Как ойраты стали врагами казахов?

14:46 19.10.2019

Ойраты (также еще калмыки и джунгары) основной целью своих завоеваний видели всегда Тибет, как центр буддизма, которому они поклонялись.



Дворец Потала в бывшей столице Тибета Лхасе



Территории Казахстана их интересовали только потому что часть ойратов - племя калмыков-торгоутов переселилось в междуречье Урала и Волги, где создало Калмыцкое ханство. Ойратам нужна была северная часть Тургайской степи, по которой шли их коммуникации, между калмыками и оставшимися в Джунгарии ойратами.



Основные бои между ойратами и казахами велись именно за этот путь.



В этих боях прославился Жангир-хан (Салкам-жангир) - правитель Казахского ханства с 1628 года, сын Есим хана. Жангир в 1635 году попал в плен именно во время перекочевки по северной части Тургайской степи, когда попал в засаду бродячей банды калмыков-разбойников, которые грабили как своих, так и любых других, кого можно было продать в рабство.



Жангир-хан после долгого пребывания в плену был выкуплен ойратским тайши (князь) из племени хошаут Хунделеном, который знал о его высоком происхождении. Хунделен тайшы стал названным отцом Жангира, который был отпущен на родину.



Это обстоятельство указывает на то, что среди ойратов была партия мира, которая не хотела войны с казахами. Среди казахов также были здравомыслящие люди, которые понимали что война с ойратами бесполезна и нужно просто совместно использовать коммуникации. Одним из таких был и мой предок Малайсары-батыр, который был за союз с джунгарами и против сближения с Российской империей.



К сожалению партия войны оказалась сильнее и к власти среди ойратов пришел воинственный Батур-хонтайджи, создавший государство Дурбан-Ойрот, которое вошло в историю в русском названии - Джунгарское ханство. Его противником стал Салкам Жангир, который также не хотел идти на мирные переговоры с ойратами.



Началась 100-летняя бесполезная война казахов и ойратов, в которой одно ханство было уничтожено китайцами, а другое вошло в состав Российской империи и среднеазиатских ханств. Ее можно было избежать и двум народам можно было не воевать, а объединиться для противостояния внешним врагам.