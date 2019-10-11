Кто кому популиз(ст). УзбПартии изображают соперничество

06:53 20.10.2019 УзЛиДеП обвинил "Миллий тикланиш" в популизме и наплевательском отношении к мигрантам



Руководитель отдела международных связей Исполнительного комитета Политического Совета УзЛиДеП Азамат Сеитов опубликовал статью, в которой обвинил партию "Миллий тикланиш" в популизме и наплевательском отношении к мигрантам.



"В настоящее время Узбекистан проводит активную и плодотворную внешнюю политику. Все больше укрепляется и расширяется наше сотрудничество с государствами ближнего и дальнего зарубежья, международными организациями. В эти дни внешнеполитический аспект осуществляемых в нашей стране реформ вышел на передний план, что связано с реакцией на заявления о возможном вступлении в Евразийский экономический союз. Слышны различные экспертные, иногда, и не совсем объективные, оценки такого рассматриваемого шага официального Ташкента. В условиях обострения межпартийной конкуренции и отмечая востребованность со стороны партийного актива мы в УзЛиДеП решили высказать свою точку зрения", – пишет Сеитов.



Во-первых, интересен сам всплеск внимания к данной теме, как якобы, неожиданного заявления именно российской стороны. Как известно, еще летом, в июне, президент страны Шавкат Мирзиеев, выступая перед депутатами парламента, отмечал, что "недостаточно произвести качественную продукцию, гораздо труднее найти для нее рынки сбыта. Хотим мы или нет, но Россия и ЕАЭС - это наши основные партнеры, 70 процентов нашей торговли связано с ними".



Более того, в ходе августовского визита Президента нашей страны было подписано совместное с белорусской стороной заявление, где стороны договорились изучить возможности сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС, исходя из опыта Беларуси. То есть, фактически ничего такого сенсационно нового не произошло, узбекская сторона и ранее на самом высоком уровне затрагивала данную тему, как на трибуне парламента, так и во внешнеполитических встречах.



Следовательно, можно констатировать, что заявление председателя Совета Федерации РФ В.Матвиенко было использовано для привлечения внимания не столько к узбекско-российским отношениям, но и к своим персонам. Отсюда, вытекает, во-вторых. Данная тема некоторыми экспертами, скажем так, эксплуатируется для того, чтобы показать себя "радетелями" национальных интересов, фактически, демонстрируя свой "квасной патриотизм". Такого рода эксперты "ломятся в открытые ворота".

Наша Родина за короткий исторический период прошла путь независимого развития, Узбекистан остается верным избранному пути Независимости. В настоящее время наша страна решительно вступила в новый этап своего развития. где заложена приоритетная идея "От национального возрождения - к национальному прогрессу". А добиться национального прогресса - это поднять страну на новый, более высокий уровень развития, кардинально повысить качество жизни населения.



Поэтому, вызывает, как минимум, удивление резкие и категоричные заявления о недопустимости не при каких условиях вступления или тесных контактов Узбекистана с ЕАЭС. Мол, это полностью подрывает Независимость Узбекистана. Например, как заявил в интервью лидер ДПУ "Миллий тикланиш" Алишер Кодиров ЕАЭС – "грубо говоря, это второй СССР. Но Узбекистан не является страной, которая бы служила чьим-то интересам … Мы категорически против вступления в этот союз".

Отсюда вновь следует вывод. Наши политические конкуренты идут на поводу "хайповой" темы среди национальной интеллигенции, пытаясь заработать политические очки на "популизме" и различных политических фобиях. Посудите сами, ДПУ "Миллий тикланиш" признает, что "многие наши соотечественники работают в РФ, есть вопросы, связанные с обменом инвестиций и огромным потребительском рынком вокруг нас. Но члены нашей партии ставят свободу страны, ее интересов выше любых экономических выгод".

Чистой воды – популизм, потому что, по мнению УзЛиДеП, есть целый ряд неоспоримых аргументов.



А) Хотелось бы сразу сказать, что Узбекистан уже крепко стоит на ногах как независимое государство и участие в том или ином интеграционном объединении не ставит под сомнение ее свободу.

Б) Президент Узбекистан сильный и самостоятельный лидер, который действует исключительно исходя из интересов нашей Родины. Поэтому, Узбекистан не то государство, на которое можно давить, здесь хорошо понимают свои национальные интересы. Надеемся, этот тезис не надо доказывать Алишеру Кодирову, который, например, не высказывался насчет решения о членстве Узбекистана в Совете сотрудничества тюркоязычных стран (Тюркский совет).

В) Само время, процессы глобализации, требуют обновления внешней политики Республики Узбекистан. Мы строим новый Узбекистан под руководством Главы Государства, по сути, идет реализация и новой Концепции внешнеполитической деятельности. Шавкат Мирзиеев является инициатором региональной интеграции и конструктивизма во внешней политике в целом. Конструктивизм предполагает не поддаваться различным фобиям, раздутым и гипотетическим угрозам.

Большая открытость и прагматичность, рациональность, меньшая политизированность и идеализированность, совсем не значит отказа от своих национальных интересов. Пора отходить от устаревших стереотипов и однобокости. Если Алишер Кодиров считает закрытую страну лучшим образцом для свободных и независимых стран, может ему вспомнить Северную Корею.



