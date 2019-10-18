 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 20.10.2019
00:22  14 октября - конец независимых СМИ в Узбекистане, - Ю.Юсупов
Суббота, 19.10.2019
15:04  "Поколение Z" станет гробовщиком нынешней власти
15:00  Генерал Марк Милли - новый председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США, - П.Густерин
14:59  Украина на шпагате: Зеленскому нужно найти выход, - Д.Спивак
14:56  В треугольнике Путин – Эрдоган – Асад не должно быть лишнего, - С.Тарасов
14:52  Научно-исследовательский центр Имама Термизи начал работу в узбекской Сурхандарье
14:51  Турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии, - А.Анпилогов

14:48  Главные причины мирового господства Монгольской империи
14:46  Как ойраты стали врагами казахов?
14:44  Турция: "Перемирия не будет, это пауза"
13:43  УзбСуд. Яккабагский предприниматель-поджигатель хокимов Исомов получил два года л/с
12:41  Как в мусульманском Тунисе легализовали проституцию, - Амира Хасан
09:23  В сирийскую рулетку выигрывают русские, - Libеration
09:01  КазМеритократия. Жансултан Сапарбаев (сынуля вице-премьера) стал замруком управления транспорта Нур-Султана
08:54  Кто из ближайших соседей Казахстана мешает построению "тюркского мира", - Д.Ашимбаев
08:52  Поствыборный пат в Израиле, - А.Эскин
06:45  В афганском Нангархаре взорвали мечеть - более 60 погибших
02:07  Протесты, беспорядки и забастовка парализовали Барселону
02:04  Чертовщина в школе Актау, жалобы учительницы из Кокшетау … – как все это понимать , - Н.Нуртазина
00:52  "Узбекконцерт" - такой же коррупционный институт, как и все остальные в Узбекистане, - Р.Саттаров
00:05  Айсултан Назарбаев получил от Лондонского суда 1 год условно и принудительное лечение от наркоты
Пятница, 18.10.2019
20:10  Узбекистан: власти все еще ограничивают свободу прессы, - Крис Риклтон
19:57  Туркменистан несет заоблачные траты, - Eurasianet.org
19:43  США вводят курдов в большую политику, - С.Тарасов
19:09  В Казахстане создан новый госорган - Комитет госуслуг
18:49  В сирийскую рулетку выигрывают русские, - Libеration
18:43  Информация как оружие, - Suddeutsche Zeitung
18:09  "Китайского Горбачева" Чжао Цзыяна тихо похоронили через 14 лет после смерти
15:45  Президент Ирана предложил создать суверенный интернет
15:41  Ташкент получил свой музей восковых фигур
15:39  Ядерные бомбы США в "заложницах" Турции?
15:37  США готовят ловушки на Ближнем Востоке "для всех"?
15:35  Как в Германии относятся к немцам из Казахстана?
15:30  Тайник с мумиями: археологическая сенсация в Египте
15:28  Трамп показал миру язык новой дипломатии
15:27  Чингисхан: Китаец или Монгол?
15:24  Ничего не понял, ничему не научился, - интервью Горбачева
13:59  Трамп резко помирился с Эрдоганом. Спутав всем карты в Сирии, - Д.Седов
13:54  Первую партию мирового ядерного дерьма закачали в казахстанский "банк". Имени невада-елбасинского балабольства
13:35  Министерство плагиата и алхимии (КазМинобраз) анонсировал реорганизацию самого себя
13:31  Как технично размотать КазНацДостояние. Плюсы и минусы "Самрук-Казына", - Д.Ашимбаев
13:01  Трус и демагог экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии
12:58  Формалисты и бездельники. Елбасы дал взбучку каз-депутатам-нур-отановцам
11:22  Едва не захлебнулась. Американская порно-актриса Джесса Роудс рассказала о самой тяжелой сцене в карьере
10:40  "Национальный университет обороны" КазАрмии возглавил генерал Камалетдинов
09:27  Туркмен Абу Абдулла Кардаш назначен официальным преемником "халифа" аль-Багдади
09:24  За что таджикам подарили Худжанд? - vesti.uz
08:22  На юге Киргизии забастовал Джалал-Абадский завод ЖБИ
08:20  Мирзияев поручил в 5 раз увеличить экспорт плодоовощной продукции
08:18  Долларовая дубина: могут ли США уничтожить экономику Турции, - Дм.Мигунов
08:04  Нужна ли Грузии новая война. США держат Тбилиси на грани конфликта, - А.Широкорад
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
14 октября - конец независимых СМИ в Узбекистане, - Ю.Юсупов
00:22 20.10.2019

14 ОКТЯБРЯ – КОНЕЦ НЕЗАВИСИМЫХ СМИ
В УЗБЕКИСТАНЕ

14 октября за полдня закрыли сайт togri.uz, более 30 человек потеряли работу. Единственный сайт в
Узбекистане, который в последнее время не боялся публиковать мои статьи, как и другие критические
материалы в адрес власти. Остальные электронные СМИ уже успели запугать или они сами себя
запугали (может еще и есть исключения, но, боюсь, их скоро не останется).

