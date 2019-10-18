Главные причины мирового господства Монгольской империи

14:48 19.10.2019

Монгольская империя была самым большим по площади государством со смежными территориями (крупнейшей же в истории была Британская империя). Она начала развиваться с небольшого кочевого племени, прожившего в степной местности Средней Азии. После объединения нескольких племен Чингисханом монголы начали планомерно завоевывать соседние государства. Благодаря использованию технологий, бывших на тот момент передовыми и сложной тактики ведения боя, монголы смогли поработить множество народов и захватить десятки государств. В период наивысшей точки развития Монгольская империя покрывала около 33 млн км?. Как же кочевой народ смог добиться такого могущества? Давайте разбираться.



1. Субэдэй



Субэдэй - лучший полководец Чингисхана, на много лет опережал свое время в военной подготовке. С таким стратегом могли соперничать очень немногие военачальники. Под его управлением прошло более двадцати кампаний по завоеванию соседствующих с Монголией земель. Субэдэй одержал победы в 65 битвах, что позволило захватить более 30 стран на территории Азии и Европы. За время своей военной карьеры полководец сумел захватить больше территорий, чем любой другой военачальник в истории человечества. Сражаясь с населением народов современной Польши и Венгрии, Субэдэй одержал победу всего за несколько дней. Получается, что он смог командовать двумя равновеликими армиями на расстоянии 500 км одна от другой. Противники Монгольской империи приходили в ужас, узнав, что командовать сражением будет Субэдэй. Кстати, на нашем сайте topcafe.su есть интересная статья про самые сильные армии в мире.



2. Лошади



Говоря о причинах успехов монгольской армии, одним из первых факторов стоит назвать их мобильность, которая во многом зависела от лошадей. Порода лошадей, используемых китайской армией, была намного крупнее и сильнее монгольских. Они также были защищены тяжелой броней и требовали больше еды, чтобы поддерживать их здоровье во время битв. Однако в размере лошадей скрывалось их преимущество, так как они отличались повышенной мобильностью. Также они были невероятно выносливы и переносили монгольских воинов на большие расстояния. Они питались исключительно травой, что делало их использование максимально выгодным для военных походов. При этом на каждого воина приходилось по пять лошадей, так что недостатка в "лошадиных силах" армия Монгольской империи не испытывала.



3. Меритократия



Как мы уже говорили, монгольское государство на сотни лет опередило своих противников и соседей. В частности, это проявлялось в принципах назначения военных должностей. В отличие от других государств, где должности получались благодаря родовитости, монголы пользовались принципом меритократии. Это означает, что даже самый простой человек, не имеющий родственников среди знати, мог получить самый высокий чин в армии, только благодаря своему таланту и преданности хану.



Ярчайшим примером меритократии является военная карьера Субэдэя, сына обычного кузнеца, ставшего одним из самых влиятельных людей ханства. Благодаря своему таланту он смог выбиться в главные военачальники войска, впоследствии также руководя армиями его сына Угэдэя и внука Батыя. Именно под его руководством были покорены княжества Киевской Руси.



4. Лучники



Не менее важной причиной монгольского доминирования, чем мобильные лошади, было превосходство их лучников. Никакие другие лучники той эпохи не могли конкурировать в мастерстве с монгольскими воинами. Кочевые племена монголов с 2–3 лет приучали своих детей к обращению с луком, отправляясь с мальцами на охоту, где они постигали азы использования этого оружия. Чингисхан небезосновательно полагал, что охота в условиях дикой природы - лучшая подготовка к войне и изнурительным походам.



Мастерство монголов в обращении с луком было таким, что армяне называли их не иначе как "нацией лучников". Монгольский лук был композитным (сделанный из разных материалов, соединенных в одну конструкцию) и имел изогнутую форму. Воины тренировали как самостоятельную стрельбу, так и стрельбу в унисон. Несмотря на то что луки были небольшого размера, в мощности они не уступали лукам противника. А их легкость еще больше повышала мобильность монгольских воинов, на чьем фоне соперники смотрелись откровенно неповоротливыми.



5. Десятичная система



Придя к власти, Чингисхан провел важнейшую реформу, внедрив в своей армии десятичную систему. Это позволило разбить войско на отряды различного типа, каждый из которых насчитывал определенное количество человек. Таким образом, военачальники могли лучше контролировать армию и претворять в жизнь самые сложные тактические задумки.



Тумен включал в себя 10000 воинов, в свою очередь, он состоял из десяти минганов по 1 тыс. человек. Сотня воинов получила название джагун, а десяток - арбан. Такая система позволяла монголам быстро перестраиваться, ударяя единым "кулаком" или выполняя различные задачи по отдельности. Десятичная система также повышала ответственность военачальников, когда командиры войск других народов просто отправляли на поле боя всю свою армию, монгольские полководцы постоянно держали "руку на пульсе" сражения, выполняя маневры и отдавая приказы.



6. Дисциплина и преданность



Монгольское войско славилось железной дисциплиной и верностью своему военачальнику, что обеспечило эффективность армии Чингисхана. Командиры отрядов различной численности заботились о том, чтобы разделить между собой новобранцев, принадлежавших к одному племени. Им нужно было, что воины подчинялись только им, а не вождям или старейшинам их племен. Все мужчины проходили строгую военную подготовку, от которой не был освобожден ни один воин, включая высшее руководство.



До Чингисхана монгольские кочевники вели кровопролитную междоусобную войну, однако, после его прихода к власти, все племена были объединены/захвачены (нужное подчеркнуть) в единое целое. Разделение новобранцев позволило монгольским военачальникам сплотить воинов вокруг себя и привить им чувство идентичности, со всей армией, которое помогало на поле боя и исключало проявление трусости или предательства.



Подведем итог



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