14 октября - конец независимых СМИ в Узбекистане, - Ю.Юсупов

00:22 20.10.2019

14 ОКТЯБРЯ – КОНЕЦ НЕЗАВИСИМЫХ СМИ

В УЗБЕКИСТАНЕ



14 октября за полдня закрыли сайт togri.uz, более 30 человек потеряли работу. Единственный сайт в

Узбекистане, который в последнее время не боялся публиковать мои статьи, как и другие критические

материалы в адрес власти. Остальные электронные СМИ уже успели запугать или они сами себя

запугали (может еще и есть исключения, но, боюсь, их скоро не останется).



Помню свою первую бесцензурную статью в узбекском СМИ: она вышла 17 января 2017 года в kommersan.uz. Редакция долго колебалась: публиковать или не публиковать, ведь там упоминалось наличие в стране черного валютного рынка (страшная крамола по тем временам). Но все-таки решились. И ничего: на меня кирпич с крыши не упал, а редакцию не закрыли.



С тех пор 30-50% своего рабочего времени я тратил на публицистику: статьи, интервью, комментарии в электронных СМИ и сетях. Тратил потому, что это давало положительный эффект. Во-первых, просветительский: люди лучше понимали, какая социально-экономическая система у нас возникла, какие и как реформы нужно проводить. Во-вторых, на такого рода публикации (естественно, не только мои) реагировала власть: кое-что меняла, смягчала, отзывала самые одиозные проекты нормативных актов. Какие-то публикации даже подталкивали к революционным реформам. Такого рода

взаимодействие для власти было явно непривычно, она часто раздражалась, но, по крайней мере, вступала в диалог, пыталась что-то изменить.



Теперь же вынужден констатировать, что ЭПОХА НЕЗАВИСИМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ,

СПОСОБНЫХ ВЛИЯТЬ НА ВЛАСТЬ, в Узбекистане закончилась. Власть уже не только не реагирует

в позитивном ключе на критику, а наказывает за нее. С учетом прочих тенденций последнего года (абсолютный беспредел лоббистов от привилегированного бизнеса, волна отъема и перераспределения собственности, новая волна протекционизма, все большая непрозрачность решений), увы, надо констатировать: СТАРАЯ СИСТЕМА ПОБЕДИЛА. Она шаг за шагом отвоевывает свои прежние

позиции. Мы медленно (а в последнее время ускоряясь), но верно возвращаемся назад. Нас ждут нелегкие времена.



В связи с вышесказанным я принял решение о прекращении активной публицистической деятельности

в узбекских СМИ:

– власть перестала в положительном ключе реагировать на такого рода публикации, а, следовательно,

шансов что-то изменить с их помощью уже не осталось;

– острые материалы теперь вряд ли кто-то возьмется публиковать, а возвращаться к практике

самоцензуры не хочется;

– не хочу невольно подставлять людей, работающих в СМИ.

Всем всего хорошего. И все же с надеждой на лучшее: когда-нибудь мы сделаем нашу страну развитой

и процветающей.



О ВРЕДНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Еще одно свидетельство того, что наши чиновники вступать в ВТО не собираются. Подтянута "тяжелая

артиллерия", обосновывающая "вредность" для "слабых экономик" либерализации и участия в

международной интеграции: https://nuz.uz/…/43701-avaz-kamalov-chto-ne-tak-s-liberalny….



Автор сокрушается, что негативные последствия либерализации "для многих слабых стран – факты,

которые остаются вне поля зрения политиков и экономистов". Но сам эти факты, увы, не приводит. Так

что они так и остаются "вне поля зрения".

Я уж не говорю о фактах, свидетельствующих о том, что какие-то страны смогли успешно развиваться

в изоляции, без участия в международном разделении труда. Такие факты нам даже и не обещают

представить.



"Ссылки", которые дает автор – это чистой воды профанация. Очевидно, что сам он эти работы не

читал (нет даже названий работ), а просто скопировал ссылки, с какой-то другого источника. Причем

по этим "ссылкам" найти первоисточники невозможно.

То есть налицо самое настоящее шаманство: оказывается "есть некие исследования, которые доказали

вредность глобализации и либерализации. Достаточно произнести заклинание (указать какие-то фамилии), чтобы вы, читатели, поверили, что это так". Только бубна не хватает.



Юлий Юсупов