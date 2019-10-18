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|Научно-исследовательский центр Имама Термизи начал работу в узбекской Сурхандарье
14:52 19.10.2019
Научно-исследовательский центр Имама Термизи начал работу
В Сурхандарье открылся Международный научно-исследовательский центр Имама Термизи, где изучают исламские науки, в том числе хадисоведение.
Международный научно-исследовательский центр Имама Термизи начал работу, сообщила пресс-служба президента. Шавкат Мирзиеев посетил центр 18 октября в ходе поездки по Сурхандарье.
В центре изучаются исламские науки, в том числе хадисоведение, а также наследие Исы Термизи и других ученых из Термеза. Здесь будут готовить учебники и методические пособия, периодические издания, научно-практические рекомендации для использования в системе религиозного образования и духовно-нравственной воспитательной работе.
Президент дал рекомендации по исследованию жизни и произведений Имама Термизи, доведению его наследия до молодого поколения, изданию книг на доступном массовому читателю языке.
Глава государства также указал на необходимость расширения участия ученых в международных научных конференциях.