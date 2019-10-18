Поствыборный пат в Израиле, - А.Эскин

08:52 19.10.2019

Месяц назад в Израиле прошли выборы в Кнессет. Однако по сей день не сформировано новое правительство. При парламентской партийной системе правительство складывается коалицией партий, располагающих большинством в парламенте. А дотоле действует предыдущее правительство.



Месяц назад в Израиле прошли выборы в Кнессет. Однако по сей день не сформировано новое правительство. При парламентской партийной системе правительство складывается коалицией партий, располагающих большинством в парламенте. А дотоле действует предыдущее правительство.



Иными словами, Биньямин Нетаньяху продолжает функционировать как премьер-министр со всем своим кабинетом, пока не будет сформирован новый. Абсурдно, но в этом статусе он находится уже после майских выборов. Их результаты оказались патовыми для двух основных блоков. Назначили новые выборы на сентябрь. И снова - пат. Лебедь, рак да щука.



Проясним ситуацию. Правящая партия Ликуд получила на одно место в Кнессете меньше, чем оппозиционная "Кахол Лаван", но в коалиции со своими религиозными союзниками Нетаньяху имеет поддержку 55 депутатов из 120. Этого недостаточно для учреждения нового правительства, но его оппоненты наскребают 45 мандатов. Арифметика замысловата, но не для пытливого ума. 13 мандатов арабского списка мы сразу отбрасываем. Эта партия ориентируется на различные террористические организации, поэтому никто не намеревается присоединять ее к правящей коалиции. И даже ее "поддержка извне" не обещана партии "Кахол Лаван". Она остается вне игры.

К этой же категории относится партия Авигдора Либермана "Наш дом Израиль" (калька с названия партии "Наш дом Россия"). Наш бывший соотечественник объявил, что поддержит только правительство национального единства на базе Ликуда, центристской партии "Кахол Лаван" и собственной фракции.

Попытки объединить в новую правящую коалицию две крупнейшие партии с теми или иными младшими партнерами предпринимались весь поствыборный месяц. Активную роль в этом играл президент Реувен Ривлин. Однако все попытки провалились.



Ходят слухи о переговорах между Ликудом и Либерманом. Если бы последний смягчил свое сердце, то Нетаньяху смог снова возглавить правую религиозную коалицию. Но Либерман упорствует. Это личная вендетта с его стороны. А личная вендетта бывает зачастую сильнее всех прочих соображений. Посмотрите на примере Пашиняна с Кочеряном в Армении.



До этих дней право на попытку сформировать правительство было предоставлено Нетаньяху. Однако удача не сопутствовала ему. На следующей неделе он, скорее всего, признает фиаско и президент Ривлин обратится к Бени Ганцу, главе оппозиционного блока. Пусть он попробует.



Шансы на удачу Ганца вовсе тусклые. Дело в том, что он не заинтересован в уступках Нетаньяху. В его окружении надеются на то, что в ближайшие недели против главы правительства будут выдвинуты официально обвинения в коррупции. Закон не обязует премьер-министра покидать свой пост, покуда суд не приговорил его. А суд такого рода может длиться до восьми - десяти лет. Тем не менее такие обвинения могут подорвать его силы и его авторитет. Ожидается внутренняя борьба внутри партии Ликуд. И оппозиция полагает, что избирателей оттолкнет официальный документ прокуратуры, переданный в суд. А посему - новые выборы.



В Израиле уже поговаривают о новых выборах в марте. А весь мир наблюдает за тем, как при парламентской демократии очень сложно (чтобы не сказать невозможно) ставить национальные и государственные интересы превыше собственных. По крайней мере, израильским политикам это определенно не удается. А кому удается?

18 октября 2019

Авигдор Эскин