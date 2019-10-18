Как Узбекистан передает свою госсобственность в частные руки

09:57 20.10.2019

Как Узбекистан передает свою госсобственность в частные руки. Детали

В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная процедурам передачи пустующих объектов, находящихся в ведении государства, в собственность предпринимателей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



"Регулярно по всей республике проводится инвентаризация объектов. Выявляются пустующие и неэффективно используемые объекты госсобственности. Совместно с балансодержателями таких объектов разрабатывается дорожная карта, которая предусматривает, что, либо сам балансодержатель повысит эффективность эксплуатации помещения, либо оно будет выставлено на продажу, то есть приватизировано, либо сдано в аренду", – сказал начальник управления по передаче государственных активов в частную собственность Агентства по управлению государственными активами Жамолиддин Кудратов.



По его словам, в случае продажи объект оценивается и выставляется на электронные аукционные торги. Также в рамках указа президента определен перечень объектов госсобственности, которые будут выставлены на торги по стартовой цене, равной 1 суму, с условием принятия инвестиционных обязательств.



В данном случае государством преследуется цель не получения каких-то денежных поступлений, а создание условий для привлечения инвесторов, которые смогут организовать конкурентоспособное производство, постоянные рабочие места или реализовать проекты в сфере услуг.



Журналисты поинтересовались по поводу ряда банков и страховой компании "Кафолат", госдоли в которых также должны были быть выставлены на торги, но этого до сих пор не произошло. В чем причина?

"Реализация госдоли в этих организациях предусматривается путем проведения IPO (первичное публичное размещение акций) и SPO (вторичное публичное размещение акций). Это стратегические объекты, поскольку они непосредственно участвуют в деятельности нашего финансового сектора, активно финансируют бизнес, их деятельность направлена как на внутренний, так и на внешний рынок экспортных операций. Поэтому по поводу их приватизации ведутся переговоры и консультации с несколькими финансовыми институтами, в том числе с ЕБРР, АБР, ВБ, МФК", – ответил Жамолиддин Кудратов.

Специалист рассказал, что в настоящий момент ведется комплексное исследование банков на момент соответствия их корпоративного управления международным нормам, внедрение системы международной финансовой отчетности, что позволит обеспечить прозрачность их деятельности.



"Здесь главная цель не просто передать банки в частные руки, главное – обеспечить их дальнейшее стабильное, эффективное функционирование. Поэтому к этому вопросу нужно подходить комплексно. Мы заинтересованы не просто в привлечении в эти организации инвесторов со стороны, а конкретно профессиональных участников рынка", – рассказал он.



Например, отметил Кудратов, если речь идет о компании "Кафолат", то мы хотим, чтобы на наш рынок пришел игрок, имеющий опыт работы в этой сфере в странах СНГ или дальнего зарубежья, что позволит развить рынок страхования в республике".

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Темир Исаев