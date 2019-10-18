Без баб! Ташкентский депутат Кабул Дусов требует запретить женщинам заниматься политикой

10:49 20.10.2019

Скандального депутата выгнали из партии "Миллий тикланиш"

Руководство партии "Миллий тикланиш" приняло решение исключить скандального депутата Кабула Дусова из предвыборного списка, сообщает партийная пресс-служба.

Как прокомментировано решение, Дусов не соблюдает устав партии, а также делает заявления, которые дискредитируют политсилу и негативно сказываются на ее репутации.



Ранее 34-летний депутат кенгаша народных депутатов Бостанлыкского района Ташкентской области Кабул Дусов высказался, что "если женщины и дети будут господствовать в политике, то страна развалится" и "женщины мыслят хуже по сравнению с мужчинами", также он устроил скандальные разборки с жителями столичного района из-за прокладки дороги к своему офису через детскую дворовую площадку.



Об исключении Дусова из предвыборного списка официально объявят 1 ноября. В этот день "Миллий тикланиш" проведет очередной съезд депутатов.