"Поколение Z" станет гробовщиком нынешней власти

15:04 19.10.2019

Правительство, согнув в дугу пожилых людей, скоро будет иметь дело с теми, кому "пофиг" авторитеты и 20 кнопок ТВ



Александр Ситников



"Ученые назвали главные страхи „поколения Z". Это экологические проблемы и киберпреступления", - сообщила "Российская газета", официальный печатный орган правительства РФ, ссылаясь на экспертов - ученых из Института психологии РАН.



Не ставя под сомнение компетенцию уважаемых специалистов, тем не менее, хочется воскликнуть - неужели? Оказывается, в нашей стране повсеместная бедность, отсутствие "социальных лифтов", коррупция власти, нищее пенсионное обеспечение волнует молодых людей в последнюю очередь.



Напомним, термин "поколение Z", которое еще называют i-поколением или "цифровыми детьми", обозначает людей, родившихся в 1995 году и позже. На их детство пришлось массовое внедрение гаджетов, в том числе смартфонов и планшетов, работающих в мобильном интернете. Они днюют и ночуют в Instagram, Facebook, Whatsapp, "ВКонтакте", Skyp. Значит, социализируются в значительной степени через социальные сети.



В ряде изданий, в том числе и в выше упомянутом правительственном портале "РГ", о "поколении Z", однако говорится, как о людях родившихся после 1999 года. Вероятно, имеется в виду некоторое отставание развивающихся государств от передовых экономик, что не позволяет конкретно нашу российскую молодежь, появившуюся на свет в 1995-1999 годах, отнести к "зетам".



С одной стороны, речь идет о размытых временных границах, с другой - все-таки необходимо обратить внимание на эту деталь. Дело в том, что на "прогнившем" Западе первые представители Z, чей подростковый период определялся ранними моделями iPod и MySpace, уже достигли совершеннолетия и являются вполне самостоятельными личностями в возрасте 24 лет. В РФ самым старшим "зетам" едва исполнилось 19 лет. Согласитесь, с учетом динамики жизни разница существенная: первые уже закончили университеты, вторые - только что сдали ЕГЭ.



Отметим также еще один момент: "цифровые дети" США и ЕС не зациклены на одном политическом лидере, а у нас - они родились и повзрослели, как выразился кремлевский идеолог Сурков, только при "путинизме" и, следовательно, в условиях мощной проправительственной пропаганды базовыми средствами массовой информации - ТВ.



Поэтому, говоря о страхах "поколения Z", все-таки следует уточнить, что "РГ" имела в виду исключительно современную российскую молодежь.



Если верить экспертам из Института психологии РАН, нашим подросткам деньги нужны постольку поскольку, малоинтересны казнокрады из ЕдРа, главное - чтобы мусорная реформа состоялась.



Если говорить о западной, более взрослой "цифровой" молодежи, то, как отмечает газета The New York Times, ссылаясь на многочисленные зарубежные исследования, "поколение Z" - это самое материально обеспеченное, технологически насыщенное, но формально образованное поколение, которое когда-либо видел наш мир".



"Цифровые дети" родились после 1995 года, еще не работая полный рабочий день, производят больше контента в сутки, чем предыдущие поколения за всю свою жизнь", - отмечает NYT. Более того, они никогда не жили без высоких технологий и гораздо более искусны в их использовании, чем старшие поколения. Когда им рассказывают, что совсем недавно не было интернета, они искреннее удивляются - "это как"? Именно поэтому они не хотят традиционно учиться, просто берут из всемирной паутины готовые решения, что, естественно, вызывает ужас у преподавателей.



Если трудолюбивые "иксы" и прагматичные "игреки" старались изменить мир в лучшую сторону или хотя бы несли ответственность перед обществом и семьей, то "дети Z" - по определению эгоисты и индивидуалисты. В этом плане они чрезвычайно опасны для автократии и бюрократии. В частности, The New York Times подчеркивает, что недвижимость или машины важны им как средства достижения комфорта, но не как активы.



Кстати, Трамп, над которым много иронизируют, это понимает, предпочитая играть на поле "цифровых людей", строча острые твитты. Более того, есть исследования, подтверждающие эффективность такой избирательной кампании. Словом, "зеты" больше верят так называемой "вирусной" информации, чем прекрасно оплачиваемым пропагандистам, вещающим из голубых экранов.



И в самом деле, обзор ряда российских форумов родителей "поколения Z" показывает, что "цифровые дети" совсем не такие, как их папы и мамы. Они не верят взрослым, критикуют авторитеты, не поддаются пропаганде и смотрят на мире через призму своего "я". Для них имеет значение лишь "то, что хорошо мне, и потом - стране", а не наоборот. Если, к примеру, речь заходит о пенсионной реформе, то "зеты плевать хотели на нее".



Все это, конечно, вызывает тихий ужас у их родителей, которые в растерянности пишут следующие посты:



"Дело даже не в том, что старость для них не скоро, - чертыхается от бессилия papa_karl@. - О работе или пенсии вообще не думают. Они "конченые" эгоисты и "пофигисты".



"Пыталась поговорить, как мать с сыном. Оказалось - плохая идея. Я - ему: не будешь учиться и работать, в старости сдохнешь под забором. Он - мне: фигня! И утверждает, что вычитал в интернете, что стариков специально лишают пенсий, чтобы заставить других пахать. Короче, денег в стране валом, но мы, взрослые, по его подростковым словам, играем по чужим правилам. Вот и пообщались: яйцо курицу учит" - сокрушается Инна Васильевна С.



"Ладно, мы! Мы - жизнь прожили, мы, пусть и не все, но многие все-таки войдем в положение нашего президента! Иначе - майдан и нищета, хуже того - война с американцами, ведь НАТО у границы, немцы душат санкциями, - размышляет 77-ти летний „дед Иван". - С ними, малолетками, которые сидят в интернете, это бесполезно. Нет над ними бога и царя в голове".



Практически сразу после публикации в "РГ" статьи о страхах "зетов", президент России Путин поручил кабинету министров регулярно проводить исследования о поведении молодых людей в интернете и об их потребительских предпочтениях.



Понятно, тезис о "потребительских предпочтениях" притянут за уши, поскольку в данном случае речь может идти только о товарных брендах, которые, как известно, в нашей стране имеют иностранную "прописку". С чего бы президенту знать, какие, к примеру, кроссовки покупают подростки?



Видимо, наверху стали догадываться, что "поколение Z" будет дружно голосовать против нынешней власти, хотя бы потому, что Кремль попутал свое место в системе ценностей "цифровой" молодежи, считая, "то, что хорошо государству - хорошо и гражданам". Выходцам из 90-х, поменявшим распальцовку на строгие костюмы, придется иметь дело с теми, кому "пофиг" на авторитеты, 20 кнопок ТВ и даже на недавний рост уровня жизни в сытые годы.