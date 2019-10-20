С переменным узбеком: в Средней Азии борются с "развратом" на сцене, - И.Кармазин

09:11 20.10.2019

Провинившихся артистов лишают лицензии и отправляют собирать хлопок



Артист в Узбекистане больше, чем артист. Певцы и певицы должны не только завоевать популярность у слушателей, но и соответствовать строгим моральным нормам. Власти страны запрещают исполнителям откровенные сцены, "аморальность" и даже подчеркнутую религиозность. У провинившихся отбирают лицензию, после чего они лишаются права давать концерты и выступать по телевидению. Последний такой случай произошел с певцом Джахонгиром Атаджановым, которого на одной из свадеб "искупали" в долларах. "Известия" разбирались в причинах пристального внимания властей к популярной музыке.



Певец Джахонгир Атаджанов стал фигурантом скандала после выступления на свадьбе в Самаркандской области. На опубликованном видео видно, что во время концерта к исполнителю подходят гости торжества. Один из них бросает на голову артиста денежные банкноты. Потом несколько гостей танцуют и швыряют пачки долларов и узбекских сум в воздух. Деньги покрывают сцену как ковер, и в какой-то момент певец делает несколько плавательных движений руками.



В соцсетях сразу разгорелась жаркая дискуссия. "У меня шок от этого клипа. Ощущение, что у певца нет души. Он как заведенный поет, не обращает никакого внимания на происходящее. Чему он может научить молодежь?" - задается вопросом один из пользователей. Другие критикуют не артиста, а гостей свадьбы. "Те, кто разбросал деньги, показали свою нищету, а не свое богатство. Есть много пациентов, которые не могут заработать на операции, которые дают жизнь. Сколько детей нуждается в лечении порока сердца! У меня слезы наворачиваются", - написал другой комментатор. Третий пошутил, что проблем бы не было, если бы хозяева ресторана включили во время выступления Атаджанова пылесос.



Представители общественности посчитали произошедшее неуважением к государственной власти, ведь на узбекские сумы нанесен герб Узбекистана. Госучреждение "Узбекконцерт" отобрало у Атаджанова лицензию на гастрольно-концертную деятельность. В пресс-релизе организации поведение исполнителя называют "чуждым национальной идентичности". "В мае этого года, во время священного месяца Рамадан, певец повел себя неподобающим, не соответствующим этике, национальным обычаям и моральному облику артиста образом", - заявили в объединении.



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Сам певец не скрывал своих эмоций. "Отбирайте мою лицензию, подавитесь ею, если это поможет вам стать культурными. Я буду рад, если это поможет народу стать культурным", - сказал он. Позже он обвинил "Узбекконцерт" в предвзятости. "Они говорят, что за это в Европе привлекают к уголовной ответственности, считают мою деятельность преступлением. Но ведь и их можно наказать. Они же нарушают права человека. Мои юристы уже работают над этим", - сказал Атаджанов.



Обнаженка с бородой



Джахонгир Атаджанов - не единственная жертва узбекских цензоров. Певицам в республике достается в основном за разврат, как его понимают республиканские чиновники. В ноябре 2018 года лицензии лишили исполнительницу Шахло Ахмедову. В ее песне "Летние дожди" рассказывается о прошедшей любви. В клипе девушка вместе с турецким актером катается на мотоцикле и катере, обнимается на морском берегу. Все выглядит вроде бы целомудренно, но "Узбекконцерт" назвал видео вульгарным. "Отношения мужчины и женщины не соответствуют национальному менталитету, общенародным ценностям и восточной морали", - подчеркнули в ведомстве.



В бесстыдстве обвинили также певицу Азизу Ниязметову. Поводом для разбирательства стала фотография, которую она разместила в социальной сети. На снимке исполнительница предстает в платье без рукавов и с цветами в руках. Артистка пожелала своим подписчицам получать такие же цветы, но узбекские госслужащие наряд не оценили и посчитали фотографию слишком фривольной. Исполнительницу Лолу Юлдашеву наказали из-за эротической сцены в клипе. В видеоролике на композицию "Куникмадим" ("Не привыкла") она проводит рукой по расстегнутой шелковой блузке.



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Недовольство у узбекских чиновников вызывают не только откровенные сцены, но и подчеркнутая религиозность. В "Узбекконцерте" не приветствуют молитвы на видеокамеру, фото с имамами мечетей, демонстративное посещение ифтара (разговения). В ноябре 2018 года лицензии лишили певца Санжара Джавбердиева. Госслужащим не понравилась его густая борода. Растительность на лице в стране считают пропагандой радикального ислама. "Мне говорят, что моя борода будет оказывать негативное влияние на сознание молодежи. Каким образом? Почему тогда по всему городу стоят памятники и портреты с бородой - Амира Темура, Алишера Навои и других наших предков? Мне не показали документы, где написано, что с бородой выступать нельзя", - возмутился Джавбердиев.



Поводом для наказания может стать недостаток патриотизма. Поп-исполнителя Жасура Умирова лишили лицензии за то, что он отказался ехать на сбор хлопка. Другие певцы и певицы после этого стали более сговорчивыми. Теперь они ежегодно в сопровождении профессиональных фотографов выезжают на поля, где трудятся вместе с крестьянами, а также дают бесплатные концерты.



Под угрозой также те, чьи тексты узбекские чиновники считают бессмысленными. Так, в "Узбекконцерте" лишенной художественной ценности назвали деятельность заслуженной артистки Узбекистана Дилфузы Рахимовой и лауреата государственной премии "Нихол" для молодых исполнителей Отабека Муталхужаева. "Эти певцы выступают в основном на свадьбах и других семейных торжествах и совершенно не занимаются творчеством. Мы не должны забывать о своем долге воспевать нашу родину, наш народ и его счастье", - отметили в организации.



Конституция Узбекистана запрещает все виды цензуры, но "Узбекконцерт" внимательно следит за творчеством артистов. В 2018 году объединение запретило артистам показывать в клипах все, что противоречит национальному менталитету и общечеловеческим ценностям. Этот размытый критерий позволяет отлучать исполнителей от сцены по самым разным причинам.

При этом получить лицензию для выступлений не так просто. Соискатель должен сдать справки, подтверждающие музыкальное образование, объясняющие характер предлагаемого репертуара. Ежеквартально артисты отчитываться перед госорганами о количестве концертов и ежегодно вживую выступают перед худсоветом "Узбекконцерта".



Впрочем, борьбу с популярной музыкой нельзя назвать узбекским ноу-хау. Похожим образом действуют чиновники в других странах Средней Азии. В Таджикистане власти страны еще в 2014 году запретили транслировать таджикский рэп и рок. Якобы артисты этих жанров пропагандируют насилие. По неофициальной версии, властям не нравится протестный характер композиций рэперов и рокеров.



20 октября 2019,

Игорь Кармазин