объявили о забастовке, но более никак не вмешиваются в протестное движение.

Насколько известно, демонстранты общаются друг с другом и координируют свои действия через "Телеграм". На этой платформе основная информация поступает через канал "Демократическое цунами".

Источник - BBC
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571440020
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