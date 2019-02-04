В Ташкенте сносят Имперский (русский) военный городок

00:37 20.10.2019

СТРАННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ С БЫВШИМ "ВОЕННЫМ ГОРОДКОМ" В ЦЕНТРЕ ТАШКЕНТА



Снос бывшего "военного городка" на улице Паркент-2 вызывает большие сомнения в законности происходящего. Речь идет о девяти добротных одно- и двухэтажных кирпичных домах, в общей сложности в них 64 квартиры разной площади и степени благоустроенности.



Первоначально все они были одноэтажными и строились с 1890-го по 1903 год для офицеров Ташкентского военного училища (ныне Ташкентское высшее общевойсковое командное училище). В 1950-х на некоторых домах был надстроен второй этаж.



Близость к военному учебному заведению и стала тем флагом, которым размахивает застройщик, некое ООО Aliakbar Stroy Servis. Об этой фирме мало, что известно. Зарегистрирована она в квартире типового 9-этажного дома на массиве Сергели-7. Ее название не на слуху у ташкентцев, и никто не знает, почему именно она получила обширный участок в самом центре столицы.



Застройщиком всячески муссируется факт, что этот участок якобы принадлежит Министерству обороны, под нужды которого государство и хочет его забрать.



Действительно, в советское время этот участок считался "военным городком". Однако уже с конца 80-х годов прошлого столетия, когда началась приватизация, Производственное ремонтно-эксплуатационное объединение Куйбышевского района Ташкента начало распродавать эти дома на основе договоров купли-продажи (у редакции имеется фотография такого договора – ред.).



В 2000 году, эти дома были сняты с баланса Коммунально-эксплуатационного управления Мирзо-Улугбекского района Ташкента (фото данного акта тоже есть – ред.).



В настоящее время эти дома и квартиры находятся в частном владении проживающих в них граждан. Дома не относятся ни к каким Товариществам собственников жилья (ТЧСЖ), жители каждой квартиры или дома самостоятельно платят за свет-воду-газ, а также уплачивают налог на землю. Как владельцы обычных частных домов в махаллях.



Иначе говоря, эта земля никоим образом не принадлежит Министерству обороны, и за последние десятилетия никто от этого ведомства сюда ни разу не приходил.



Тем не менее, хокимият г. Ташкента решением №463 от 23 марта 2018 года за подписью достославного Рахмонбека Усманова (бывший глава администрации Ташкента, ныне возглавляет Юнусабадский район столицы – ред.) отдает этот участок площадью в 1,6 гектаров вышеозначенному ООО Aliakbar Stroy Servis под строительство многоэтажных домов, с условием продажи части квартир по себестоимости сотрудникам Академии Вооруженных сил, в ответ на просьбу данной Академии. Решение хокима возлагает на ООО Aliakbar Stroy Servis оплату всех расходов по расселению людей с отбираемой территории.



Это решение пока не вступило в силу, т.к. Aliakbar Stroy Servis не подавало на регистрацию в Государственном предприятии "Землеустройство и кадастр недвижимости г. Ташкента" при Управлении земельными ресурсами и Государственного кадастра столицы.



4 февраля 2019 года Джахонгир Артыкходжаев, назначенный президентом Мирзиеевым вместо Рахмонбека Усманова, издает указ, за номером 116, где ссылается на протокол №726 выездного заседания Кабинета министров, согласно которому территория бывшего "военного городка" выделяется под строительство парка военных (боевых) машин для Академии Вооруженных сил, а ООО Aliakbar Stroy Servis получает равнозначный участок в 1,56 га по ул. Паркент, 21.



По словам жителей "городка", скорее всего, это адрес уже давно существующего и соответствующим образом оборудованного парка военных машин. Для полной ясности, на карте мы обозначили красным овалом участок с жилыми домами, который должен быть снесен, для строительства на его месте парка военных машин. Последний, однако, уже имеется в наличии (обозначен на карте синим овалом).



А вот уже на месте парка военных машин, вероятно, планируется построить жилые дома. Во всяком случае, забор вокруг него обнесен баннером, рекламирующим строительство жилищного комплекса "Дархан Авеню". Впритык к забору строится некое здание, вероятно, пункт продаж.



На этот участок ООО Aliakbar Stroy Servis получило право пользования согласно ответу вышеупомянутого предприятия "Землеустройство и кадастр недвижимости г. Ташкента".



Весь этот "финт ушами" навевает мысль о том, что тут скрываются какие-то не совсем понятные манипуляции.



Во-первых, на каком основании будет сноситься хорошо оборудованный действующий военный объект с целью перемещения его на расстояние 50 метров?



Во-вторых, разве перемещения военных объектов регулируются простым решением хокима города? В решении №116 от 04.02.2019 нет никаких ссылок ни на приказ Министерства обороны, ни на решения Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (в быту известного как Госкомимущество). Речь ведь идет о государственном имуществе.



При всем при этом, жители до сих пор не получили официального извещения о сносе их домов. Согласно законодательству, уведомление о сносе должен выдавать хокимият соответствующего района за 6 месяцев до сноса. В данном случае "уведомление" выдал сам застройщик, причем, даже не под роспись, а просто отправил почтой. Как утверждают жители "городка", они не расписывались в получении этих писем, а просто обнаружили их у себя под дверью.



Тем не менее, застройщику удалось уговорить съехать владельцев больше половины квартир: из 64 квартир остались только 27. На каких условиях съехали согласившиеся на снос, неизвестно. Однако, здания уже ломают, несмотря на то, что в них еще находятся люди, не желающие выезжать из своих квартир. Эта психологическая атака очень осложняет им жизнь.



Оставшиеся не согласны, во-первых, с самим фактом сноса, так как это их собственные дома; а во-вторых, застройщик предлагает им неравноценную компенсацию: за жилье практически в центре города, во 2-й зоне, им предлагаются квартиры на далеких городских окраинах, в зоне 7 или 8.



Несогласные подавали в суд на отмену решения 116 от 4.02.2019. Иск рассматривался в Чиланзарском межрайонном административном суде. В ходе разбирательства нанятый жителями адвокат принес ответ из Кабинета министров на свой запрос предоставить протокол выездного заседания КМ №726 от 29.06.2019. Ответ секретариата Кабинета министров гласит, что такого протокола в канцелярии нет. Получается, что решение хокима г. Ташкента №116 основано на несуществующем протоколе.



Однако, судья Каюмов не отменил решение хокима, посчитав его обоснованным.



Граждане хотели бы подать апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию, но не могут. Застройщик выделил щедрую компенсацию той жительнице, от имени которой подавался иск в суд первой инстанции. Она съехала и, следовательно, претензий не имеет.



Кроме того, застройщик подал на нескольких владельцев квартир иски на выселение с принудительным лишением права собственности. Эти иски сейчас рассматриваются в Мирзо-Улугбекском районном гражданском суде.



Соб. инф.