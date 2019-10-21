|15:04 "Поколение Z" станет гробовщиком нынешней власти
15:00 Генерал Марк Милли - новый председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США, - П.Густерин
14:59 Украина на шпагате: Зеленскому нужно найти выход, - Д.Спивак
14:56 В треугольнике Путин – Эрдоган – Асад не должно быть лишнего, - С.Тарасов
14:52 Научно-исследовательский центр Имама Термизи начал работу в узбекской Сурхандарье
14:51 Турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии, - А.Анпилогов
14:48 Главные причины мирового господства Монгольской империи
14:46 Как ойраты стали врагами казахов?
14:44 Турция: "Перемирия не будет, это пауза", - С.Шакарянц
13:43 УзбСуд. Яккабагский предприниматель-поджигатель хокимов Исомов получил два года л/с
12:41 Как в мусульманском Тунисе легализовали проституцию, - Амира Хасан
09:23 В сирийскую рулетку выигрывают русские, - Libеration
09:01 КазМеритократия. Жансултан Сапарбаев (сынуля вице-премьера) стал замруком управления транспорта Нур-Султана
08:54 Кто из ближайших соседей Казахстана мешает построению "тюркского мира", - Д.Ашимбаев
08:52 Поствыборный пат в Израиле, - А.Эскин
06:45 В афганском Нангархаре взорвали мечеть - более 60 погибших
02:07 Протесты, беспорядки и забастовка парализовали Барселону
02:04 Чертовщина в школе Актау, жалобы учительницы из Кокшетау … – как все это понимать , - Н.Нуртазина
00:52 "Узбекконцерт" - такой же коррупционный институт, как и все остальные в Узбекистане, - Р.Саттаров
00:05 Айсултан Назарбаев получил от Лондонского суда 1 год условно и принудительное лечение от наркоты
|США разбомбили свою же военную базу в Сирии - Клейб
21:45 20.10.2019
База была оборудована взлетно-посадочной полосой для военно-транспортных самолетов.
Вооруженные силы США уничтожили собственную авиабазу в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии после вывода оттуда своих сил, сообщает РИА Новости.
По информации национального агентство САНА, США разбомбили базу Клейб, на которой была оборудована взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
База располагалась в Тель-Байдар близь города Тель-Тамар, где идут бои между курдскими формированиями и протурецкими силами.
Американские военные также готовятся оставить базу близ дамбы Ас-Сабее, расположенную также в провинции Эль-Хасаке.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. При этом еще в декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.
* Организация запрещена в Казахстане
21 октября 2019,