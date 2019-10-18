|14 октября - конец независимых СМИ в Узбекистане, - Ю.Юсупов
00:22 20.10.2019
14 ОКТЯБРЯ – КОНЕЦ НЕЗАВИСИМЫХ СМИ
В УЗБЕКИСТАНЕ
14 октября за полдня закрыли сайт togri.uz, более 30 человек потеряли работу. Единственный сайт в
Узбекистане, который в последнее время не боялся публиковать мои статьи, как и другие критические
материалы в адрес власти. Остальные электронные СМИ уже успели запугать или они сами себя
запугали (может еще и есть исключения, но, боюсь, их скоро не останется).
Помню свою первую бесцензурную статью в узбекском СМИ: она вышла 17 января 2017 года в kommersan.uz. Редакция долго колебалась: публиковать или не публиковать, ведь там упоминалось наличие в стране черного валютного рынка (страшная крамола по тем временам). Но все-таки решились. И ничего: на меня кирпич с крыши не упал, а редакцию не закрыли.
С тех пор 30-50% своего рабочего времени я тратил на публицистику: статьи, интервью, комментарии в электронных СМИ и сетях. Тратил потому, что это давало положительный эффект. Во-первых, просветительский: люди лучше понимали, какая социально-экономическая система у нас возникла, какие и как реформы нужно проводить. Во-вторых, на такого рода публикации (естественно, не только мои) реагировала власть: кое-что меняла, смягчала, отзывала самые одиозные проекты нормативных актов. Какие-то публикации даже подталкивали к революционным реформам. Такого рода
взаимодействие для власти было явно непривычно, она часто раздражалась, но, по крайней мере, вступала в диалог, пыталась что-то изменить.
Теперь же вынужден констатировать, что ЭПОХА НЕЗАВИСИМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ,
СПОСОБНЫХ ВЛИЯТЬ НА ВЛАСТЬ, в Узбекистане закончилась. Власть уже не только не реагирует
в позитивном ключе на критику, а наказывает за нее. С учетом прочих тенденций последнего года (абсолютный беспредел лоббистов от привилегированного бизнеса, волна отъема и перераспределения собственности, новая волна протекционизма, все большая непрозрачность решений), увы, надо констатировать: СТАРАЯ СИСТЕМА ПОБЕДИЛА. Она шаг за шагом отвоевывает свои прежние
позиции. Мы медленно (а в последнее время ускоряясь), но верно возвращаемся назад. Нас ждут нелегкие времена.
В связи с вышесказанным я принял решение о прекращении активной публицистической деятельности
в узбекских СМИ:
– власть перестала в положительном ключе реагировать на такого рода публикации, а, следовательно,
шансов что-то изменить с их помощью уже не осталось;
– острые материалы теперь вряд ли кто-то возьмется публиковать, а возвращаться к практике
самоцензуры не хочется;
– не хочу невольно подставлять людей, работающих в СМИ.
Всем всего хорошего. И все же с надеждой на лучшее: когда-нибудь мы сделаем нашу страну развитой
и процветающей.
О ВРЕДНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Еще одно свидетельство того, что наши чиновники вступать в ВТО не собираются. Подтянута "тяжелая
артиллерия", обосновывающая "вредность" для "слабых экономик" либерализации и участия в
международной интеграции: https://nuz.uz/…/43701-avaz-kamalov-chto-ne-tak-s-liberalny….
Автор сокрушается, что негативные последствия либерализации "для многих слабых стран – факты,
которые остаются вне поля зрения политиков и экономистов". Но сам эти факты, увы, не приводит. Так
что они так и остаются "вне поля зрения".
Я уж не говорю о фактах, свидетельствующих о том, что какие-то страны смогли успешно развиваться
в изоляции, без участия в международном разделении труда. Такие факты нам даже и не обещают
представить.
"Ссылки", которые дает автор – это чистой воды профанация. Очевидно, что сам он эти работы не
читал (нет даже названий работ), а просто скопировал ссылки, с какой-то другого источника. Причем
по этим "ссылкам" найти первоисточники невозможно.
То есть налицо самое настоящее шаманство: оказывается "есть некие исследования, которые доказали
вредность глобализации и либерализации. Достаточно произнести заклинание (указать какие-то фамилии), чтобы вы, читатели, поверили, что это так". Только бубна не хватает.
Юлий Юсупов