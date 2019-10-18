История о том, как в Казахстане сносили памятник Ермаку

16:06 20.10.2019

Пройдемся по следам детективной истории, которая когда-то происходила в бывшем городе Ермак ныне Аксу (город переименовали 4 мая 1993 года) Павлодарской области в Республике Казахстан. События будут связаны с памятником Ермак (в начале 1960-х годах целинники Казахстана поставили памятник покорителю Сибири в городе Ермак), и тайной спецоперации по вывозу памятника в Россию. События, которые произошли почти, что 26 лет назад, когда в 90-х годах на казахском национальном подъеме в суверенном Казахстане, все русское и памятник знаменитому казачьему атаману Ермаку подверглись политическим репрессиям. Таким образом давая понять, что русским "оккупантам" на казахской земле больше делать нечего.



До этих печальных событий, в начале 90-х мэр Омска, бывший гражданин республики Казахстан, предлагал властям Казахстана перевезти памятник к себе, ему отказали. Приезжали казаки из России, пытались купить памятник для дальнейшего вывоза в Россию, но все попытки спасения монумента потерпели фиаско, им по всем фронтам отказали.



А в далеком 1993 году под покровом ночи на заре дикого национального подъема, казахи в один прекрасный момент просто привезли бульдозер и снесли памятник Ермаку. Раскололи его на двое, изувечили, и выбросили валяться на городскую свалку. В тот же самый 1993 год город покорителя Сибирской земли Ермак переименовали в город Аксу.



На этом история не закончилась, спустя два года получило продолжение. В 1995 году бывший житель города Ермака Сергей Яловцев, тайно вывез за пределы Казахстана разбитый памятник с городской свалки. Вывез в Алтайский край, Змеиногорский район, в грузовой машине, замаскировав, присыпав его сверху землей.



Опубликую небольшие цитаты участника тайной перевозки:



"- Если бы как следует проверили нас, то наверняка бы дело завели - история-то политическая, - вспоминает Сергей Яловцев. Он тайно вывез памятник Ермаку из одноименного города в Казахстане, чтобы спасти его от позорной смерти на свалке.



В начале 90-х годов памятник знаменитому казачьему атаману подвергся политическим репрессиям - ему снесли голову, раскололи надвое и отправили на свалку. Город, названный в его честь, переименовали - это был еще один способ дать понять "оккупантам", что на казахской земле им делать нечего. Сергей Яловцев решил вернуться в Россию и забрать Ермака с собой.



- В 1995 году я решил окончательно переехать на Алтай, - рассказывает Сергей Георгиевич. - Ермак к тому времени уже несколько лет лежал на городской свалке. После распада Советского Союза казахи решили строить свое государство, а Ермак даже в виде памятника им мешал - он, дескать, еще при жизни своим походом нарушил процесс строения национальной казахской государственности, и поэтому относились к нему, как к оккупанту. Более того, демонтаж памятника и переименование города Ермак были частью чуть ли не национального плана по созданию суверенного Казахстана.



Город Ермак (новое название - Ак-Су) начал строиться в 60-е годы - я почти его ровесник. Памятник атаману стоял на центральной площади города - высокий, красивый, нельзя было пройти мимо и не обратить внимания. Всем, кто жил в Ермаке или, как я, в соседнем Павлодаре, этот монумент был дорог. К примеру, мэр Омска, бывший павлодарец, в начале 90-х предлагал перевезти памятник к себе. Но казахи не согласились.



К 1996 году я уже закрепился в России, завел с друзьями бизнес. И поделился я с ними своей идеей - вернуть Ермака на родину. Был у нас КамАЗ, нашли подъемный кран. Постамент брать не стали, взяли только туловище и ноги, а головы у Ермака не было - всего получилось четыре метра железобетона. А когда-то в Ермаке было около восьми метров "росту". Погрузили эти фрагменты в кузов, засыпали щебнем и повезли к границе. Нас останавливали несколько раз - и гаишники по дороге, и на таможне - спрашивали, что везем. Ответ был заранее заготовлен: щебень для балласта, чтобы пустой кузов из стороны в сторону не болтало. Если бы как следует нас проверили, то наверняка бы дело завели - история-то политическая. В то время казачья общественность в Казахстане за Ермака пыталась заступиться, так их община была запрещена решением президента республики, а атаману Овсянникову дали срок по статье "Антигосударственная деятельность"."



В начале 00-х годах, памятник атаману Ермаку начали восстанавливать по описаниям, открыткам, фотографиям. Скульптура Ермаку была установлена в Змеиногорске в 2006 году.



Открытие памятника состоялось в день празднования 270-летия города Змеиногорска.



Монумент весит 8 тонн, его высота – 8 метров. Памятник виден из любой точки города Змеиногорска. Скрестив руки, казачий атаман гордо смотрит на алтайские просторы.



У памятника проходят мероприятия ежегодного праздника "Потомки Ермака". Здесь завершается крестный ход от Преображенской церкви Змеиногорска и совершается обряд верстания (посвящения) в казаки.



Ведь у казачества на Алтайском крае давние корни – еще в начале XVIII века для защиты заводов, рудников была создана оборонительная Колывано-Кузнецкая линия. Она тянулась от современного Новокузнецка до Усть-Каменогорска.



Такая произошла печальная история в Казахстане начала 90-х годов, к счастью закончилась со счастливым исходом для участников операции и монумента в России. Когда говорят о дружбе народов в солнечных республиках, то мы невольно с содроганием вспоминаем, все, что было. Как после заката могущественного Советского Союза, в Солнечных республиках пришлось слишком многое пережить за последние 25 лет, чтобы все недавние события 90-х просто, так вычеркнуть из памяти и быстро забыть.