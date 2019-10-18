Наступление неолиберального фашизма, - С.Кожемякин

00:36 20.10.2019 Наступление неолиберального фашизма



Правые режимы Латинской Америки цепляются за власть, прибегая к репрессиям, лжи и помощи США. В Эквадоре неолиберальные реформы вызвали народное восстание. Ширятся протесты в Бразилии, чье правительство стремительно дрейфует к установлению диктатуры.



Народ против предателя



Оброненное А.П. Чеховым замечание, что "честь нельзя отнять, ее можно потерять", хорошо характеризует личность главы Эквадора Ленина Морено. В течение многих лет он был ближайшим соратником Рафаэля Корреа, занимая должность вице-президента и твердя о приверженности социализму XXI века. Вполне объяснимо, почему Морено было доверено стать преемником. "Я возглавлю борьбу за расширение пространства для прогрессивных идей!" - лицемерно заявлял он после победы в 2017 году.



Но маска социалиста была быстро сброшена. Сначала Морено зачистил кабинет от приверженцев левых взглядов. Вице-президент Хорхе Глас приговорен к шести годам заключения. Недавно суд удовлетворил требование генпрокуратуры о заключении под стражу еще пяти человек, включая Корреа. Экс-президент, покинувший страну два года назад, назвал это "политическим шоу".



Окружив себя откровенными правыми реакционерами, Морено приступил к демонтажу прежних достижений. Во внешней политике он пошел на разрыв отношений с левыми правительствами и присоединился к травле Венесуэлы. Страна официально вышла из Союза южноамериканских наций (УНАСУР), созданного по инициативе Уго Чавеса. "Мы порвали с этим мошенничеством - фальшивым социализмом XXI века, который навязывали нам политические гангстеры. Я горжусь, что не дал Эквадору пойти по пути Венесуэлы", - сообщил Морено 28 сентября.



Вместо этого официальный Кито всячески заискивает перед Вашингтоном. Лишен убежища и выдан британской полиции основатель сайта "Викиликс" Джулиан Ассанж. Американским ВВС дано право использования аэропорта на заповедных Галапагосских островах, в Эквадор приглашены специалисты Пентагона для "повышения кибербезопасности". Правительство Морено поддержало власти Колумбии в борьбе со вновь взявшими оружие партизанами Революционных вооруженных сил и вступило в альянс правых режимов: Форум за прогресс и развитие Южной Америки. По приглашению властей в страну вернулось Агентство США по международному развитию (ЮСАИД). Пять лет назад его изгнали за финансирование правой оппозиции. Теперь же организацию приняли с распростертыми объятиями. На встрече с руководством МИД представители ЮСАИД обещали оказать помощь в "укреплении демократии" и борьбе со сторонниками Корреа. Для этого агентство выделит 30 млн долл. "Наши отношения возродились благодаря президенту Морено. Дональд Трамп очень ценит таких друзей, как вы", - заявил госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Эквадор.



Не менее драматические изменения происходят в экономике. Получив 4-миллиардный кредит МВФ, правительство приступило к неолиберальным реформам. Старт им дало телеобращение президента 1 октября. Заявив, что власти стремятся к "оживлению экономики и росту занятости", он представил программу шоковой терапии. Среди ее пунктов - сокращение зарплат в госсекторе на 20 процентов, уменьшение трудового отпуска с 30 до 15 дней и введение гибкой занятости, приватизация пенсионной системы и урезание пенсий, снижение корпоративных налогов и тотальное разгосударствление экономики.



Но самой резонансной инициативой, бьющей по населению в краткосрочной перспективе, стала отмена госсубсидий на топливо. Они были введены в 1970-е годы, и с тех пор их не решались отменить даже крайне правые кабинеты. По утверждению же Морено, "порочные" субсидии мешают развитию экономики и способствуют контрабанде.



Нововведение вступило в силу 3 октября. В тот же день цены на бензин выросли на 25 процентов, а дизельное топливо подорожало более чем вдвое. Это автоматически вызвало рост цен на продукты и на проезд. Возмущение выплеснулось на улицы. Общенациональную забастовку объявил профсоюз работников транспортной сферы. И хотя его руководство вскоре пошло на попятную, протесты продолжались. Их возглавили Конфедерация коренных народов, крупнейший профсоюзный альянс "Объединенный рабочий фронт" и левая партия "Гражданская революция". Последняя создана сторонниками Корреа, выступившими против политики Морено, потребовав отставки президента и проведения досрочных выборов. "Только сопротивление! Сопротивление на каждом углу!" - призвал исполнительной секретарь партии Вирджилио Эрнандес.



