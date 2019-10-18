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Угольные войны России: как политика мешает экономике Казахстана
00:07 21.10.2019

Алексей Никоноров

Казахстанские угольщики получили от России послабление на транзит грузов на Украину. Правда, пока только на словах. Да и в меньших объемах, чем нужно.

Одним из вопросов, которые решались в Нур-Султане на заседании Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией, был вопрос транзита казахстанского угля на Украину.

Проблема в том, что из-за сложных российско-украинских отношений казахстанская угледобывающая промышленность несет убытки

Как отметили в правительстве Казахстана, кое-какие подвижки в решении проблемы все же произошли. По крайне мере Россия прислушалась к нашим чиновникам. Но документально договоренности пока не закреплены.

"Российские коллеги согласились с нашими доводами относительно необходимости увеличения объемов экспорта, транзита и сокращения времени, упрощения выдачи разрешительных документов. Российские коллеги заявляют, что ежемесячно готовы пропускать 75 тыс. тонн, а мы хотим 120 тыс. тонн", - сообщил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.

Однако озвученные министром цифры вызывают ряд вопросов.

75 тыс. тонн в месяц – это и так на уровне нынешних согласованных объемов

За июль-октябрь транзит казахстанского угля составил 320 тыс. тонн, в среднем получается около 80 тыс. тонн в месяц. В свою очередь слова министра о желаемых 120 тыс. тонн говорят об уступках со стороны Казахстана. При таких объемах экспорт составит менее 500 тыс. за 4 месяца, тогда как на июль-октябрь отечественные угольщики подали заявки на 716 тысяч.

История вопроса

Напомним, что в апреле 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, налагающее определенные ограничения на торговлю с Украиной. Один из пунктов – ограничение экспорта угля. Он вошел в список товаров, которые с 1 июня текущего года можно вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений минэкономразвития.

В сентябре заместитель исполнительного директора Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) Максим Кононов в интервью "Интерфаксу" заявил об убытках отрасли. Он сообщил, что российское ведомство согласовывает не более 60% транзита, на который рассчитывали отечественные компании.

По данным Министерства торговли и интеграции РК, с июля по октябрь Россия согласовала транзит на Украину 320 тыс. тонн казахстанского угля при заявке 716 тыс. тонн. По грубым подсчетам,

ежемесячные потери угледобывающей отрасли Казахстана оцениваются в $11 млн

В министерстве также отметили, что ограничение экспорта на Украину привело к переизбытку товара на внутреннем рынке России. В результате российские потребители начали отказываться от казахстанского угля, и цены существенно снизились.

Важность вопроса

По данным Комитета по статистике, еще в 2018 году рынок Украины особого интереса не представлял. По итогам января-августа 2018, объем экспорта составил $21,7 млн. Это всего 9,6% от общего объема зарубежных продаж угля. Сейчас картина изменилась:

выручка за год выросла в 3,7 раз - до $80,9 млн;
отгрузка – в 3,2 раза - до 463,5 тыс. тонн;
доля Украины в экспорте угля – в 2,9 раз - до 27,4%.

При этом показатели августа действительно невысоки: лишь 32,2 тыс. тонн на $5,6 млн. Даже экспортная отгрузка на Кипр оказалась почти вдвое больше. Судя по официальным данным, не востребован и альтернативный маршрут через Беларусь - фактического посредника при поставках на Украину.

За 8 месяцев в эту страну продано 122,9 тыс. тонн на $2,3 млн. Причем в августе отгрузка составила всего 4,8 тыс. тонн. То есть альтернативный маршрут используется гораздо реже, даже в условиях трудностей с основным.

Судя по официальным данным, казахстанский экспорт оседает в России. В августе РК экспортировал более 2,6 млн тонн, из которых 96% пришлись на Россию. Всего за 8 месяцев сюда ушло 13,4 млн тонн угля на сумму $142,1 млн.

Тем временем в Казахстане начало падать производство. За 9 месяцев добыто 75,5 млн тонн (без учета лигнита и концентрата). Это на 2,3% меньше, чем годом ранее. В сентябре объем производства составил 9,3 млн – на полмиллиона тонн меньше, чем год назад.

Источник - 365info.kz
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