Узбекистан официально объявляет, что продолжит активную внешнюю политику по дальнейшему развитию отношений дружбы и сотрудничества со всеми странами СНГ, в первую очередь с Российской Федерацией, но это касается и отношений с КНР, США, странами ЕС, Республикой Корея, Японией и другими. То есть, ЕАЭС и активная внешняя политика не является взаимоисключающим понятиями.



Г) ЕАЭС создан не вчера, не вчера ходят разговоры о том, что через эту структуру Россия, мол, восстанавливает СССР. Россия, в лице ее лидера, неоднократно отрицала данное обстоятельство. Не будем забывать и то, что инициатором евразийской интеграции является Н.Назарбаев. Также покажите хоть одну страну уже потерявшую независимость, после вступления в ЕАЭС.

Посмотрите на ту же самую близкую к России государство Белоруссия, которая проводит достаточно независимую политику. То есть, речь идет о том, что в любом объединении очень многое зависит от способности страны отстаивать свои интересы. Здесь напомним, что в ЕАЭС решения принимаются в основном консенсусом. При этом, Узбекистан состоит с Россией и в других объединениях, например, в ШОС, и пока никто не жаловался, что Узбекистан теряет там в своей независимости или суверенитете принятия политических решений.



Д) Теперь о наших соотечественниках за рубежом. Не будем забывать, что их по разным оценкам несколько миллионов человек. Руководитель партии, которая якобы заботится о них, как может не знать, что подобными заявлениями лишь усложняет им жизнь вдалеке от Родины. Как тогда назвать ситуацию, когда ДПУ "Миллий тикланиш" может легко отмахнуться от проблем такого количества граждан страны? От реального положения, степени защищенности прав и свобод, зависит не только их будущее, но и семей мигрантов здесь.

В качестве примера возьмем установление добрососедских отношений со странами Центральной Азии. Сейчас созданы все условия для того, чтобы тысячи простых граждан могли свободно проходить через пропускные пункты на границах, спокойно передвигаться по региону, навещать родственников. Разве тем самым, мы уступили соседям свои свободы? Наоборот, идет взаимовыгодный и равноправный диалог, но не надо забывать и того, что, например, Казахстан участник ЕАЭС.

В-третьих, одно заявление воспринимается как, якобы, фактическое вступление. Действительно, на сегодня идет переформатирование взаимоотношений Узбекистана с региональными организациями. Но это, на наш взгляд, должно сопровождаться очень осторожным и взвешенным подходом. Мы, в отличие от других, не будем отмахиваться от экономики.

В случае вхождения в ЕАЭС узбекские производители получат равноправный доступ к рынку стран ЕАЭС, прежде всего, России и Казахстана. В выигрыше окажутся экспортеры плодоовощной продукции, другие сферы, в которых у страны есть определенные конкурентные преимущества. Для них будут созданы еще более комфортные условия - увеличатся объемы поставок, выручка. Понятно, что все это новые рабочие места, занятость, большие доходы и лучшее качество жизни населения.

При этом, наша партия видит не только плюсы, есть и существенные риски, причем не только политические.

Президент страны, в частности, поднимал эту непростую тему, о вызовах, с которыми может столкнуться Узбекистан. Нашей стране придется открыть границы, что может обернуться закрытием узбекских предприятий, которые не успеют адаптироваться к требованиям ЕАЭС. "Наши соседи ушли далеко вперед. Скоро они перейдут на маркировку продукции. Мы проиграем с нашими товарами на этом рынке [без маркировки]. Нам нужно найти правильный путь. Проанализировать все. 10 раз отмерить и принять решение", - говорил Ш.М. Мирзиеев.

Отметим, что ежегодный товарооборот между Узбекистаном и Россией составляет чуть больше 4 млрд долларов, где экспорт из Узбекистана около 1 млрд. дол. Такой же дисбаланс в торговле с Казахстаном. И вступление в ЕАЭС эти процессы усилит.

УзЛиДеП прекрасно осознает необходимость тщательного подхода ко всем возможным рискам участия Узбекистана в ЕАЭС. Это требует очень серьезного анализа, который проводится в соответствующих министерствах и ведомствах, для того чтобы принять окончательное решение. И мы поддерживаем именно такой взвешенный, а не категорический и популистский подход.

Возможно, вначале речь может идти о статусе наблюдателя в ЕАЭС, чтобы взвесить все "за" и "против". Если кто-то сомневается, участие в ЕАЭС в качестве наблюдателя позволит значительно увеличить время для всесторонней экспертизы. Этот период можно еще пролонгировать и оставаться наблюдателем не один год.

Со своей стороны, мы сторонники принятия дальнейших мер для дальнейшего повышения эффективности нашей внешнеполитической деятельности, в основу которой должны быть заложены принципы открытости, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. И мы готовы делать это в будущем парламенте, если получим высокое доверие избирателей.

А в завершение разрешите напомнить статью 17 Конституции нашей страны: "Республика Узбекистан является полноправным субъектом международных отношений. Ее внешняя политика исходит из принципов суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела других государств и иных общепризнанных принципов и норм международного права. Республика может заключать союзы, входить в содружества и другие межгосударственные образования, а также выходить из них, исходя из высших интересов государства, народа, его благосостояния и безопасности". На наш взгляд это самый достойный ответ различным популистам.

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Темир Исаев

11.10.2019 Источник - Podrobno.uz

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