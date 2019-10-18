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Обезьяны превосходят человека в решении задач, связанных с когнитивной гибкостью
00:01 20.10.2019

Майкл Томсен | Daily Mail
Обезьяны превосходят человека в решении задач, связанных с когнитивной гибкостью

"Как свидетельствует новое исследование, обезьяны превзошли людей в тесте, предназначенном для измерения когнитивной гибкости", - сообщает Daily Mail.

"В ходе эксперимента, проведенного группой исследователей в области психологии из Университета штата Джорджия, людей сравнивали с капуцинами и макаками-резус. Обе группы получили задание взаимодействовать с компьютером с сенсорным экраном, на котором были изображены четыре квадрата с разными рисунками. Когда испытуемые нажимали на квадраты в правильной последовательности, вместо одного из квадратов появлялся треугольник, а нажатие на треугольник давало вознаграждение", - пишет газета, добавляя, что для обезьян наградой был кусок банана, а людей о вознаграждении оповещал короткий звуковой сигнал. Затем исследователи, намереваясь проверить, насколько гибкими могут быть участники в своем когнитивном процессе, размещать треугольник на сенсорном экране с самого начала вместе с квадратами.

"Согласно публикации в издании LiveScience, они обнаружили, что обезьяны с гораздо большей вероятностью улавливали тот факт, что они могут получить награду, просто коснувшись треугольника. Люди-испытуемые, однако, настаивали на том, чтобы сначала нажать на квадраты в исходной последовательности, и только после этого нажать на треугольник", - говорится в статье.

"В целом, 70% обезьян вычислили, что они могут просто нажать на треугольник и пропустить нажатие на квадраты. Большинство из 61% испытуемых-людей настаивали на том, чтобы пройти уже ставшую привычной последовательность квадратов до того, как нажать на треугольник для получения награды", - отмечается в публикации.

"Я думаю, нас все меньше и меньше удивляет, когда приматы порой затыкают за пояс людей, - говорит Джулия Ватцек, аспирант из Университета штата Джорджия. (...) - Есть веские причины, по которым мы делаем то, что делаем, но я думаю, что иногда это может доставлять нам массу неприятностей".

"Многие виды приматов продемонстрировали способность к продвинутому и динамичному мышлению, - сообщает Daily Mail. - (...) Например, в Сьерра-Леонне исследователи обнаружили, что, поскольку шимпанзе вытесняютcя из охраняемых районов, они приспособились к человеческому миру разными способами, в том числе, найдя способы безопасного перехода дороги и наилучшее время для посещения мест обитания людей".

Источник: Daily Mail

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571518860
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