Помню свою первую бесцензурную статью в узбекском СМИ: она вышла 17 января 2017 года в kommersan.uz. Редакция долго колебалась: публиковать или не публиковать, ведь там упоминалось наличие в стране черного валютного рынка (страшная крамола по тем временам). Но все-таки решились. И ничего: на меня кирпич с крыши не упал, а редакцию не закрыли.

С тех пор 30-50% своего рабочего времени я тратил на публицистику: статьи, интервью, комментарии в электронных СМИ и сетях. Тратил потому, что это давало положительный эффект. Во-первых, просветительский: люди лучше понимали, какая социально-экономическая система у нас возникла, какие и как реформы нужно проводить. Во-вторых, на такого рода публикации (естественно, не только мои) реагировала власть: кое-что меняла, смягчала, отзывала самые одиозные проекты нормативных актов. Какие-то публикации даже подталкивали к революционным реформам. Такого рода
взаимодействие для власти было явно непривычно, она часто раздражалась, но, по крайней мере, вступала в диалог, пыталась что-то изменить.

Теперь же вынужден констатировать, что ЭПОХА НЕЗАВИСИМЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ,
СПОСОБНЫХ ВЛИЯТЬ НА ВЛАСТЬ, в Узбекистане закончилась. Власть уже не только не реагирует
в позитивном ключе на критику, а наказывает за нее. С учетом прочих тенденций последнего года (абсолютный беспредел лоббистов от привилегированного бизнеса, волна отъема и перераспределения собственности, новая волна протекционизма, все большая непрозрачность решений), увы, надо констатировать: СТАРАЯ СИСТЕМА ПОБЕДИЛА. Она шаг за шагом отвоевывает свои прежние
позиции. Мы медленно (а в последнее время ускоряясь), но верно возвращаемся назад. Нас ждут нелегкие времена.

В связи с вышесказанным я принял решение о прекращении активной публицистической деятельности
в узбекских СМИ:
– власть перестала в положительном ключе реагировать на такого рода публикации, а, следовательно,
шансов что-то изменить с их помощью уже не осталось;
– острые материалы теперь вряд ли кто-то возьмется публиковать, а возвращаться к практике
самоцензуры не хочется;
– не хочу невольно подставлять людей, работающих в СМИ.
Всем всего хорошего. И все же с надеждой на лучшее: когда-нибудь мы сделаем нашу страну развитой
и процветающей.

О ВРЕДНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Еще одно свидетельство того, что наши чиновники вступать в ВТО не собираются. Подтянута "тяжелая
артиллерия", обосновывающая "вредность" для "слабых экономик" либерализации и участия в
международной интеграции: https://nuz.uz/…/43701-avaz-kamalov-chto-ne-tak-s-liberalny….

Автор сокрушается, что негативные последствия либерализации "для многих слабых стран – факты,
которые остаются вне поля зрения политиков и экономистов". Но сам эти факты, увы, не приводит. Так
что они так и остаются "вне поля зрения".
Я уж не говорю о фактах, свидетельствующих о том, что какие-то страны смогли успешно развиваться
в изоляции, без участия в международном разделении труда. Такие факты нам даже и не обещают
представить.

"Ссылки", которые дает автор – это чистой воды профанация. Очевидно, что сам он эти работы не
читал (нет даже названий работ), а просто скопировал ссылки, с какой-то другого источника. Причем
по этим "ссылкам" найти первоисточники невозможно.
То есть налицо самое настоящее шаманство: оказывается "есть некие исследования, которые доказали
вредность глобализации и либерализации. Достаточно произнести заклинание (указать какие-то фамилии), чтобы вы, читатели, поверили, что это так". Только бубна не хватает.

Юлий Юсупов

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571520120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по вопросам ЖКХ с поправками сенаторов направлен в Мажилис
- Нурлан Нигматулин высказался за укрепление казахстанско-чешского межпарламентского сотрудничества
- Плюсы и минусы "Самрук-Казына"
- В Мажилисе презентован проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения"
- Бердибек Сапарбаев обсудил с членами Нацсовета общественного доверия вопросы повышения качества образования и здравоохранения
- Кто из ближайших соседей Казахстана мешает построению "тюркского мира"
- Банк низкобогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане принял на хранение первую партию материала
- Аймагамбетов объявил о реорганизации Министерства образования и науки
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  