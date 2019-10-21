 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 20.10.2019
21:45  США разбомбили свою же военную базу в Сирии - Клейб
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Суббота, 19.10.2019
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Пятница, 18.10.2019
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19:43  США вводят курдов в большую политику, - С.Тарасов
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США разбомбили свою же военную базу в Сирии - Клейб
21:45 20.10.2019

База была оборудована взлетно-посадочной полосой для военно-транспортных самолетов.

Вооруженные силы США уничтожили собственную авиабазу в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии после вывода оттуда своих сил, сообщает РИА Новости.
По информации национального агентство САНА, США разбомбили базу Клейб, на которой была оборудована взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.

База располагалась в Тель-Байдар близь города Тель-Тамар, где идут бои между курдскими формированиями и протурецкими силами.
Американские военные также готовятся оставить базу близ дамбы Ас-Сабее, расположенную также в провинции Эль-Хасаке.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. При этом еще в декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.
* Организация запрещена в Казахстане

21 октября 2019,

Источник - zakon.kz
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