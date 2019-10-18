 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ведрошское побоище 1500 года. Какая забытая битва изменила ход истории и сделала Москву - Третьим Римом?
16:11 20.10.2019

Какая забытая битва изменила ход истории и сделала Москву - Третьим Римом?

Этому сражению мало кто уделяет внимание, о нем вскользь упоминают некоторые учебники, а в основном о нем современные люди даже не слышали. Но эта битва, порой считается самым важным сражением средневековья, которое в корне изменило развитие Руси и даже Европы.

Это сражение называется Ведрошская битва. Историки, причем в основном именно иностранные, считают эту битву отличным примером воинского искусства русских .

С чего все началось

В XV веке Великое княжество Литовское-Руское-Жематейское ( так звучало полное название) являлось мощнейшей государственной единицей средневековой эпохи. Здоровенной кляксой оно расползлось по Европе, на западе практически упираясь в Варшаву ( поэтому поляки с литовцами очень дружили), а на востоке дотянулось до Калуги и было на границе современной Московской области. В состав княжества входили земли современной Курской, Брянской и Смоленской областей. Литовцы приняли католичество и были на очень хорошем счету у Рима.

Как и положено средневековым католикам они стали активно призывали русское население принять "правильную веру", но православных было не сломить. Русское население Литвы стало терпеть притеснения и гнет местной католической знати. В итоге православная знать, пораскинула мозгами и решила что, хватит, аусвайс братья-литовцы, мы пошли домой в Москву.

Великий князь Иван III был очень рад, что в родное лоно возвращаются именитые роды, например, Бельские, Шемятичи и другие. Так они не просто переходили служить к Ивану III, они с собой забирали свои земли, а это целые города на востоке Литовского княжества.

Причем в одном из посланий Ивана III Великому Литовскому князю Александру, русский царь называет себя Государь Всея Руси, ну как бы намекая. Так же до Ивана III доходит информация, что его дочку Елену, по совместительству жену Великого князя Александра склоняют принять католичество. Это событие формально послужило началом военных действий компании 1500-1503 годов.

Иван III тайно начинает собирать войско, точнее сразу 4 войска. Литовский Александр занимается тем же ,собирая отменных Литовских и Польских рыцарей на защиту "священных земель".

Как только русские двинулись на запад, русские города Литовского княжества с радостью принимали "захватчиков". Местные князья присягали Ивану III и усиливали русское войско своими отрядами. Так добровольно к Москве присоединились Рыльск, Стародуб, Чернигов, Гомель, Карачев.

Ведрошская битва

Битва проходила недалеко от города Дорогобужа у села Ведрожь и одноименной реки ( была переименована в р. Сельня) 14 июня 1500г. Летописцы утверждают, что силы были равны ( по разным источникам кол-во воинов колебалось от 8 до 40 тысяч с каждой стороны).

У села Ведрошь именитый гетман К. Острожский атаковал передовой полк русских, который стал отступать через реку Ведрошь и Тросна к своим основным силам. Встав по разные стороны реки Тросна, противники не решались контратаковать, но вскоре литовцы перешли реку и вступили в сражение с русским полком. Сеча длилась около 6 часов, причем с использованием артиллерии с обеих сторон. Неясно чем все бы закончилось, но внезапно, с тыла на литовцев нападает русский засадный полк, причем параллельно сжигая мост через реку. Сюрприз! Хваленые литовско-польские рыцари схватили паническую атаку и обратились в бегство, но бежать было не куда.

В результате, помимо убитых и утонувших, огромное количество литовцев оказалось в плену, в том числе и сам Константин Острожский. Также русские завладели всем обозом и артиллерией.

В этой битве литовцы потеряли все свои передовые войска, всех лучших рыцарей, которые были либо убиты, либо пленены.

После этой битвы никаких значимых сражений не происходило, и в итоге к Руси отошла треть Литовских земель, и Литва потеряла свой вес и могущество в Европе.

Посол императора Священной Римской империи в Москве Сигизмунд Герберштейн отметил в 1548г., что что московскому князю в одной битве и за один год удалось добиться того, что литовскому князю Витовту стоило многих лет жизни и превеликих усилий

После этих военных успехов Россия становиться могущественной империей, которую сопоставляли с Турецкой, кроме того после той русско- литовской войны, постепенно формируется догма, Москва - Третий Рим. Лишним поводом для этого стало объединение русских земель, и рост престижа России на международной арене.

Источник - НА ГРАНИ ИСТОРИИ
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