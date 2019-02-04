 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 20.10.2019
01:07  В Таджикистане открыт памятник погибшим казахстанцам
00:47  Кто выиграл от остановки турецкой операции против курдов, - Г.Мирзаян
00:45  У протестов в Гонконге обнаружили украинские приметы, - К.Казанцева
00:37  В Ташкенте сносят Имперский (русский) военный городок
00:36  Наступление неолиберального фашизма, - С.Кожемякин
00:22  14 октября - конец независимых СМИ в Узбекистане, - Ю.Юсупов
Суббота, 19.10.2019
15:04  "Поколение Z" станет гробовщиком нынешней власти

15:00  Генерал Марк Милли - новый председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США, - П.Густерин
14:59  Украина на шпагате: Зеленскому нужно найти выход, - Д.Спивак
14:56  В треугольнике Путин – Эрдоган – Асад не должно быть лишнего, - С.Тарасов
14:52  Научно-исследовательский центр Имама Термизи начал работу в узбекской Сурхандарье
14:51  Турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии, - А.Анпилогов
14:48  Главные причины мирового господства Монгольской империи
14:46  Как ойраты стали врагами казахов?
14:44  Турция: "Перемирия не будет, это пауза", - С.Шакарянц
13:43  УзбСуд. Яккабагский предприниматель-поджигатель хокимов Исомов получил два года л/с
12:41  Как в мусульманском Тунисе легализовали проституцию, - Амира Хасан
09:23  В сирийскую рулетку выигрывают русские, - Libеration
09:01  КазМеритократия. Жансултан Сапарбаев (сынуля вице-премьера) стал замруком управления транспорта Нур-Султана
08:54  Кто из ближайших соседей Казахстана мешает построению "тюркского мира", - Д.Ашимбаев
08:52  Поствыборный пат в Израиле, - А.Эскин
06:45  В афганском Нангархаре взорвали мечеть - более 60 погибших
02:07  Протесты, беспорядки и забастовка парализовали Барселону
02:04  Чертовщина в школе Актау, жалобы учительницы из Кокшетау … – как все это понимать , - Н.Нуртазина
00:52  "Узбекконцерт" - такой же коррупционный институт, как и все остальные в Узбекистане, - Р.Саттаров
00:05  Айсултан Назарбаев получил от Лондонского суда 1 год условно и принудительное лечение от наркоты
Пятница, 18.10.2019
20:10  Узбекистан: власти все еще ограничивают свободу прессы, - Крис Риклтон
19:57  Туркменистан несет заоблачные траты, - Eurasianet.org
19:43  США вводят курдов в большую политику, - С.Тарасов
19:09  В Казахстане создан новый госорган - Комитет госуслуг
18:49  В сирийскую рулетку выигрывают русские, - Libеration
18:43  Информация как оружие, - Suddeutsche Zeitung
18:09  "Китайского Горбачева" Чжао Цзыяна тихо похоронили через 14 лет после смерти
15:45  Президент Ирана предложил создать суверенный интернет
15:41  Ташкент получил свой музей восковых фигур
15:39  Ядерные бомбы США в "заложницах" Турции?
15:37  США готовят ловушки на Ближнем Востоке "для всех"?
15:35  Как в Германии относятся к немцам из Казахстана?
15:30  Тайник с мумиями: археологическая сенсация в Египте
15:28  Трамп показал миру язык новой дипломатии
15:27  Чингисхан: Китаец или Монгол?
15:24  Ничего не понял, ничему не научился, - интервью Горбачева
13:59  Трамп резко помирился с Эрдоганом. Спутав всем карты в Сирии, - Д.Седов
13:54  Первую партию мирового ядерного дерьма закачали в казахстанский "банк". Имени невада-елбасинского балабольства
13:35  Министерство плагиата и алхимии (КазМинобраз) анонсировал реорганизацию самого себя
13:31  Как технично размотать КазНацДостояние. Плюсы и минусы "Самрук-Казына", - Д.Ашимбаев
13:01  Трус и демагог экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии
12:58  Формалисты и бездельники. Елбасы дал взбучку каз-депутатам-нур-отановцам
11:22  Едва не захлебнулась. Американская порно-актриса Джесса Роудс рассказала о самой тяжелой сцене в карьере
10:40  "Национальный университет обороны" КазАрмии возглавил генерал Камалетдинов
09:27  Туркмен Абу Абдулла Кардаш назначен официальным преемником "халифа" аль-Багдади
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Ташкенте сносят Имперский (русский) военный городокВ Ташкенте сносят Имперский (русский) военный городок
00:37 20.10.2019

СТРАННЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ С БЫВШИМ "ВОЕННЫМ ГОРОДКОМ" В ЦЕНТРЕ ТАШКЕНТА

Снос бывшего "военного городка" на улице Паркент-2 вызывает большие сомнения в законности происходящего. Речь идет о девяти добротных одно- и двухэтажных кирпичных домах, в общей сложности в них 64 квартиры разной площади и степени благоустроенности.

Первоначально все они были одноэтажными и строились с 1890-го по 1903 год для офицеров Ташкентского военного училища (ныне Ташкентское высшее общевойсковое командное училище). В 1950-х на некоторых домах был надстроен второй этаж.

Близость к военному учебному заведению и стала тем флагом, которым размахивает застройщик, некое ООО Aliakbar Stroy Servis. Об этой фирме мало, что известно. Зарегистрирована она в квартире типового 9-этажного дома на массиве Сергели-7. Ее название не на слуху у ташкентцев, и никто не знает, почему именно она получила обширный участок в самом центре столицы.

Застройщиком всячески муссируется факт, что этот участок якобы принадлежит Министерству обороны, под нужды которого государство и хочет его забрать.

Действительно, в советское время этот участок считался "военным городком". Однако уже с конца 80-х годов прошлого столетия, когда началась приватизация, Производственное ремонтно-эксплуатационное объединение Куйбышевского района Ташкента начало распродавать эти дома на основе договоров купли-продажи (у редакции имеется фотография такого договора – ред.).

В 2000 году, эти дома были сняты с баланса Коммунально-эксплуатационного управления Мирзо-Улугбекского района Ташкента (фото данного акта тоже есть – ред.).

В настоящее время эти дома и квартиры находятся в частном владении проживающих в них граждан. Дома не относятся ни к каким Товариществам собственников жилья (ТЧСЖ), жители каждой квартиры или дома самостоятельно платят за свет-воду-газ, а также уплачивают налог на землю. Как владельцы обычных частных домов в махаллях.

Иначе говоря, эта земля никоим образом не принадлежит Министерству обороны, и за последние десятилетия никто от этого ведомства сюда ни разу не приходил.

Тем не менее, хокимият г. Ташкента решением №463 от 23 марта 2018 года за подписью достославного Рахмонбека Усманова (бывший глава администрации Ташкента, ныне возглавляет Юнусабадский район столицы – ред.) отдает этот участок площадью в 1,6 гектаров вышеозначенному ООО Aliakbar Stroy Servis под строительство многоэтажных домов, с условием продажи части квартир по себестоимости сотрудникам Академии Вооруженных сил, в ответ на просьбу данной Академии. Решение хокима возлагает на ООО Aliakbar Stroy Servis оплату всех расходов по расселению людей с отбираемой территории.

Это решение пока не вступило в силу, т.к. Aliakbar Stroy Servis не подавало на регистрацию в Государственном предприятии "Землеустройство и кадастр недвижимости г. Ташкента" при Управлении земельными ресурсами и Государственного кадастра столицы.

4 февраля 2019 года Джахонгир Артыкходжаев, назначенный президентом Мирзиеевым вместо Рахмонбека Усманова, издает указ, за номером 116, где ссылается на протокол №726 выездного заседания Кабинета министров, согласно которому территория бывшего "военного городка" выделяется под строительство парка военных (боевых) машин для Академии Вооруженных сил, а ООО Aliakbar Stroy Servis получает равнозначный участок в 1,56 га по ул. Паркент, 21.

