На переговорах с Эрдоганом Трамп победил или проиграл? - А.Запольскис

10:58 20.10.2019

Лично для себя – Трамп красиво победил, но нынешняя Америка свою мировую гегемонию в целом все же проиграла



Хотя Эрдоган еще за сутки до того и заявлял о своем категорическом нежелании разговаривать ни с кем, ниже Трампа лично, тем не менее в минувший четверг, 17 октября 2019 года, с американской делегацией встретился. С Помпео диалог занял полтора часа, с Пенсом – аж четыре.



Для некоторых комментаторов это послужило поводом считать неверными все предыдущие оценки геополитического расклада, как по региону, так и конкретно по Турции. Мол, что бы лимитрофы там о себе ни думали, Трамп и по сей день обладает способностью жестко вернуть их в строй и заставить делать то, что ему нужно.

Однако анализ итогов срочной встречи в Стамбуле показывает, что в динамике происходящих событий на самом деле не изменилось совершенно ничего. При всей красоте внешней упаковки, два посланца из Белого дома в действительности привезли условия почетной капитуляции Америки, которых добились героически.



Как следует из дальнейшего, великая внешнеполитическая "победа" Вашингтона над Анкарой сводится к тому, что турецкая армия на 120 часов прекращает ведение огня и приостанавливает продвижение своих частей в глубину территории сирийских курдов. Это очень странный триумф, учитывая, что платой за него является обязательство США обеспечить своевременный отход курдских формирований и боевых подразделений Коалиции на 34 километра от сирийско-турецкой границы. Что полностью совпадает с заявленными президентом Турции очертаниями границы "зоны безопасности".

То есть Трамп сдал курдов не просто ввиду негативно сложившихся обстоятельств, а уже официально заключив соглашение с их главным противником, при этом полностью взяв на себе обязанности по выдворению своего недавнего ключевого союзника с их родной земли.



Если это должно считаться дипломатической победой Белого дома, то значит, я вообще ничего в победах не понимаю. Эрдоган получил не просто все, что хотел, ему досталась даже премия. Если раньше, для достижения успеха, надо было воевать и потом в мировой прессе за это как-то оправдываться, то теперь его претензии на Северную Сирию признал мировой гегемон. Что довольно серьезно усиливает турецкую переговорную позицию на предстоящей через пять дней встрече с Путиным. Кстати, 120 часов, это как раз пять дней.



Что от этого выиграл Трамп? Ну как же! Он ведь, это все видели, публично приструнил зарвавшегося "турецкого Наполеона" и принудил его принять отличное американское предложение. Что называется плюс один в предвыборную карму как сильному международному политику.

И еще плюс один как успешному переговорщику и защитнику экономических интересов США. Пользуясь победой, он сумел избежать необходимости усиливать антитурецкие торговые санкции, больнее бьющие по американским, а не по турецким предприятиям. Особенно в металлургии. Пользы от этого конечно чуть, так как действует прошлое повышение на 40%, но и его Трамп обещает пересмотреть в сторону снижения. Металлурги Америки, поддержите вашего кандидата, и он вам потом сделает хорошо. Он обещает.



К тому же хозяин Овального кабинета еще и сумел сдвинуть с мертвой точки вопрос вывода американских войск с Ближнего Востока, в частности, из Сирии. Раньше там они застревали из-за невозможности освободиться от обязанности защиты курдов. Теперь, когда победа над ИГИЛ (организация, запрещенная в России) объявлена окончательной, а отношения с турками (и всеми прочими) названы их собственной внутренней проблемой, больше бравым американским военным там делать нечего. Можно уезжать домой.



Последнее важно потому, что необходимость закончить войну в том регионе и вернуть армию в казармы является одним из ключевых предвыборных пунктов программы главного конкурента от демократов на выборах 2020 года – сенатора Элизабет Уоррен. То есть действующий президент уже лихо решил проблему, к которой конкурентка еще только намеревалась подступиться. Тогда зачем менять того, кто и так хорошо работает?



Словом, все получили, что хотели. Включая Россию и Асада. В проигравших оказались только курды, которым сегодня остается лишь возмущаться и говорить о своем несогласии исполнять условия, заключенные без них и вопреки их интересам. Правда, из-за отсутствия там единства даже по ключевым вопросам, позиции конкретных лидеров между собой сильно отличаются.

Например, Сирийские Демократические силы (боевое подразделение Демократического союза курдов Салеха Муслима) соблюдать соглашение Эрдогана - Пенса не собирается и намерено продолжать с оружием в руках защищать свои районы. Тогда как представитель автономной администрации сирийских курдов Алдар Хелиль оценил условия прекращения огня позитивно.



Что до США, то они сделали еще один большой шаг к полной потере своего влияния на Ближнем Востоке. Не от хорошей жизни, да, но сути дела это не меняет. Так что, в целом, лично для себя – дома Трамп красиво победил, но нынешняя Америка свою мировую гегемонию в целом все же проиграла.



Александр Запольскис

18 октября 2019