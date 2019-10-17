В афганском Нангархаре взорвали мечеть - более 60 погибших

06:45 19.10.2019

18 октября. Взрыв в афганской мечети унес 62 жизни

Сегодня в Афганистане на пятничную молитву взорвали мечеть. Это случилось в Нангархане на востоке страны, передает Рейтер.

Погибли 62 мусульман, около 100 ранены. Жертв может быть больше, так как рухнула крыша, завалы еще не разобраны.