По словам жителей "городка", скорее всего, это адрес уже давно существующего и соответствующим образом оборудованного парка военных машин. Для полной ясности, на карте мы обозначили красным овалом участок с жилыми домами, который должен быть снесен, для строительства на его месте парка военных машин. Последний, однако, уже имеется в наличии (обозначен на карте синим овалом).

А вот уже на месте парка военных машин, вероятно, планируется построить жилые дома. Во всяком случае, забор вокруг него обнесен баннером, рекламирующим строительство жилищного комплекса "Дархан Авеню". Впритык к забору строится некое здание, вероятно, пункт продаж.

На этот участок ООО Aliakbar Stroy Servis получило право пользования согласно ответу вышеупомянутого предприятия "Землеустройство и кадастр недвижимости г. Ташкента".

Весь этот "финт ушами" навевает мысль о том, что тут скрываются какие-то не совсем понятные манипуляции.

Во-первых, на каком основании будет сноситься хорошо оборудованный действующий военный объект с целью перемещения его на расстояние 50 метров?

Во-вторых, разве перемещения военных объектов регулируются простым решением хокима города? В решении №116 от 04.02.2019 нет никаких ссылок ни на приказ Министерства обороны, ни на решения Государственного комитета Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции (в быту известного как Госкомимущество). Речь ведь идет о государственном имуществе.

При всем при этом, жители до сих пор не получили официального извещения о сносе их домов. Согласно законодательству, уведомление о сносе должен выдавать хокимият соответствующего района за 6 месяцев до сноса. В данном случае "уведомление" выдал сам застройщик, причем, даже не под роспись, а просто отправил почтой. Как утверждают жители "городка", они не расписывались в получении этих писем, а просто обнаружили их у себя под дверью.

Тем не менее, застройщику удалось уговорить съехать владельцев больше половины квартир: из 64 квартир остались только 27. На каких условиях съехали согласившиеся на снос, неизвестно. Однако, здания уже ломают, несмотря на то, что в них еще находятся люди, не желающие выезжать из своих квартир. Эта психологическая атака очень осложняет им жизнь.

Оставшиеся не согласны, во-первых, с самим фактом сноса, так как это их собственные дома; а во-вторых, застройщик предлагает им неравноценную компенсацию: за жилье практически в центре города, во 2-й зоне, им предлагаются квартиры на далеких городских окраинах, в зоне 7 или 8.

Несогласные подавали в суд на отмену решения 116 от 4.02.2019. Иск рассматривался в Чиланзарском межрайонном административном суде. В ходе разбирательства нанятый жителями адвокат принес ответ из Кабинета министров на свой запрос предоставить протокол выездного заседания КМ №726 от 29.06.2019. Ответ секретариата Кабинета министров гласит, что такого протокола в канцелярии нет. Получается, что решение хокима г. Ташкента №116 основано на несуществующем протоколе.

Однако, судья Каюмов не отменил решение хокима, посчитав его обоснованным.

Граждане хотели бы подать апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию, но не могут. Застройщик выделил щедрую компенсацию той жительнице, от имени которой подавался иск в суд первой инстанции. Она съехала и, следовательно, претензий не имеет.

Кроме того, застройщик подал на нескольких владельцев квартир иски на выселение с принудительным лишением права собственности. Эти иски сейчас рассматриваются в Мирзо-Улугбекском районном гражданском суде.

Соб. инф.

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571521020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по вопросам ЖКХ с поправками сенаторов направлен в Мажилис
- Нурлан Нигматулин высказался за укрепление казахстанско-чешского межпарламентского сотрудничества
- Плюсы и минусы "Самрук-Казына"
- В Мажилисе презентован проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения"
- Бердибек Сапарбаев обсудил с членами Нацсовета общественного доверия вопросы повышения качества образования и здравоохранения
- Кто из ближайших соседей Казахстана мешает построению "тюркского мира"
- Банк низкобогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане принял на хранение первую партию материала
- Аймагамбетов объявил о реорганизации Министерства образования и науки
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  