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|Без баб! Ташкентский депутат Кабул Дусов требует запретить женщинам заниматься политикой
10:49 20.10.2019
Скандального депутата выгнали из партии "Миллий тикланиш"
Руководство партии "Миллий тикланиш" приняло решение исключить скандального депутата Кабула Дусова из предвыборного списка, сообщает партийная пресс-служба.
Как прокомментировано решение, Дусов не соблюдает устав партии, а также делает заявления, которые дискредитируют политсилу и негативно сказываются на ее репутации.
Ранее 34-летний депутат кенгаша народных депутатов Бостанлыкского района Ташкентской области Кабул Дусов высказался, что "если женщины и дети будут господствовать в политике, то страна развалится" и "женщины мыслят хуже по сравнению с мужчинами", также он устроил скандальные разборки с жителями столичного района из-за прокладки дороги к своему офису через детскую дворовую площадку.
Об исключении Дусова из предвыборного списка официально объявят 1 ноября. В этот день "Миллий тикланиш" проведет очередной съезд депутатов.