Обезьяны превосходят человека в решении задач, связанных с когнитивной гибкостью

00:01 20.10.2019

Майкл Томсен | Daily Mail

Обезьяны превосходят человека в решении задач, связанных с когнитивной гибкостью



"Как свидетельствует новое исследование, обезьяны превзошли людей в тесте, предназначенном для измерения когнитивной гибкости", - сообщает Daily Mail.



"В ходе эксперимента, проведенного группой исследователей в области психологии из Университета штата Джорджия, людей сравнивали с капуцинами и макаками-резус. Обе группы получили задание взаимодействовать с компьютером с сенсорным экраном, на котором были изображены четыре квадрата с разными рисунками. Когда испытуемые нажимали на квадраты в правильной последовательности, вместо одного из квадратов появлялся треугольник, а нажатие на треугольник давало вознаграждение", - пишет газета, добавляя, что для обезьян наградой был кусок банана, а людей о вознаграждении оповещал короткий звуковой сигнал. Затем исследователи, намереваясь проверить, насколько гибкими могут быть участники в своем когнитивном процессе, размещать треугольник на сенсорном экране с самого начала вместе с квадратами.



"Согласно публикации в издании LiveScience, они обнаружили, что обезьяны с гораздо большей вероятностью улавливали тот факт, что они могут получить награду, просто коснувшись треугольника. Люди-испытуемые, однако, настаивали на том, чтобы сначала нажать на квадраты в исходной последовательности, и только после этого нажать на треугольник", - говорится в статье.



"В целом, 70% обезьян вычислили, что они могут просто нажать на треугольник и пропустить нажатие на квадраты. Большинство из 61% испытуемых-людей настаивали на том, чтобы пройти уже ставшую привычной последовательность квадратов до того, как нажать на треугольник для получения награды", - отмечается в публикации.



"Я думаю, нас все меньше и меньше удивляет, когда приматы порой затыкают за пояс людей, - говорит Джулия Ватцек, аспирант из Университета штата Джорджия. (...) - Есть веские причины, по которым мы делаем то, что делаем, но я думаю, что иногда это может доставлять нам массу неприятностей".



"Многие виды приматов продемонстрировали способность к продвинутому и динамичному мышлению, - сообщает Daily Mail. - (...) Например, в Сьерра-Леонне исследователи обнаружили, что, поскольку шимпанзе вытесняютcя из охраняемых районов, они приспособились к человеческому миру разными способами, в том числе, найдя способы безопасного перехода дороги и наилучшее время для посещения мест обитания людей".



Источник: Daily Mail