Напуганное правительство объявило чрезвычайное положение и комендантский час. В города ввели бронетехнику, демонстрации жестоко разгонялись. Прекратились занятия в вузах, начались массовые аресты и закрытие оппозиционных СМИ. Но это только подстегнуло недовольство. На 9 октября была назначена новая общенациональная забастовка, из всех провинций к столице двинулись колонны протестующих.



Накануне этого события правительство бежало из Кито в прибрежный город Гуаякиль. Оттуда президент обвинил в "попытке переворота" Корреа и руководство Венесуэлы и отказался прекращать реформы. В поддержку Морено выступил Вашингтон. "Мы отвергаем насилие как форму политического протеста и одобряем трудные решения, которые приняло правительство Эквадора, создавая основы для устойчивого экономического роста, демократии и процветания", - заявили в госдепартаменте США.



Степень цинизма Вашингтона зашкаливает. Обвиняя в нарушениях прав человека Венесуэлу, Кубу и другие страны, они благословляют своих сателлитов на куда более жестокие репрессии. Приободренные таким пособничеством, власти Эквадора перешли в наступление. 9 октября на улицах Кито полиция и армия развернули настоящую бойню. Были убиты семь человек, включая одного из руководителей Конфедерации коренных народов Иносенсио Тукумби. Пострадали сотни граждан, десятки пропали без вести.



Но народ не дрогнул. В итоге власти были вынуждены объявить об отмене скандального указа. Нет, впрочем, никаких сомнений, что это лишь тактический шаг. Уже 15 октября по стране прокатилась волна арестов оппозиционеров. Продолжение классовых битв в Эквадоре неизбежно. Как подчеркнул Корреа, президентом движет смертельный страх расплаты за предательство интересов народа. "Он забыл, что народ важнее капитала, а общество важнее рынка", - добавил политик.



По законам мафии



Коллега Морено - Жаир Болсонару - никогда не скрывал своих взглядов. Но страдания, причиняемые его правлением народу Бразилии, ничуть не меньше. Главным врагом страны Болсонару объявил социализм и, даже шире, любую социально ориентированную политику. "Я представляю новую Бразилию, которая возрождается после долгого пребывания на грани социализма", - заявил он с трибуны 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Как же выглядит это "возрождение"? Правое большинство парламента готовится окончательно одобрить реформу, увеличивающую пенсионный возраст и время внесения страховых взносов. Для огромного числа бразильцев это означает отлучение от системы соцобеспечения. Безработица за последние годы выросла вдвое, вобрав 12 процентов трудоспособного населения. Еще 40 с лишним процентов работают в неформальном секторе, не имея элементарных социальных гарантий.



Из 1,8 млн человек, пополнивших рынок труда за последний год, 1,4 млн попали в неформальный сектор. Его разбуханию способствует политика правительства. На днях Болсонару подписал закон "Об экономической свободе". Он позволяет работодателям по своему усмотрению устанавливать продолжительность рабочего времени. Ранее власти сократили финансирование профсоюзов и урезали их полномочия.



Кроме того, президент призвал отменить закон, предусматривающий конфискацию собственности землевладельцев, которые используют "труд, аналогичный рабскому". По крайне приблизительным оценкам, не менее 50 тыс. человек находятся на положении крепостных: им запрещено покидать латифундии, работают они в нечеловеческих условиях. По утверждению Болсонару, все это - "фантазии коммунистов". "Большой ложью" назвал он и информацию о бедности. По словам президента, он не видел на улицах "истощенных скелетов", а земля страны настолько плодородна, что может прокормить всех.



В действительности уровень бедности вырос с 7,4 процента в 2014 году до 28 процентов, а крайней бедности - с 2,8 до 7,3 процента. Доходы богатейшего 1 процента бразильцев увеличились за пять лет на 10 процентов, в то время как у беднейшей половины сократились на 17. Политика властей лишь углубляет неравенство. Принято решение о сокращении бюджета на 82,5 млн долл. "Под нож" попали статьи, связанные с образованием и соцобеспечением. В планах - двукратное уменьшение расходов на вузы, дополняемое наступлением на университетскую автономию и переписыванием учебных программ.



