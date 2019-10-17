КазМеритократия. Жансултан Сапарбаев (сынуля вице-премьера) стал замруком управления транспорта Нур-Султана

09:01 19.10.2019

Жансултан Сапарбаев занял новую должность

Сын заместителя премьер-министра страны приступит к новым обязанностям в течение пяти дней.



Сын заместителя премьер-министра Бердыбека Сапарбаева, 28-летний Жансултан, выиграл конкурс на занятие вакантной должности в акимате Нур-Султана, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Жансултан Сапарбаева назначен заместителем руководителя ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" (категория D-O-2, 1 единица).

Согласно приказу "О некоторых вопросах занятия административной государственной должности", Сапарбаев официально вступит в должность в течение пяти дней, если в конкурсе с ним участвовали другие кандидаты.

Если бы Сапарбаев был единственным кандидатом, его назначение уже могло произойти в день, когда комиссия вынесла свое заключение.



На предыдущей должности - заместителя акима района Есиль Нур-Султана - сын Бердыбека Сапарбаева проработал полгода, с 14 марта 2019 года.