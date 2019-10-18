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Немонгольская империя: когда Монголия стала монгольской
16:04 20.10.2019

Не секрет, что на территории Монголии на рубеже тысячелетий н.э. доминирующим этносом были тюрки. Сейчас же собственно тюркские территории сократились до Саяно-Алтая, включая Туву и Синьцзян. Остальная территория заселена монголами, к которым следует отнести и бурятов, в самой же Монголии преобладающей народностью является халха (более 80%). Так когда же Монголия стала монгольской?

Я понимаю, что этот вопрос сродни "со скольки яблок начинается куча?". Однако попробую на него ответить.

Для начала крупными мазками определю основные исторические вехи.

Закат эпохи тюркского великодержавия, не акцентируя внимание на конкретно Тюркском, Уйгурском или Кыргызском каганатах, начинается с конца I тысячелетия.

С конца I тысячелетия до начала XII века территории современной Монголии входили в состав киданьского государства Ляо. В 1125 году Ляо был разбит чжурчжэнями. Попытки киданей сохранить государственность в виде Западного Ляо, известного также как Кара-Киданьское ханство, завершились в начале XII века в результате войны с найманами.

С первой половины XIII века территория Монголии входит в состав Империи Чингисхана. После распада Империи на месте современной Монголии, Забайкалья и северного Китая возникло государство Юань, просуществовавшее до середины XIV века. Затем, разбитое империей Мин государство Юань фактически сократилось до территории современной Монголии и Забайкалья и именовалось Северная Юань. Одновременно на территории Джунгарии возникает Ойратское (Джунгарское) ханство, со временем поглотившее Северную Юань.

С середины XVII века Джунгария оказывается практически полностью оккупированной маньчжурами и включена в состав империи Цин. Империя просуществовала до начала XX века. Затем Монголия сперва была признана автономией в составе Китайской республики, а с 1924 года объявлена независимым государством.

Очевидно, элементы монгольского языка, а значит, наличия собственно монголов следует искать не ранее начала II тысячелетия. Именно тогда в Монголии появляется монгольский элемент – кидани, чей язык классифицируется как прото-монгольский. Учитывая, что китайцы считают киданей потомками сяньби, то "омонголивание", проникновение и распространение монгольского языка следует рассматривать в контексте маньчжурского доминирования в регионе.

Однако период существования в регионе киданьского Ляо и чжурчжэнского Цзинь не позднее конца XII века нельзя считать достаточным для смены этнического состава населения, следовательно, и языка.

К началу становления империи Чингисхана в XIII веке (я специально не использую термин "Монгольская империя") в Монголии и сопредельных территориях проживали тюркоязычные найманы, татары, кереиты, меркиты, кияты и многие другие. Поэтому нет основания считать язык империи Чингисхана нетюркским, во всяком случае, на первых этапах ее существования.

Таким образом, распространение собственно монгольского языка (халха-монгольского) могло начаться здесь не ранее конца XIV века, и связано с распадом Юань и образованием государства Северная Юань, где маньчжурские и северокитайские традиции были сильны, но не преобладали.

К этому же периоду относится и первое документально зафиксированное употребление термина "халха" первоначально как название одного из туменов и обозначавшего административную, а не этническую единицу.

На тот же период "омонголивания" указывает и синхронное образование Ойратского (Джунгарского) ханства как противопоставление, как представляется, тюркоязычному Северному Юань. Необходимо отметить, что русским ойраты известны как калмыки, чья монголоязычность не вызывает сомнения. Поглощение Северного Юань монголоязычной Джунгарией создает все предпосылки для последующего доминирования именно монгольского языка.

Таким образом, можно сделать еще один вывод, что именование Монгольской империи монгольской, а средневековых монгольских племен монгольскими возможно лишь в географическом, а не этническом смысле.

Источник - Siberian Guide
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