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В Таджикистане открыт памятник погибшим казахстанцам
01:07 20.10.2019

В том неравном бою казахстанский миротворческий батальон потерял 17 бойцов Внутренних войск.

В Таджикистане сотрудники посольства Казахстана во главе с советником Посла Казахстана в Таджикистане Рашидом Газизовым, с участием представителей местных исполнительных органов Дарвазского района открыли Обелиск памяти, 17 воинам казахстанского батальона, чья кровь осталась на горной таджикской земле, тем, кто проявил боевую взаимовыручку и беззаветную преданность своему воинскому долгу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Напомним, что 7 апреля 1995 года в Пшихаврском ущелье Дарвазского района Таджикистана, казахстанская 7-я сводная рота подверглась к нападению, устроенную оппозиционными силами. В результате пятичасового боя Внутренние войска потеряли 17 бойцов, 33 получили ранения.

В январе 1993 года, во время гражданской войны в Таджикистане, Главы государств СНГ подписали Соглашение о совместной охране таджикско-афганской государственной границы. Сводный казахстанский батальон, сформированный из военнослужащих Министерства Обороны, Пограничной службы КНБ и Внутренних войск МВД РК, на протяжении восьми лет выполняли правительственную задачу по охране таджикско-афганской границы.

В том неравном бою казахстанский миротворческий батальон потерял 17 бойцов Внутренних войск. Среди погибших: Еркен Байгобисов, Бауржан Далабаев, Имамоддин Жуматов, Дастан Нурметов, Тахир Рахимжанов, Еркебулан Макажанов, Радик Каймульдиев, Ержан Абдиев, Жаксылык Джансугуртов, Ербол Бекебаев, Канат Едырышов, Еркин Байгобылов, Ербол Исабаев, Михаил Мартыненко, Анатолий Мешков, Алихан Огизбаев и Калмахан Бакбаев.

Позже воины посмертно были награждены российской медалью "За отличие в службе" первой степени.

Указом Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева пятеро из погибших военнослужащих награждены орденами "Айбын" II степени, остальные 12 медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін". Большинство погибших солдат были из воинской части 6506 Внутренних войск МВД Республики Казахстан.

Всего за годы пребывания в Таджикистане казахстанского сводного батальона погибло 43 военнослужащих, свыше 100 миротворцев были ранены.

В текущем голу кинокомпанией "АЮ Синема" совместно с телеканалом "Qazaqstan", при поддержке Национальной гвардии РК снят художественный фильм и телесериал "Казбат", основанный на реальных событиях того памятного боя 7 апреля 1995 года. Показ кинокартины на больших экранах страны ожидается в конце ноября этого года, а телесериал будет транслироваться на телеканале "Qazaqstan" в следующем году к 25-летию со дня этой трагической даты.

Источник - Zakon.kz
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