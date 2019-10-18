УзбСуд. Яккабагский предприниматель-поджигатель хокимов Исомов получил два года л/с

13:43 19.10.2019

Яккабагский предприниматель получил два года ограничения свободы

Предприниматель Бахриддин Исомов, поджегший экс-замхокима Яккабага, приговорен к двум годам ограничения свободы. Бывший замхокима должен выплатить государству штраф, а хокимият - возместить ущерб 61 предпринимателю и 30 гражданам.



Чиракчинский районный суд по уголовным делам Кашкадарьинской области приговорил предпринимателя Бахриддина Исомова к двум годам ограничения свободы, а бывшего заместителя хокима Яккабагского района Мансура Туймаева - к штрафу и обязательству по выплате ущерба пострадавшим. Об этом "Газете.uz" сообщил официальный представитель Верховного суда Узбекистана Азиз Абидов.

Приговор по уголовному делу в отношении сотрудника предприятия "Хисор сарлочин" Бахриддина Исомова (1963 г. р.) и бывшего заместителя хокима Яккабагского района Мансура Туймаева (1976 г. р.) был озвучен на заседании под председательством судьи Лутфуллы Мамаражабовы 18 октября.



Бахриддин Исомов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 25 и 98 (покушение на умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения) Уголовного кодекса и приговорен к двум годам ограничения свободы. С учетом зачета в срок наказания одного месяца и восьми дней заключения под стражу срок ограничения свободы сокращен до 1 года 10 месяцев и 22 дней.



Согласно Уголовному кодексу, ограничение свободы состоит в установлении полного запрета на покидание жилища под тем или иным предлогом, или ограничения на выход из жилища в определенное время суток.

Мансур Туймаев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 3 статьи 192−1 (нарушение права частной собственности) и пунктом "а" части 2 статьи 206 (превышение власти или должностных полномочий) УК. Ему назначен штраф в размере 510 базовых расчетных величин (103,4 млн сумов) в доход государства с лишением права занимать должностные и материально-ответственные положения на один год.



Кроме того, суд обязал хокимият Яккабагского района полностью возместить материальный ущерб 61 предпринимателю и 30 гражданам, пострадавших от действий бывшего замхокима Мансура Туймаева.

В июле Бахриддин Исомов облил бензином заместителя хокима Яккабагского района и поджег его, пытаясь помешать ему снести здание, где располагалось торговое помещение предприятия "Хисор сарлочин". Прокуратура возбудила в отношении Бахриддина Исомова уголовное дело по обвинению в покушение на умышленное убийство.

В сентябре Бахриддин Исомов был освобожден из-под стражи, а дело было переквалифицировано на статью 98 (умышленное убийство в состоянии сильного душевного волнения).