От такой политики выигрывает мизерная кучка капиталистов. В их руки передаются богатства страны. 6 ноября с аукциона будут проданы права на ряд нефтяных месторождений. Готовится закон, позволяющий иностранцам приобретать банки, а количество приватизируемых аэропортов, морских портов, энергокомпаний исчисляется десятками. Чаще всего это высокодоходные предприятия. Так, власти избавляются от гордости промышленности - авиастроительного конгломерата "Эмбраэр". Вместо него создается совместное с "Боингом" предприятие, где Бразилии будет принадлежать лишь 20 процентов акций, а руководить объединением станет президент американской корпорации Деннис Мюленбург. Накануне финального соглашения 15 тыс. сотрудников "Эмбраэра" отправлены в вынужденные отпуска.



Но самым чудовищным следствием неолиберального курса стала катастрофа Амазонии. С начала года пожары уничтожили 2 млн гектаров тропического леса, имеющего громадное значение для экологии всей планеты. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Болсонару же как ни в чем не бывало утверждает, что ситуация "не выходит за пределы средних показателей". "Джунгли вообще трудно сжечь: они влажные и высокие", - "включив дурачка", выдал он.



В реальности вина полностью лежит на действующей власти. Президент не устает повторять, что леса должны использоваться для блага экономики. "Слишком много земли для такого малого числа индейцев!" - заявил он, пообещав пересмотреть границы резерваций и приватизировать заповедники. По словам Болсонару, недра охраняемых территорий содержат "горы золота" и других полезных ископаемых, что сделает индейцев богачами.



Это наглая ложь. Режим действует в интересах крупного бизнеса - лесозаготовительных, горнорудных и сельхозкомпаний, которым не терпится прибрать к рукам богатства Амазонии. Для их выгоды сокращены штрафы за незаконную вырубку и ликвидированы инспекции. Как итог, только в июле было сведено 2,3 тыс. квадратных километров леса - втрое больше, чем годом ранее. Процесс сопровождается расправами над индейцами. Среди жертв - 68-летний вождь одного из племен Эмира Ваджапи, убитый группой золотоискателей.



В этих условиях массовые пожары были неизбежны. Свидетельств целенаправленных поджогов предостаточно. Так, прокуратура штата Пара обратилась к центральным властям с предупреждением о планируемом помещиками-скотоводами "дне огня". Вскоре там произошло сразу несколько возгораний. В том же штате арестованы два владельца латифундий, заставившие рабочих уничтожить 5 тыс. гектаров леса. Но чаще всего чиновники смотрят на преступления сквозь пальцы. "Уничтожение сельвы ведут мафиозные группировки, поощряемые правительством", - признала правозащитная организация "Хьюман райтс уотч", добавив, что чаще всего от пожаров страдают индейские резервации.



Власти пользуются всесторонней поддержкой Вашингтона. Страна получила статус "основного союзника США вне НАТО", облегчающий военно-техническое сотрудничество. Кабинет Болсонару заявляет о желании вступить в Североатлантический альянс, и Белый дом не прочь его удовлетворить. Как заявил глава южного командования вооруженных сил США Крейг Фоллер, Бразилия - "атлантическая держава, идеально подходящая на роль нашего партнера". Для закрепления союза Болсонару назначил послом в Вашингтоне своего сына Эдуарду.



Это развязывает режиму руки. Президент публично восхищается периодом диктатуры, а другой его сын - Карлос - заявил, что "Бразилию невозможно изменить демократическими средствами". Продолжаются расправы над неугодными политиками. Кандидат левых сил на президентских выборах Фернанду Аддад приговорен к четырем с половиной годам заключения за нарушения, якобы допущенные при финансировании избирательной кампании. Схожие нападки переживает кандидат в вице-президенты коммунист Мануэла д’Авила. В то же время министры, которым прокуратурой предъявлены обвинения в мошенничестве и других преступлениях, продолжают занимать посты.



Преследования не дезориентировали оппозицию. В стране прошли общенациональные акции против пенсионной реформы и реформы образования, марш "Диктатура - никогда больше!" и "Караван сопротивления". Последний, организованный Партией трудящихся и Компартией Бразилии (КПБ), охватил десятки городов. "Мы будем крепить фронт для защиты от наступления неолиберального фашизма!" - заявила глава КПБ Лучиана Сантос. Спасти континент от порабощения капиталом может только самоотверженная и последовательная борьба прогрессивных сил.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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